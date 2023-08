Vecinos de Cancún usan el ‘Reciclatón’ para tirar su basura

La participación de la ciudadanía en el programa ‘Reciclatón’ en Cancún aumentó en lo que va de este 2023, pero también ha prevalecido la gente que entrega artículos ‘basura’ que no se pueden reciclar.

Ángel Azael Aké, coordinador del programa Reciclatón, señaló que a pesar de que la cantidad de participantes a este evento ha aumentado en aproximadamente 20 %, se estima que alrededor de una de cada 100 personas lleva artículos inútiles como electrodomésticos destartalados o cartón con manchas de aceite.

Estos materiales han tratado de entregarse en los distintos puntos donde se realiza este programa municipal, pero son rechazados debido a que por su estado no pueden reutilizarse o no pueden componerse para convertirse en nuevos productos.