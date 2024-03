Recordemos lo que dijo Mahatma Gandhi, “el futuro depende de lo que hacemos en el presente”

Y seguimos viendo que a pesar de todos los comentarios, rumores, noticias y más, que se han estado viendo y escuchando, tanto de este señor, como de sus hijos, no den ninguna respuesta sobre esto, pero eso sí, dice sentirse muy atacado, porque ha mencionado que ni él, ni su familia, tienen ninguna culpa, por lo cual no se les puede juzgar, pero al parecer la realidad es otra, es importante que recuerden que “el que calla, otorga”, pero eso será pronto, cuando ya no tenga la inmunidad, la cual los hijos no la tienen, se podrán tomar cartas en el asunto, ya que si se demuestra que cometieron actos ilegales, serán juzgados, ya que ni él, ni nadie, está por arriba de la ley, por eso es que él no puede cancelar, ni revocar problemas judiciales, no está en su derecho el poder hacer estas cosas, entonces es hora de concientizar que el problema es grave.

Recientemente muchos pudimos darnos cuenta, como la señora, la candidata cometió un error durante su discurso al decir que “solo hay dos caminos este 2 de junio; que siga la corrupción”, lo que rápidamente corrigió diciendo “que siga la transformación o que regrese la corrupción”, bueno, si se equivocó pero al parecer de haber nacido en México, porque eso demuestra que está totalmente manipulada, en fin, ya veremos qué elegirán los mexicanos.

Es por ello que esperamos que todos los que son receptivos, tomen en cuenta este tipo de errores, para que reflexionen y entiendan que lo que está en riesgo es el futuro de sus hijos y nietos, que los ayuden a analizar a conciencia las propuestas que realmente serán para un futuro mejor y para que así puedan votar por la persona que crean es la más conveniente, porque no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que se ponga en riesgo el futuro de la juventud mexicana, eso no.

Es importante escuchar y analizar la información que está proporcionando Xóchitl, porque ya merecemos una mejor calidad de vida, y así no seguir viviendo bajo el terror, el pánico y la esclavitud de los malos, quienes no permiten que se tenga esa calidad de vida, como ejemplo, el poder disfrutar ir a trabajar y regresar con bien a casa, ya que por el momento se dice que ya pasa de los 170 mil muertos en este sexenio, es necesario recordarle todo el mal que ha causado este señor, porque tal como lo marca bien claro la Biblia, todo mal se regresa siete veces, y esto es lo que sucederá en contra de él y contra de sus grupos.

Lo bueno es que cada día está más cerca el final apocalíptico de este mal sexenio, el del narco presidente y el de sus socios, los narco terroristas, que han convertido a México en una tumba, por ello se tiene que buscar y encontrar a los responsables de tantas muertes.

Por ahora es importante ver las mejores opciones y esas son las que está ofreciendo Xóchitl y su grupo de gentes, quienes tienen la capacidad para encontrar el mejor camino que ayude a evitar la destrucción de México.

Estamos en una situación realmente caótica, por ello es importante que los jóvenes y los no tan jóvenes (de 50 años para abajo) hagan algo y otorguen su voto a quien les ofrezca un mejor futuro, para que no vivan como en muchos países donde no tienen ese derecho, como Cuba, donde están en una situación caótica porque no tienen pan, no tienen azúcar, no tienen futuro, solamente los que manejan la energía cubana son los que tienen posibilidades de disfrutar de ciertos privilegios, otros ejemplos son Venezuela, Nicaragua y Colombia, donde están en una situación similar a la que se vive en Cuba, estos son países que se han ido destruyendo, por las mentiras y engaños, así como por la destrucción de los Tres Poderes de la Unión y de las Supremas Cortes, que son tan necesarios para la existencia de un país, para que todos tengan las mismas oportunidades, que en este momento sería para todos los mexicanos, ya que son la tierra, la libertad, la igualdad y el respeto hacia nuestras garantías, los únicos que van a lograr que las cosas cambien.

Lo que buscamos es que lo negativo se transforme en positivo, porque México ha sido un país donde muchos masiosares han tenido muchísimos intentos para procurar acabar con la hermosa República Mexicana y sus instituciones, es por ello que será el Ejército el que tendrá que cumplir con su parte, para lograr proteger a las instituciones.

El Ejército no es esclavo de nadie y mucho menos de un solo hombre que está por llegar a su fin, por lo que ahora, el “Sufragio Efectivo no Reelección, tiene que ser una realidad para que podamos seguir buscando las mejores soluciones y las alternativas correctas.

