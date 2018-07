Recale masivo de sargazo aleja a los bañistas de la playa

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Turistas nacionales y extranjeros comienza a alejarse de la zona costera central de Playa del Carmen, debido a las incomodidades que les representa el recale excesivo de sargazo, además de las maniobras de limpieza de decenas de trabajadores y el peligro de la maquinaria pesada que se está utilizando.

Y es que a pesar de los esfuerzos que comienzan desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde con alrededor de 75 personas; entre personal de la Zofemat, trabajadores temporales del Fideicomiso de Derecho de Saneamiento y voluntariado; los esfuerzos están rebasados por la realidad.

“La verdad es que no parece que sean vacaciones, ni fin de semana. La gente llega pero ya no se quiere meter y eso les afecta a todos en la zona de playas, a los restaurantes y clubes y nosotros lo vemos. No habíamos sentido tan feo esto, yo creo que en la semana por día no ha habido más de 500 personas entre muelle fiscal a Punta Esmeralda y no todas se meten al agua”, indicó Pedro Morales Cantú, supervisor de Guardavidas en Playa del Carmen.

También te puede interesar: Fondo para combatir sargazo en Q. Roo está a punto de acabarse

Archivos periodísticos marcan que a inicios de la pasada temporada de verano (2017), se mantenía un promedio diario de 2 mil personas entre semana entre la terminal marítima de Playa del Carmen y hasta la zona conocida como Shangrilá.

De acuerdo a estimaciones de Hugo Uribe Nicolás, director municipal de la Zofemat en Solidaridad, durante la última semana se han estado levantando diariamente alrededor de 70 toneladas de sargazo de la zona costera del municipio, con el objetivo de mantener una imagen limpia para los turistas que están arribando al destino durante la temporada de verano 2018.

El funcionario explicó que los puntos de mayor afectación se han ubicado a la altura de Playa Mamitas, a un costado del muelle de Ultramar, el área de Punta Esmeralda, la calle 88, e incluso hasta la zona de Xcalacoco.

“Desde el pasado lunes volvió a recalar fuerte en estas zonas, cuando habíamos tenido una especie de 'tregua', o menos arribazón, pero estamos firmes trabajando con nuestros elementos mediante el programa de Mantenimiento y Limpieza de Zofemat, y trabajadores, asociaciones y sindicatos”, indicó el funcionario.