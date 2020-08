Ramiro Tomassini, agradecido con “El Dragón”

Dando vida a Ángel y compartiendo escena con Cassandra Sánchez Navarro, Ramiro Tomassini se siente agradecido de ver en la televisión mexicana su trabajo y de haber formado parte de este gran proyecto que es “El Dragón”, al lado de actores de gran trayectoria.

“Retornando un poco a las actividades, poco a poco se van activando algunas cosas y estoy muy contento de que la gente de México ahora puede disfrutar, a través de Las Estrellas, de un gran proyecto que le fue muy bien en varias partes del mundo y que es 100% mexicano”, expresó Ramiro, quien disfrutó ser parte de esta gran producción.

“Algo que me deja este papel es trabajar con W, con grandes actores de amplia trayectoria en México, poder hacer escenas de todo tipo, interpretar a este personaje y pasar situaciones que yo nunca he vivido me ha enriquecido como actor, la historia de Ángel es muy loca y entretenida, les invito a que la disfruten”, dijo Ramiro, quien agradece las escenas de acción dentro de la trama.

“‘El Dragón’ se grabó en Madrid, Tokio, otros países con una calidad maravillosa, se están viendo por primera vez en la pantalla de Televisa escenas de acción tan fuertes como nunca antes, eso es singular, con El Dragón se está abriendo una puerta para que los proyectos puedan ser contados de otra manera, mientras que a nosotros como actores lo que más nos gusta es jugar, para nosotros fue una libertad total, súper cuidados, fue una inversión muy grande por parte de la producción y ahí está el resultado estoy feliz de que ahora podamos verlo en los hogares mexicanos”.

Tomassini dejó varios proyectos pendientes pero hizo cosas que le apasionan

“Dejé pendientes dos lindos proyectos de teatro, lamentablemente hay una incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar, así que estoy casteando desde casa y teniendo mucha paciencia, nos toca esperar a que todo se reestablezca un poco más y luego ver cómo se acomodan los elencos de las producciones que vienen. Yo he retomado cosas que había dejado y que me gustan mucho por andar de aquí para allá, he vuelto a la guitarra con cosas que me apasionan, esto vino a calmarnos un poco de revoluciones para disfrutar las cosas pequeñas de la vida que están en casa, pero sí, ya es necesario que esto se vaya reestableciendo porque hay mucha gente que la ha estado pasando mal”.