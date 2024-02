Realizan ‘Las Mujeres y las Niñas en la Ciencia’ en la Uqroo Chetumal

En el marco del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo) realizó este martes 20 de febrero, el evento “Las Mujeres y las Niñas en la Ciencia” en el campus Chetumal Bahía.

La sede de “Las Mujeres y las Niñas en la Ciencia” fue el Aula Magna Uno “Dra. María Lourdes Castillo Villanueva”, donde tras la inauguración, se presentó el libro “Mujeres que brillan, de niña a científica”, cuyas compiladoras son la doctora María Magdalena Vázquez González y la maestra Ana Bertha Jiménez Castro.

La doctora María Magdalena Vázquez González señaló que el libro “Mujeres que brillan, de niña a científica” es una colección de 22 historias, y se realizó con la colaboración de investigadoras en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad Chetumal, de la Universidad Politécnica de Bacalar, de la Universidad Intercultural Maya de José María Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

Indicó que el libro contiene la narración de 22 mujeres, desde que eran niñas y el camino recorrido para alcanzar el objetivo de estudiar ciencia y convertirse en científicas investigadoras.

“La idea es eso contarles, cómo éramos de niñas, que también fuimos niñas, aunque ahora ya nos veamos mayores y qué nos interesaba cuando éramos niñas y cómo nos involucramos en ese quehacer científico, pues llegar al lugar en el que ahora estamos, lo que hacemos, los problemas que tal vez algunas tuvimos para avanzar y cómo se fueron resolviendo y sobre todo también de las aportaciones que cada una de nosotras, pues ha hecho a la ciencia”.

Agregó que se trata de motivar el interés de las niñas en las ciencias, a enseñarles que si lo pueden soñar, lo pueden lograr, siempre habrá personas que les digan que no se puede y que recomienden no insistir, pero a ellos no se les debe hacer caso y cada una seguir su camino, que por muy complicado que parezca es su sueño y objetivo de vida, por lo tanto, lo van a lograr.

En el transcurso de la mañana y tarde, también se desarrollaron talleres y dinámicas, entre estos, “El mundo de los insectos”, “¿Cómo se produce el abono orgánico?”, “¿Qué hay en una gota de agua?”, “¿Dónde viven los manatíes? Y “¿Qué son los fósiles?”.