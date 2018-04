Exigen recoja de basura en Holbox

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde hace una semana, Holbox sufre de la falta de recoja de basura, por lo que empresarios y ciudadanía en general enviaron, a través del Consejo de Desarrollo de Holbox A.C., un oficio dirigido a Emilio Jiménez Ancona, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, para que solucione esta problemática. Empresarios han pagado fletes para enviar sus desechos al sitio de transferencia; esta situación se dio luego de que uno de los empleados que realiza la recoja de basura renunció y el otro enfermó, informó Alejandrina Selem Salas, presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox.

El oficio recibido ayer por la mañana, también se envió al Comité por el Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, en el que están varias dependencias estatales.

“Anoche (martes) tuvimos reunión de consejo y tocamos el tema, estamos sin recolecta de basura desde hace seis días, porque no hay trabajadores, uno renunció y otro se lastimó la espalda, y lo malo es que no tienen apoyo médico, ni nada, entonces estamos sin trabajadores, el alcalde (René Correa Moguel) consiguió un par de gentes ayer, pero trabajaron mediodía y dejaron el trabajo porque la verdad es una friega, porque imagínate si se llevan 15 toneladas en temporada alta, pues es lo que carga esta gente, y así fue como uno de ellos se lastimó la espalda“, declaró.

Pero además la situación se agrava porque esta información no se le comunica los habitantes de Holbox, es decir, la ciudadanía no sabe que no hay personal, ni cuándo se regularizará la recoja de basura.

“Algunos que lo sabemos y que hemos corrido la voz, pues hemos estado pagando fletes para apoyar y llevar nuestros desechos al basurero, pero pues obviamente somos un mínimo de gente que lo está haciendo”.

Ante esta situación empresarios, ciudadanos y “Fuerzas Vivas de Holbox”, enviaron un comunicado al edil de Lázaro cárdenas, manifestando la falta de atención y omisión del departamento municipal, cuya responsabilidad es la recolecta de basura en la ínsula, la cual no se realiza desde el pasado 30 de marzo.

El escrito señala que “los empresarios y ciudadanos responsables, nos hemos visto en la necesidad de apoyar a la alcaldía pagando fletes para enviar nuestra basura al sitio de transferencia, ya que René Correa no cuenta con personal para este quehacer municipal, hecho que reprochamos contundentemente, ya que desde el momento de requerir nuestro permisos de funcionamiento cumplimos con el pago anual de este servicio”.

Esta situación hace que la imagen de Holbox, como polo turístico sea deplorable, así como un riesgo sanitario.

“Por lo que le pedimos de la manera más atenta sírvase tomar cartas en el asunto e invitar a su equipo de trabajo a que cumplan con su compromiso hacia este polo turístico y hacia los empresarios que hemos hecho de este destino la joya de la corona de Lázaro Cárdenas”, agrega el documento.

Firman el oficio el Consejo de Desarrollo de Holbox, Rentadora Glendy, Transfer Holbox, La Playa de Ñaña, Hacienda La Catrina, Golden Paradise, Posada Ingrid, Los Arcos, así como tiendas de abarrotes, padres de familia y ciudadanía en general, entre otros, y reconocen que el apoyo que recibe la autoridad de parte de los empresarios y asociaciones es insuficiente, por lo que es necesaria una brigada para poner al día la recolección de basura, de manera inmediata.

El oficio finaliza diciendo que esta situación es un retroceso a toda labor hecha por hoteleros, restauranteros, comerciantes, así como dependencias de gobierno y de la Federación, que han estado trabajando para proyectar la imagen de un destino turístico de primer nivel.