Conoce las siguientes fechas del 'Reciclatón' 2018

CANCÚN, Q. Roo.- El pasado 13 y 27 de enero se realizó el ‘Reciclatón’: Acopio de materiales reciclables 2018, en el municipio de Benito Juárez, donde cientos de ciudadanos asistieron a diferentes puntos de la ciudad para colaborar con material reciclable.

Si no pudiste asistir en esas fechas, podrás hacerlo durante todo el año, y para que no lo olvides, aquí te dejamos todas las fechas en las que podrás llevar materiales reciclables como: papel y cartón, plásticos, madera, aluminio, chatarra, etc.

Estas serán las fechas en las que podrás asistir a los Centros de Acopio que se encontrarán en los diferentes puntos de la ciudad.

Febrero: 24

Marzo: 10 y 24

Abril: 28

Mayo: 26

Junio: 16 y 30

Julio: 14 y 28

Agosto: 11 y 25

Septiembre: 29

Octubre: 27

Noviembre: 24

Tipo de materiales reciclables que podrás llevar a los centros de acopio:

Plásticos 1 y 2

Papel y cartón

Toners y tintas

Tetrapak

Discos (cd)

Pilas Alcalinas (Máximo 2kg por persona)

Aceite vegetal de cocina

Madera (Solo en Cumbres)

Textiles (Ropa y blancos)

Envases de vidrio

Aluminio

Electrónicos

Chatarra

Bolsas de plástico

Todo el material reciclable que reúnas podrás llevarlo a los siguientes Centros de Acopio:

Explanada de la SEQ

Horario: 09:00 a 15 horas

Horario: 09:00 a 15 horas Pabellón Cumbres

Horario: 09:00 a 14 horas

Horario: 09:00 a 14 horas Estacionamiento de la Gran Plaza

Horario: 09:00 a 14 horas)

Horario: 09:00 a 14 horas) Conalep II

Horario: 09:00 a 14 horas

Horario: 09:00 a 14 horas Walmart Polígono Sur

Horario: 09:00 a 14 horas

Horario: 09:00 a 14 horas Domo de Alfredo V. Bonfil

Horario: 10:00 a 14 horas

Si deseas más información, puedes acudir a la Dirección General de Ecología, ubicada en la avenida Tulum de la Supermanzana 5 de Cancún.