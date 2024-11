Durante la mañana de este miércoles, las autoridades de Quintana Roo emitieron un comunicado sobre la evolución del huracán Rafael, ahora clasificado como categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

La gobernadora del estado, Mara Lezama, informó a la ciudadanía a través de redes sociales sobre el avance del fenómeno meteorológico, destacando que, por el momento, no representa un riesgo directo para las costas del Caribe Mexicano.

El huracán Rafael se encuentra actualmente a 140 kilómetros al este-sureste de la Isla de la Juventud en Cuba y a 545 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas que alcanzan los 200 km/h, el fenómeno se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Por su parte, la coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés), mantienen vigilancia sobre la trayectoria de Rafael.

El NHC ha pronosticado que Rafael podría fortalecerse aún más en las próximas horas, alcanzando una intensidad cercana a la de un huracán mayor antes de aproximarse a las costas occidentales de Cuba y a la Isla de la Juventud.

Hurricane #Rafael Advisory 11A: Rafael Continues to Strengthen. Expected to Be Near Major Hurricane Intensity At Landfall In Western Cuba. https://t.co/tW4KeGe9uJ