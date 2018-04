¡Con mayor respuesta! Jornadas de 'Reciclatón' un éxito

Redacción/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cultura a favor de la protección del medio ambiente se está arraigando entre los habitantes de Cancún, ya que las jornadas de “Reciclatón” tienen cada vez una mayor respuesta.

De acuerdo con los resultados de la doble jornada correspondiente a marzo, cuyas actividades se llevaron a cabo los días 10 y 24, en ambas se registró la participación de más de mil 400 personas que llevaron diferentes tipos de residuos a los centros de acopio. En junio próximo se llevará a cabo la siguiente doble jornada del programa.

El pasado 10 y 24 de marzo se realizó el ‘Reciclatón’: Acopio de materiales reciclables 2018, en el municipio de Benito Juárez, donde cientos de ciudadanos asistieron a diferentes puntos de la ciudad para colaborar con material reciclable.

Si no pudiste asistir en esas fechas, podrás hacerlo durante todo el año, y para que no lo olvides, aquí te dejamos todas las fechas en las que podrás llevar materiales reciclables como: papel y cartón, plásticos, madera, aluminio, chatarra, etc.

Estas serán las fechas en las que podrás asistir a los Centros de Acopio que se encontrarán en los diferentes puntos de la ciudad.

·Febrero: 24

·Marzo: 10 y 24

·Abril: 28

·Mayo: 26

·Junio: 16 y 30

·Julio: 14 y 28

·Agosto: 11 y 25

·Septiembre: 29

·Octubre: 27

·Noviembre: 24

Tipo de materiales reciclables que podrás llevar a los centros de acopio:

·Plásticos 1 y 2

·Papel y cartón

·Toners y tintas

·Tetrapak

·Discos (cd)

·Pilas Alcalinas (Máximo 2kg por persona)

·Aceite vegetal de cocina

·Madera (Solo en Cumbres)

·Textiles (Ropa y blancos)

·Envases de vidrio

·Aluminio

·Electrónicos

·Chatarra

·Bolsas de plástico

Todo el material reciclable que reúnas podrás llevarlo a los siguientes Centros de Acopio: