Realizan eventos para impulsar a jóvenes emprendedores de Cancún

Mediante eventos que conecten al talento local con otros exponentes del país, autoridades municipales buscan impulsar a los jóvenes emprendedores de Cancún.

Danielle Camargo Dávila Madrid, directora del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve), comentó que este fin de semana se convocó a alrededor de 70 jóvenes emprendedores, tanto del municipio como de otros lugares del país, a una serie de eventos de la asociación Global Shapers para compartir experiencias de proyectos propios, y generar un intercambio de conocimientos.

Igualmente, Daniela Torres Serrano, curadora de Global Shapers Hub Cancún, mencionó que el objetivo de esta serie de eventos durante tres días, es también desarrollar una guía de restauración de ecosistemas urbanos, que sirva de manual para que las juventudes de todas las ciudades del mundo sepan qué pasos seguir para estos planes, la cual se tiene pensado salga en marzo.

“El hub de Cancún cuenta con 20 líderes de distintos perfiles, como tecnología, inteligencia artificial, o gobierno, cuya función es generar proyectos de impacto social, para que las juventudes generen diálogo, acción y cambio”, destacó.

Este sábado se realizó un taller de capacitación, desde las 10:30 hasta las 15:00 horas, para 10 jóvenes de Cancún, alrededor de 60 del resto del país, y uno de Ecuador, sobre resiliencia de problemáticas y desarrollo personal, así como estudios de problemáticas en equipo, para que los jóvenes ofrecieran soluciones a dichas situaciones.

Jóvenes emprendedores comparten su experiencia

Por otra parte, también comenzó con una ponencia llamada E:35, impartida por tres jóvenes emprendedores con influencia en el sector privado y hasta el gubernamental.

Andrea Campos Guerra, fundadora de la aplicación YANA (You Are Not Alone), compartió su experiencia de que tras padecer depresión durante más de 10 años, buscó una salida propia, lo que la llevó a crear YANA, una aplicación que funciona como agente conversacional donde las personas pueden ingresar sus estados de ánimo, y tener sesiones de terapia cognitivo-conductuales y simples.

Asimismo, Carlo Pérez-Arizti, Young Leader en el Foro Económico Mundial en 2022, señaló que como emprendedores hay que enfocarse en realizar proyectos que tengan un impacto social, y no solo buscar el éxito personal.

Y Anette Sánchez Guzmán, ganadora del título Youth Ambassador de la Unesco, resaltó que el poder de generar un cambio social está en cada persona, y no solo en las de posición privilegiada, de manera que es importante que la mentalidad detrás de las acciones de cada uno para generar un cambio pueda “contagiarse” a otros.

Posterior a estos eventos, vendrá la ejecución de los proyectos de innovación que se generen.

Finalmente, Torres Serrano resaltó que Global Shapers ha impactado a más de 12 millones de personas en el mundo, se ubican en más de 120 países, 500 ciudades a nivel mundial, y 17 zonas a nivel nacional. El evento de este fin de semana concluirá mañana con una arborización en la zona norte de la ciudad.