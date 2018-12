Participación Ciudadana rechaza recorte de presupuesto

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se pronunció en contra de la no aprobación integral del presupuesto presentado por el Órgano de Gobierno que ascendía a 20 millones 827 mil 940 de pesos.

En la comparecencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación ante diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado, la cual se transmitió en vivo por Facebook, se tuvo conocimiento de la posibilidad de no ser aprobado, en su integridad el presupuesto solicitado; ya que sólo se prevé una cantidad cercana al 50% de lo requerido, alrededor de 10 millones de pesos, comentó Miriam Cortés Franco, titular del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

También te puede interesar: Zona de ‘El Meco’ quedaría en control de los náuticos

Por Ley, el presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción es aprobado por el Órgano de Gobierno del mismo Sistema, y le corresponde al Congreso proveer de los recursos necesarios para que el sistema funcione, no a la Sefiplan, agregó.

En caso de no conseguir el presupuesto solicitado y quedarse con el 50% que se prevé aprobar, el siguiente recurso que les queda es la ampliación del mismo, como sucede en otras áreas, con base en resultados; sin embargo, un presupuesto de 10 millones de pesos, como lo expresó la Secretaria Yohanet Torres, haría que difícilmente el órgano alcance resultados; incluso, al grado de hacerlo casi inviable.

"Es un poder distinto e independiente al ejecutivo el que debe de hacer que los fondos fluyan de manera suficiente, es lo que marca la ley”

La dependencia que realmente autoriza el presupuesto es el órgano de gobierno, integrado por expertos, pues está el secretario de la Contraloría, el presidente del Tribunal de Justicia, la fiscal Anticorrupción, el director de Transparencia, la presidente del Tribunal Administrativo y el auditor superior.

“Son ellos quienes deben otorgar el presupuesto, no la Sefiplan, y el Congreso es el que da la instrucción a Sefiplan… el órgano es independiente del ejecutivo, porque cuando tú dependes del ejecutivo, está torcido y estás rompiendo con el órgano mismo; ciertamente el ejecutivo lo tiene que fondear, pero por eso es el Congreso, en el estricto sentido, es un poder distinto e independiente al ejecutivo el que debe de hacer que los fondos fluyan de manera suficiente, es lo que marca la ley”, explicó.

Cortés Franco aclaró también que en la comparecencia se mencionó que le estaban aumentando casi el 50%, cosa que no es real.

“El año pasado no había personal, porque fue de construcción del órgano… por ahí de agosto o septiembre se contrató al secretario técnico, ahí empezó a haber un sueldo, para finales de este año se tenían contempladas 12 personas, pero con eso que no están asignado no hay manera de rentar una oficina, la verdad es que es esa cantidad es inviable”, declaró.

La titular del Comité de Participación Ciudadana reconoció que las autoridades están haciendo muchos esfuerzos, pero la estadística es clara, los números son fríos y la percepción de la gente, con base en encuestas, es que la corrupción está muy elevada en el estado.