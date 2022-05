Quintanarroenses en el extranjero pierden el derecho a votar

Un total de 432 quintanarroenses que radican en el extranjero, que hicieron todos los trámites para contar con su credencial de elector, no podrán ejercer su derecho a elegir a quien gobernará Quintana Roo, por omisiones del Congreso Local.

Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), explicó que si bien las reformas constitucionales en materia política permiten dicha participación en México, en el estado los diputados locales no han adecuado las leyes.

Las disposiciones federales establecen el procedimiento -en el que las embajadas incluso intervienen- para que aquellos habitantes que radiquen en el exterior puedan emitir sus votos en sus respectivos procesos electorales.

“En una de las reformas constitucionales se estableció el voto en el extranjero y, desde hace un par de procesos ya se está implementando por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa previsión normativa está dentro de la Constitución y las leyes locales, situación que no acontece en Q Roo (...) Dada esa condición, no podrán ejercer su derecho a votar, considerando que la ley local no lo señala", explicó Mayra San Román Carrillo Medina.