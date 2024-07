Horas después del impacto de Beryl se dio una reactivación turística y económica inmediata mostrando a el Caribe Mexicano su fortaleza ante los fenómenos meteorológicos.

Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, mencionó que mantienen una ocupación de 70%, los hoteles sufrieron daños mínimos y ya los turistas disfrutan de las instalaciones en medida de lo permitido, ya que aún durante la mañana y parte de la tarde aún había vientos y lluvias dispersas.

“Desde temprano pasamos el reporte de la situación de los hoteles, no hubo erosión de playas, y por fortuna no se tuvieron afectaciones, los turistas permanecieron en los centros de hospedaje con las medias y la cultura de la prevención que tienen los ejecutivos de los hoteles y colaboradores para mantener la calma con los huéspedes”, explicó.

Detalló que se tuvo un trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo para cualquier situación, dependencia que informó que solo las playas se mantuvieron cerradas como medida de prevención.

Algunas de las medidas que se pidieron a los huéspedes fue permanecer en las habitaciones, implementaron la ley seca, y una lista de huéspedes incluyendo las nacionalidades para poder tener una coordinación con los consulados, aunque no pasó a mayores.

El Aeropuerto Internacional de Cancún no tuvo ninguna afectación en la infraestructura, lo que les permitió reanudar operaciones de inmediato con un total de 281 tanto llegadas como salidas.

Reactivación turística y económica inmediata en Cancún a horas del impacto de Beryl / (Foto: Edgar Balam)

Poco después del mediodía cuando los vuelos fueron retomados, luego de la pausa que pusieron las aerolíneas, ya que las terminales estuvieron abiertas todo el día, incluso y pese a que se difundió por parte de la empresa concesionaria (ASUR) que no podrían quedarse los pasajeros, al no ser un lugar habilitado como refugio, algunas personas sí permanecieron la noche durante el paso del huracán.

Fueron en total 135 salidas las que reportó el aeropuerto, sin embargo, esto, al menos en la terminal 3 del aeropuerto generó largas filas para pasar los filtros de seguridad, que llegaron a tardar más de una hora para ingresar a las salas de última espera y salir en sus vuelos de Cancún.

Autobuses de Oriente también reanudó sus operaciones a partir de las 11:30 horas y con ello movilizar vía carretera a turistas y personas que así lo requerían.

Los negocios poco a poco y durante el día comenzaron a operar, luego de que no se reportaron daños, y que el transporte público retomó sus operaciones, así los colaboradores pudieron trasladarse a los puntos.

Solo algunas sucursales bancarias decidieron no abrir, en algunos casos como aquellos que estaban en la avenida Tulum, no tenían energía eléctrica durante la mañana y esto no les permitía operar.

La plataforma de Guest Locator permitió tener los datos exactos de 38 mil 739 visitantes, que se compartió con los consulados y embajadas. En Tulum se enviaron a cerca de siete mil turistas, siendo la zona de impacto.

Solo las operaciones de ferrys quedó suspendida y se reanuda hoy entre Playa del Carmen -Cozumel, así como Cancún -Isla Mujeres.