México vive, ha vivido y ha pasado por situaciones difíciles, pero siempre ha encontrado a la gente que ha hecho lo correcto y con ello ha logrado que México salga de los escenarios destructivos, logrando la paz y la calidad de vida, que merecemos y siempre hemos merecido, todos los mexicanos.

Ahora depende del voto, depende de los proyectos que presente Xóchitl, por lo que esperamos que los mexicanos analicen y decidan qué es lo que más conviene y a quien quieren entregarle la presidencia, para que se domine al Congreso y con ello se destierren todas las actitudes destructivas que se han vivido, como la mentira, el engaño, el robo y la corrupción, que ha sido el “modus operandi” de esta banda de hipócritas.

Con soluciones, unámonos, luchemos para restablecer la vida que México y los mexicanos necesitan, busquemos las mejor alternativas para restaurar lo que merecemos, acabemos con la violencia y pongamos en el banquillo de los acusados a toda la bola de delincuentes que se hayan asociado, los narco terroristas gobernadores y narco terroristas presidentes municipales, quienes tendrán que ser aprendidos y juzgados, para restablecer el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y las Garantías Individuales a las que todo el mundo libre, tiene derecho.

¡No! a más violencia, ¡No! a más homicidios y ¡No! a más narco cárteles terroristas, estos deben ser eliminados para que no sigan destruyendo a México, ¡No! a la aceptación de los narco terroristas que operan en varios estados de la república.

¡Basta ya! Unámonos y luchemos, a través de la democracia y el voto, para restablecer el control en el Congreso y eliminar a toda esta bola de personas que son una lacra y un cáncer para el futuro de México.

Lo importante será que durante las campañas, tengamos bien abiertos los ojos y los oídos, para después reflexionar y votar, por las gentes que sí tienen interés de rescatar al país.

¡Enhorabuena! Esperamos y deseamos que el Ejército les brinde todas las garantías y la seguridad necesaria, a la Coalición Fuerza y Corazón por México, así como también a todos los participantes de las próximas elecciones, la seguridad que se requiere en estos momentos debido a la narco violencia terrorista que han estado llevando a cabo en contra de diversos candidatos.

La advertencia de Xóchitl Gálvez a AMLO, a un día del inicio de la campaña presidencial (Por Ximena Ochoa)

La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, mandó una advertencia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a un día de que inicien formalmente las campañas rumbo a la elección del próximo domingo 2 de junio.

Durante La Conferencia de la Verdad el jueves 29 de febrero, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió al mandatario mexicano que si continúa presuntamente atacándola durante el proceso electoral, ella va a responder porque no es una mujer que “agacha la cabeza”.

Con base en lo que explicó, sentenció que “la mujer que obedece” al político tabasqueño la tiene en otro lado, esto en referencia a los señalamientos que ha lanzado contra Claudia Sheinbaum; sin embargo, se calificó a sí misma como una política convencida de que México tiene un mejor futuro.

“No me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, lo doy. Aquí no se va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer convencida de que a México le tiene que ir mejor. Entonces, si el presidente me ataca, pues yo, definitivamente, tengo que responder con respeto, callada no me voy a quedar”, refirió ante las preguntas de los medios.

Posteriormente, Gálvez Ruiz aseguró que una vez que asuma el cargo como titular del Poder Ejecutivo, en caso de ganar las elecciones presidenciales, se encargará de devolver la seguridad a todo el país, al tiempo que durante su gestión también será responsable de este rubro y no involucrará a ninguno de los ex presidentes por las decisiones tomadas en el pasado, especialmente al ex presidente Felipe Calderón.

“Escuché un fragmento de la entrevista de Claudia, que cuando le preguntan el tema de seguridad dijo: ‘Es que Calderón’… de una vez se los digo, en materia de seguridad yo no le voy a echar la culpa a Calderón ni a Enrique Peña Nieto y cuando sea presidenta, tampoco a Andrés Manuel López Obrador”, refirió.

Debido a que, por obvias razones aún no puede tomar responsabilidad por las acciones del Estado, la legisladora pidió a la administración federal que se dejen a un lado los pretextos y se asuman responsabilidades, mismas que, dijo, afrontará en su momento sin tener que escudarse en terceros.

Las mentiras de la 4T, según Xóchitl Gálvez.

