Recaban pruebas para llevar a juicio político a Laura Beristáin

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En dos meses debe quedar conformada la lista de elementos para llevar a juicio político a Laura Beristáin Navarrete, presidente municipal de Solidaridad, adelantó Lili Campos Miranda, diputada local por el Distrito 10.

La legisladora sostuvo que argumentan diversos delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, cuyas acusaciones provienen de Raúl Cervantes León, activista por los Derechos Humanos, además de otras pruebas que la diputada local recaba.

“Presentó una solicitud de juicio político una asociación civil de Derechos Humanos y también nos anexaron una serie de pruebas que estamos revisando porque este juicio político recae en la comisión de justicia que es la que hoy presido. Con lo que respecta a lo que prometí en campaña, estoy en la etapa de recabar documentación, pruebas, no podemos ser improvisados”, dijo Lili Campos.

La legisladora comentó que hay presunción de mal manejo de recursos públicos, como desvíos, por ello planea pedir información a dependencias que estén relacionados con la distribución del dinero gubernamental.

“Yo creo que la ciudadanía manifiesta que hay muchos actos de corrupción y yo como diputada, como representante del pueblo quintanarroense y en este caso representando a Solidaridad (…) es lo que se mencionó mucho, incluso en mis caminatas de campaña”, agregó.

Durante la administración que encabeza Laura Beristáin se han suscitado diversas renuncias de servidores públicos desde los primeros meses de gestión, dimisiones que hasta la fecha no han sido esclarecidas en su totalidad, como el caso de Rubén Delfino Almorejo López, ex contralor, quien se separó del cargo por ostentarse como licenciado en Derecho con una cédula profesional que no correspondía a su persona.

Lili Campos comentó que esos casos empañan la administración de Beristáin Navarrete.