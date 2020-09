Reabre Xcacel-Xcacelito, Santuario de la Tortuga Marina

Tulum.- La Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito abrió al uso público este 8 de septiembre, tras 167 días de cierre por contingencia sanitaria Covid-19.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la apertura de la Reserva permitirá 60% de aforo, la entrada en motocicletas será de una persona por vehículo, los automóviles particulares podrán ingresar con un máximo de cuatro ocupantes, informó al respecto el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Efraín Villanueva Arcos.

Los visitantes deberán cumplir con la sana distancia, el uso de cubrebocas, y todo lo pertinente al código de la nueva normalidad, además de cuidar también la distancia con los nidos que se encuentran en las playas de manera natural.

Lo que debes saber si quieres ir a Xcacel-Xcacelito

El encargado del despacho del Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Quintana Roo Rafael Robles de Benito comentó que, en cumplimiento del lineamiento nacional para el uso de playas por el Covid-19, no se permitirá el acceso a la playa con neveras, lo que se incorpora a las reglas al interior del santuario, en las cuales se indica claramente que no se permite la introducción de bebidas embriagantes, mascotas, música, recolección de material pétreo o biológico, el uso de productos no biodegradables, cigarrillos, y drones; y los alimentos y bebidas en la playa se limitarán a agua y frutas.

Así se preparó la reapertura

Como parte de las actividades previas a la apertura se llevó a cabo la poda de los senderos de acceso y de uso público que llevan a la zona de nado, donde se colocaron banderas amarillas y rojas, y se colocaron los letreros que indican la zona de anidación de las tortugas marinas, entre otros.

Se realizó la recoja de residuos sólidos que arribaron a la zona de playas de anidación de las tortugas marinas que llegan al Santuario. En total se retiraron 63.25 kilogramos solamente de una de las ensenadas del santuario que permite el uso público.