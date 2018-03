'Adornan' playa Caribe con esculturas de arena

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ayer por la mañana se llevó a cabo el concurso municipal de esculturas de arena en playa Caribe, denominado “Yo cuido mi medio ambiente”. Los integrantes de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza, resultaron ser los ganadores.

“La tortuga y el mundo”, fue la escultura que desarrollaron estos jóvenes, y ahora representarán a Solidaridad en un certamen con alumnos de otros municipios de Quintana Roo. Claudia Elena Torres Gómez, presidenta del DIF, comentó que mediante estas actividades hay mayor oportunidad de educación ambiental entre jóvenes.

Para definir a los tres primeros lugares, el jurado integrado por Guadalupe e Ixel de la Rosa, de la asociación Moce Yax Cuxtal, así como Laura Patiño y la artista visual Farid Ruiz, se calificó: creatividad, dimensión, composición y el mensaje que dieron los equipos a las autoridades para explicar el significado de su obra.

“Formamos parte de una cadena alimenticia incluyendo a las plantas; las reflexiones que ustedes hicieron este día, transmítanlo a sus compañeros. No necesitamos de un concurso para hacerlo. Ustedes son los que hacen el cambio y espero que estas reflexiones no lo hagan sólo para ganar un concurso, sino para volvernos parte del cuidado del medio ambiente y lo que ustedes den, es lo que van a heredar a nuestras futuras generaciones. Los invito a hacer este cambio en lo que los adultos no hemos sabido cuidar”, señaló Claudia Elena Torres.

El segundo lugar fue para la escuela secundaria Edmundo Villalba, con el tema del rescate y protección de las ballenas, y el tercer sitio lo ocupó la escuela Manuel Acosta. Alrededor de 100 personas se dieron cita en el mencionado tramo costero, donde ayer también hubo actividad deportiva durante toda la mañana.