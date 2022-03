Después de ser admirador de la cantante e influencer Kenia Os, el adolescente sonorense Ramón Vega cumplió su sueño al compartir con ella el tema Tírame un hello, el cual se ha posicionado en la cima de las listas de popularidad de 10 países. En entrevista con Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de esta colaboración que lo mantiene entusiasmado y contento.

“Yo conozco a Kenia Os desde 2018, recuerdo que miraba sus videos, me gustaban mucho sus videos, su vibra, lo que hacía, su personalidad bien auténtica, la empecé a seguir en YouTube y cuando le dio un giro a su carrera, escuché su primer canción y me encantó, siempre la he tenido presente, pasó que después del lanzamiento de Tírame un hello, ella se graba en Tik Tok, se hace trendin’ y comenzó la locura con sus fans de pedir la colaboración con ella y el remix, empezaron a hacer edit de fotos de ella, fotos mías y después de eso, Kenia me manda mensaje y me dice que hagamos colaboración, así se dio este tema, bien orgánico”, respondió Ramón ante la pregunta de cómo fue este acercamiento con el que cumple un sueño más en su exitosa carrera.

A pesar de que Tírame un hello ha logrado ser parte de más de 89 mil videos de usuarios de Tik Tok y se ha colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad, tiene también sus detractore, quienes ha tirado hate al cantante, cosa que toma con sabiduría a pesar de su corta edad.

Su éxito Tírame un hello ha rebasado expectativas, ahora lo comparte con Kenia Os, una mujer que ha admirado siempre.

“Con todo respeto a los haters, tengo que agradecerles el tiempo que le dedican a mi persona y a mi música, se que me atacan pero esa gente malvibrosa creo que no tiene nada que hacer, no voy a mentir, es algo tedioso estar viendo eso porque sé porque lo hacen, yo sé que en la canción de Tírame un hello me inspiré en un tema de Bruno Mars pero lo hice con todo respeto, no habrá demandas ni nada por parte de su equipo como dicen en redes sociales, no existe un plagio es inspiración de una melodía y son solo 5 segundo, de ahí cambia la secuencia, pero la gente dice y comenta, estoy consiente de lo que hago con mi música pero aprendemos con el tiempo a lidiar con eso”.

A su corta edad (16 años), Ramón Vega ha logrado subir como la espuma gracias a su frescura y a la seguridad con la que ha abordado a la industria, ya que desde muy pequeño supo que la música sería su vida y a lo que dedicaría toda su energía.

“Me siento bendecido de que la industria y que la gente me apoye, mi disquera y todo el equipo que trabaja detrás del proyecto, que invierte su amor, es bien lindo eso, que haya tanta gente detrás del mensaje que uno quiere compartir. Me encantaría quelas nuevas generaciones y los niños de mi edad que están empezando su carrera no le teman al éxito, que sigan su corazón, que sean felices y que no se alejen de la mano de Dios”, puntualizó Vega