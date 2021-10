Reconvierten hospitales por descenso de casos Covid-19 en Quintana Roo

Ante el descenso de casos Covid-19, los hospitales de Quintana Roo fueron reconvertidos nuevamente y algunos se encuentran en rehabilitación para la atención de la población en general.

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud, en la entidad 21 centros y hospitales dan atención a pacientes contagiados, pero ninguno es de atención exclusiva.

Aurelio Espinosa Rojas, director del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”, explicó que actualmente tienen un total de 11 pacientes infectados por SARS-CoV2, en su mayoría adultos mayores que no tienen antecedente vacunal.

Por lo que ante la baja demanda decidieron reabrir la consulta externa, que se tuvo que cancelar el pasado mes de junio cuando se registró una alza de casos.

“Ya se recuperó todo lo que era la consulta de cirugía y medicina interna”, aseguró el médico, quien adelantó que las unidades externas sólo se están empleando para aplicar la vacuna de Covid-19 a la población.

En cuanto al Hospital Oncológico de Chetumal, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) informaron que este edificio ya no es de atención exclusiva de Covid-19, por lo que es rehabilitado para que pueda iniciar tratamientos y consultas de especialidad.

El mismo criterio siguió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que optó por reconvertir el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Cancún; HGZ No. 18 de Playa del Carmen; Hospital General de Sub Zona (HGS) No. 2 de Cozumel; HGZ No. 1 de Chetumal.

De esta manera, los cuatro proporcionarán atención como hospitales híbridos a fin de garantizar los servicios de salud a toda la población derechohabiente, es decir, que mantendrán un área de hospitalización de Covid-19, y un espacio habilitado de terapia intensiva para los pacientes más graves.

Xóchitl Romero Guerrero, titular de la institución en el estado, aseguró que se ha realizado limpieza y desinfección de las áreas, verificando el funcionamiento de consultorios, equipos de cómputo y salas de áreas quirúrgicas.