Aunque aún no puede dar a conocer sus posibles propuestas, la precandidata refirió que en materia de seguridad una de sus principales tareas será reunirse con los gobernadores de todo el país para poder plantear diversos proyectos que les devuelvan la paz y la tranquilidad a todos los habitantes.

“Voy a coordinarme con todos los gobernadores, de una vez les digo que conmigo les va a ir muy bien”.

Finalmente, la simpatizantes panista acusó que AMLO, Claudia Sheinbaum y todos los políticos que simpatizan con la Cuarta Transformación presuntamente mienten con sus promesas de un mejor país y argumentó que si el país, verdaderamente, estuviera “mejor que nunca” como mencionan los de la 4T, entonces la ciudadanía ya tendría un sistema de salud como el de Dinamarca, es decir, la promesa que el tabasqueño hizo previo a su triunfo.

¿Cuáles son? Xóchitl Gálvez adelanta su proyecto de gobierno a un día de que inicien las campañas (Por Fernanda López-Castro)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, anunció que hoy concluyó su ciclo de conferencias llamadas “De la Verdad” o “mañanetas”, a pocas horas de que comenzará su campaña electoral rumbo a los comicios del 2 de junio, la cual apodó “campañeta”.

En su conferencia de prensa del 29 de febrero, recordó que “en pocas horas” iniciará su campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, y posteriormente visitará otros estados.

“Damos por concluido este ciclo de conferencias, que la verdad para mí fue súper positivo entrar en contacto con ustedes, ser cuestionada de manera libre e independiente, sin preguntas sembradas.

“Anunciarles que ya en unas horas estaré arrancando mi campaña rumbo a la presidencia de la república en la cuidad de Fresnillo, Zacatecas”, dijo.

Acusó que sus adversarios “están desesperados” y tratan de negar que hay inseguridad en todo el país, a pesar de la presencia del crimen organizado.

“Me da mucho gusto, estoy muy contenta, en la casa del enfrente están muy desesperados tratando de justificar lo injustificable, tratando de decirnos que en México no pasa nada, no hay necesidad de tener el gabinete de seguridad que todo está bien, no importa que asesinen a candidatos, no importa que el territorio esté bajo la amenaza del crimen organizado, están en su visión de un país donde no pasa nada y está mejor que nunca”, afirmó.

Adelantó que mañana publicará una serie de tiktoks en los que narrará cómo se convirtió en la candidata presidencial y adelantó qué temas conformarán su proyecto de gobierno. Te decimos cuáles son.

¿Cuáles son los ejes del proyecto de gobierno de Xóchitl Gálvez?

La candidata presidencial detalló que ha realizado foros para crear sus propuestas de gobierno, entre las que destacó que estará el combate a la falta de agua, acciones a favor del medio ambiente y a de las mujeres, entre otros; sin embargo, el tema central será la seguridad.

“Estamos terminando los foros que hemos hecho en diferentes áreas con Enrique de la Madrid, esto se va a ir concretando al largo de toda la campaña, porque la idea es seguir teniendo estos foros, ya hay unas propuestas que mañana daremos a conocer que han sido resultados del tema de energía, de medio ambiente, de mujeres, en temas de agua, de infraestructura, mañana vamos a dar una propuesta primera sobre cuáles van a ser nuestras prioridades, obviamente el tema de la división de poderes, el tema del fortalecimiento de la democracia serán dos temas fundamentales que los ciudadanos nos han demandado”, comentó.

Gálvez Ruiz resaltó que a lo largo de su precampaña se reunió con “Xochilovers”, una red ciudadana a la que le ofreció “jugar un papel importante” en el gobierno federal, en caso de que gane las elecciones.

Asimismo, informó que sí integrará a diversos ciudadanos al gabinete federal y equipo de trabajo para temas de seguridad pública, de transparencia, de combate a la corrupción, de educación y de salud.

“Sin lugar a duda el eje central de esta campaña va a ser el tema de la seguridad, o sea ahí estamos sumando a muchos nuevos expertos, especialistas que nos acompañan en este proceso.

“Mi respuesta es: sí vamos a tener ciudadanos en el gabinete, no hay duda, no te puedo decir, son este y este, pero si los vamos a ir presentando a la largo de la campaña”, concluyó.

Xóchitl Gálvez ofrece "cabeza, corazón y coraje" para frenar la inseguridad en México (Por Rolando Ramos)

“Prefiero una colaboración bilateral respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles, yo la de los mexicanos’’, dijo Xóchitl Gálvez en su arranque de campaña.

