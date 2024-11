'Rafael' se enfila al Golfo de México como huracán categoría dos

El huracán "Rafael", actualmente de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se dirige al Golfo de México, manteniendo en alerta a los estados de Quintana Roo y Yucatán.

Al rededor de las 9:00 horas de este jueves 7 de noviembre, el fenómeno se localiza a aproximadamente 407 kilómetros al nor-noreste de Cancún, Quintana Roo, y 320 kilómetros al oeste-noroeste de La Habana, Cuba. "Rafael" presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con ráfagas de hasta 195 km/h y un desplazamiento de 15 km/h en dirección oeste-noroeste.

Hurricane #Rafael Advisory 16: Rafael Turning West-Northwestward Over the Southeastern Gulf Of Mexico. https://t.co/tW4KeGe9uJ

Las autoridades, encabezadas por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, están monitoreando de cerca el desarrollo de este fenómeno.

Hasta el momento, la zona norte de Quintana Roo, que incluye municipios como Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cozumel, se encuentra en Alerta Azul de Peligro Mínimo.

Las del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, han advertido sobre el aumento de lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con precipitaciones estimadas entre 25 y 50 mm, además de vientos de hasta 60 km/h y oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha activado el Plan Marina en su Fase de Prevención en coordinación con las regiones navales en tres municipios de Quintana Roo, Isla Mujeres, Cozumel, y Chetumal.

4AM EST Nov 7: Here are the latest Key Messages for Rafael. For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/L72GGKm5Vc