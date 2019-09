Unidad, valor que fructifica

Conservo muy grabada en mi memoria una fotografía de 1984 o 1985, publicada en diversos medios impresos de aquellos días, que muestra en un primer plano a don Ermilo Gutiérrez Méndez, empresario y líder ganadero originario de Panabá, Yucatán, muy sonriente como era su costumbre, a punto de abordar una aeronave que había fletado especialmente el entonces gobernador de Yucatán, don Víctor Manuel Cervera Pacheco, para llevar a un numeroso grupo de empresarios y líderes de todos los sectores productivos del estado para entrevistarse con el presidente de México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.

Eran los tiempos en que se estaba gestionando la construcción del puerto de altura de Progreso, y don Víctor enfrentaba una muy fuerte oposición por parte de políticos de partidos diferentes al suyo, para materializar ese importante proyecto de infraestructura. Yo apenas estaba alcanzando la mayoría de edad, y a pesar de que aún me faltaba un poco más de madurez para interesarme verdaderamente por los asuntos públicos, recuerdo mucho aquella foto en particular porque don Ermilo es un muy buen amigo de mi padre, pero en especial porque me asombró la visión y el liderazgo de Cervera Pacheco de unir al sector privado yucateco y a toda la sociedad y lograr la autorización del presidente a ese proyecto que cada día, y aún hoy después de 35 años, demuestra su enorme utilidad para rendir frutos de desarrollo y prosperidad para el pueblo yucateco.

La muestra más parecida de unidad empresarial en torno a situaciones de interés general desde aquel viaje sucedió hace un par de días, cuando 34 empresarios yucatecos, no necesaria ni exclusivamente los líderes de las organizaciones privadas, acudieron a pedir respetuosamente al presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, su intervención para permitir que grandes e importantes proyectos destinados a nuestro estado puedan salvar diversos obstáculos burocráticos y legales y que les permitan convertirse en realidad. Algunos medios que dan cuenta de este suceso destacan la ausencia de compromisos concretos, sin embargo yo no sería tan pesimista, pienso que los acuerdos y resoluciones no pueden ser inmediatos y que este viaje rendirá sus frutos a corto plazo.

También hay quienes especulan acerca de la ausencia del gobernador Lic. Mauricio Vila Dosal o de algún funcionario del gobierno estatal en dicha reunión, yo reconozco que hubiera representado un signo visible de gran fuerza mediática, pero también opino que el Lic. Vila ha actuado con mucha inteligencia para ganarse la confianza del presidente López Obrador, y su secretario de Fomento Económico, Lic. Ernesto Herrera, ha sido muy hábil en fortalecer los lazos con los diversos miembros del gabinete federal que importan verdaderamente para estos propósitos.

De modo que esa ausencia en la foto no me preocupa, hoy veo a nuestra comunidad muy unida, la unidad ha sido siempre un valor muy característico de la sociedad yucateca, a veces un poco lastimada, pero en otros momentos manifiesta y vigorosa, y estoy seguro que fructificará pronto.