La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención, ante el posible impacto del huracán Rafael en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

De acuerdo al último reporte, el huracán Rafael, categoría tres, se localiza a 320 km al norte de Río Lagartos, Yucatán y a 380 km al nor-noreste de Progreso. Presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

En este contexto, la Novena Región Naval, con sede en Isla Mujeres, en coordinación con la Décima Quinta Zona Naval, en Cozumel y la Décima Séptima Zona Naval, en Chetumal, Quintana Roo, se encuentra preparada con personal, vehículos, unidades de superficie y cocinas móviles, para brindar apoyo a la población en caso de requerirse.

Por su parte, la Séptima Región Naval, con sede en Lerma, Campeche, en conjunto con la Décima Tercera Zona Naval en Yucalpetén, Yucatán, la Décima Primera Zona Naval en Ciudad del Carmen y el Sector Naval de Champotón, Campeche, también se encuentra lista para atender a la ciudadanía, ante el posible impacto de citado fenómeno meteorológico.

