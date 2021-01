Autoridades reconocen dificultad para controlar aglomeraciones en la Quinta Avenida

La Dirección de Salud Física y Mental reconoció que es difícil controlar las aglomeraciones en la Quinta Avenida, tal como ha ocurrido en las últimas horas de 2020 y principios de este año.

De acuerdo con Héctor González Rodríguez, titular de la dependencia, debido a que es una vía pública sólo pueden exhortar a la gente que respete la sana distancia, tal como lo hicieron el pasado fin de semana luego que Playa del Carmen se volvió tendencia nacional en redes sociales por la situación mencionada.