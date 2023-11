Rapiña y saqueos se castigarían con 18 años de cárcel en Quintana Roo

Aquellos que cometan rapiña o saqueos en contra de negocios, viviendas o vehículos involucrados en accidentes de tránsito en Quintana Roo podrían ser acreedores a una pena de hasta 18 años en prisión.

Lo anterior ocurrirá en caso de aprobarse una iniciativa de reforma presentada en el Congreso de Quintana Roo, que tipifica estos actos como un delito dentro del Código Penal del Estado.

Esta propuesta es promovida por la diputada Maritza Basurto Basurto, del partido Movimiento Ciudadano.

La legisladora explicó que en las carreteras es bastante común la gente que se topa con un accidente, en lugar de brindar ayuda o asistencia a las víctimas, decide robar las pertenencias o productos que transportaban.

En algunos casos hasta saquean automóviles particulares, robándose las maletas de los viajeros, según documentan reportes de diferentes direcciones policíacas municipales.

declaró, añadiendo que en algunos lugares la rapiña se ha convertido en un modo de vida.

Como ejemplo está la zona de caminos en el municipio José María Morelos, que durante la temporada de lluvias suele registrar un incremento en la cantidad de descarrilamientos de camiones de carga, reportándose hasta tres hechos a la semana. Hecho aprovechado por los pobladores o algunos automovilistas para robarse la mercancía en cuestión de minutos.

Pero la propuesta también establece que aquellos que cometan rapiña en medio de situaciones como emergencias, desastres naturales, accidentes de tránsito o contingencias naturales, como sucedió en Cancún después del huracán “Wilma”, serán acreedores a penas de 6 a 18 años de cárcel y multas de 30 a 150 días.