Quintana Roo, con 60% de reclusos sin sentencia

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Con una población de dos mil 508 reclusos, Quintana Roo es uno de los cinco estados del país con el mayor porcentaje de personas privadas de su libertad, sin una sentencia legal, alcanzando 60%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el documento “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México (2017)”, el cual señala que Quintana Roo se encuentra solo por debajo de los estados de Michoacán, Baja California, Durango y Oaxaca, en cuanto a la población carcelaria sin sentencia.

Además, está entre las 10 entidades federativas que constantemente presentan problemas de sobrepoblación.

En este caso, entre 2010 a 2016 la sobrepoblación incrementó en 15 puntos porcentuales al pasar de 116 % a 131%, según el mismo documento.

El informe presenta resultados de investigaciones que atribuyen el aumento de la población reclusa, a tres elementos: incremento de los índices delictivos; reformas que han endurecido las penas y medidas administrativas que dificultan la preliberación de las personas internadas en las cárceles.

Antonio León Ruiz, presidente del Poder Judicial, reconoció que en Quintana Roo existe un enorme rezago en materia de sentencias, principalmente en lo que respecta al Sistema de Justicia Tradicional.

El magistrado, quien asumió el cargo apenas en agosto del año pasado, dijo que entre los objetivos planteados es acabar con el rezago en el plazo de un año, para lo cual se ha implementado una serie de estrategias.

“Hay una gran cantidad, pero no es algo que no se pueda resolver, en este año nos planteamos resolverlo, hay juzgados que tienen expedientes de muchos años atrás, sentencias que no se han dictado desde hace mucho tiempo”, señaló.

En el caso de Cancún y Playa del Carmen, donde se concentra la mayor parte del rezago se nombraron jueces para atender exclusivamente el tema tradicional, mientras que en el sistema oral anunció la contratación de dos jueces en Cancún y uno más en Playa del Carmen.