En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización del municipio de Benito Juárez ha recaudado alrededor de 20 millones de pesos por multas a negocios que no cumplen con la licencia de funcionamiento vigente.

Alberto Covarrubias Cortés, titular de la dependencia, comentó que alrededor del 30% de los 20 mil negocios que han sido revisados hasta el momento por los inspectores del municipio de Benito Juárez, no han renovado sus licencias de funcionamiento.

Sin embargo, reconoció que estos números son parciales, pues el padrón de negocios en la demarcación es de alrededor de 60 mil, por lo que aún faltan muchos por verificar “Vamos a seguir haciendo las verificaciones de los negocios, buscan regularizar todos los negocios que están en el municipio. Seguimos trabajando sobre eso” .

Recaudan $20 millones por multas a negocios en Benito Juárez [Foto: José Aldair]

Detalló que cuando se hace la primera inspección, en caso de no encontrar la licencia de funcionamiento, se deja un acta inspección, en la que se establece un período de 10 días hábiles para poder presentar la documentación ante las autoridades, “porque pasa que muchas veces llegan los inspectores y a lo mejor no está el dueño o el contador y la licencia no está a la mano o a la vista”.

“Si no la presentan, ya automáticamente se genera una clausura, y eso genera una multa, y damos 30 días naturales para que puedan presentar la documentación” , comentó.

En caso de que tampoco se cumpla con la licencia de funcionamiento, los inspectores proceden a clausurar el negocio.

Sin embargo, Covarrubias Cortés comentó que la instrucción de la presidenta municipal de Benito Juárez es orientar a los comerciantes para evitar estos cierres.