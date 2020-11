Rechazan hoteles de Cancún alza del Impuesto al Hospedaje

Empresarios del ramo turístico de Quintana Roo rechazan el alza al de 3 a 5 por ciento del Impuesto al Hospedaje propuesto por dos diputados locales para 2021.

Los entrevistados coincidieron en que este es el peor momento para aprobar un alza en los impuestos, pues el sector viene de pérdidas económicas causadas por la pandemia de Covid-19.

Miriam Cortés Franco, presidente ejecutivo de la de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), señaló que muestra de ello es que el sector registra una merma de alrededor de 70 por ciento, a los que hay que agregar la falta de actividades turísticas durante casi medio año.