Apuntan al Caribe: Rayados de Monterrey anuncia escuela oficial en Cancún

Rayados de Monterrey anunció ante los medios su escuela oficial en Cancún, una iniciativa que busca promover el deporte recreativo y organizado mediante una enseñanza profesional de alto nivel.

Esta nueva filial en Cancún está diseñada para niños y jóvenes que serán registrados en la base de datos del equipo regiomontano, reconocido como uno de los más exitosos en los últimos años en el fútbol mexicano.

En una conferencia de prensa celebrada esta mañana, el experimentado profesor Guillermo Javier Gómez y director deportivo del proyecto, presentó al equipo de trabajo y destacó el interés de los Rayados por el talento caribeño.

Además, señaló que estarán monitoreando constantemente las actividades de la nueva escuela en territorio cancunense.

"Esta escuela promueve el aprovechamiento del tiempo libre, fomentando así, los valores de disciplina, vida sana y compañerismo, además de descubrir y promover a los jugadores con capacidad para llegar al profesionalismo" , comentó Gómez ante los medios.

Conoce más sobre la escuela oficial de ‘Rayados’ en Cancún

Las actividades comenzarán en las canchas ubicadas en Puerto Cancún, abarcando las categorías inicial (2019-21), sub 7 ( 2017-18), sub 9 (2015-16), sub 11 ( 2013-14), sub 13 ( 2011-2012) sub 15 ( 2009-10), hasta la sub 17 ( 2007-08), así como la promoción para los nacidos entre 2000 y 2006.

El proyecto de Rayados cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por Eduardo Enciso, como encargado de logística, Arturo Brito en la administración, Bryan Zacarias en la parte de nutrición, Santi Sotarrello en la parte de fútbol y Guillermo Javier Gómez como director deportivo de la nueva institución.

Para los padres interesados en que sus hijos formen parte de este proyecto ligado a uno de los equipos más destacados de México, toda la información está disponible en las redes sociales de la nueva escuela, identificada como RAYADOS CANCÚN OFICIAL.