Con una veladora encendida entre las manos, Xóchitl Gálvez marchó esta medianoche por calles de Fresnillo, Zacatecas, el municipio del país con la percepción más alta de inseguridad -96% de sus habitantes asegura tener miedo-, en el arranque de su campaña por la presidencia de la República.

Desde la plazuela central del municipio, la candidata presidencial de la coalición del PAN, PRI y PRD afirmó que “la disyuntiva para México en esta elección es muy clara: “Continuar por el mismo camino, lo que significa claudicar ante la delincuencia, o luchar para defender a las familias, a los jóvenes, a quienes trabajan y se esfuerzan’’.

Gálvez Ruiz se lanzó contra Claudia Sheinbaum, su contendiente de Morena.

Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. México quiere luchar por la vida, por la verdad, por la libertad, por un México sin miedo’’, se desgañitaba.

Gálvez presentó esta noche su propuesta en materia de seguridad pública, luego de pedir guardar “un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en México’’; ella lo hizo con el puño izquierdo cerrado, la mano alzada a la altura de su cabeza.

El modelo de seguridad que propone suma “cabeza, corazón y coraje’’, expresó.

Agradeció la presencia de los jóvenes; “va por ustedes, este proyecto se lo debemos a los jóvenes de México. No tengan duda de que vamos a regresar la paz y la tranquilidad a este país’’.

Fresnillo, Zacatecas y México quieren paz, aseguró.

“Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia…’’, explicó, y que el sexenio en curso superó la cifra de 180,000 homicidios dolosos.

“Ya es el sexenio más violento de la historia… detrás de esa cifra terrible hay hijos que se quedaron huérfanos, madres que no encuentran a sus hijos… Ante este dolor, ante toda esta muerte ¿qué nos dice la señora Claudia Sheinbaum? Que México está mejor que nunca. Ese es el problema. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie’’, dijo.

Sheinbaum, dijo, es indiferente ante el dolor ajeno y fría ante las tragedias.

“Lo vimos con las víctimas en la caída de la Línea 12 del Metro… Indiferencia y frialdad eso es lo que ofrece Sheinbaum’’, dijo, mientras que ella considera “que sí es posible un México sin miedo… y lo vamos a lograr’’.

En clara referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador -a “quienes hablen de soberanía’’-, afirmó, “les digo lo siguiente: Prefiero una colaboración bilateral respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles, yo la de los mexicanos.

Ofreció iniciar una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos para combatir juntos el “enemigo común’’.

“Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato: fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de EU hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos. Y fortalecer el control aduanal para prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico’’.

Aseguró que ella sí aplicará la fuerza pública mediante diversas acciones entre las que destaca desmilitarizar el país y hacer que la Guardia Nacional sea “realmente guardia’’ al darle “la orden de investigar y perseguir a la delincuencia’’, y “realmente nacional’’.

Ausencia.

Fue notoria la inasistencia de los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, al arranque de campaña de la candidata presidencial que postularon en alianza.

Cortés y Moreno publicaron, eso sí, mensajes en la red social X haciendo referencia al inicio de campaña de su candidata.

En el segundo 24 de este 1 de marzo, Marko posteó el siguiente mensaje: “Por un #MxSinMiedo donde podamos caminar por las calles sin temor a ser asaltados o asesinados, donde todos tengan acceso a oportunidades económicas, donde la corrupción no sea tolerada y los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos, donde el Estado de Derecho sea respetado y se aplique la ley.

¡#LlegóLaHora del cambio!’’.

Segundos antes, exactamente 15, Alejandro hizo saber: “¡Llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos! ¡Queremos un país en paz, vamos a construir juntos un #MxSinMiedo con @XochitlGalvez, próxima Presidenta!’’

La narcopolítica y su razón de Estado

A los inicios de la era del neoliberalismo las luces de alerta fueron encendidas. La narco-política estaba en franca apertura. El Estado instituía una alianza con el narcotráfico. En la Procuraduría General de la República, togas de poder e indignidad, se levantaron de sus sitiales y se convirtieron en protectores y socios de la delincuencia. El incipiente fenómeno producía gananciales de millones de dólares. La corrupción en el medio de procuración de justicia surgía.

En esta Cuarta Transformación de la República no se puede ni se debe obviar la realidad, por dolorosa que sea: Si durante el neoliberalismo se decidió la creación, organización, sometimiento y sostenimiento de la narco-política desde la Representación Social Federal, fue porque se contó con la permisibilidad y complicidad de esas togas de poder e insalubridad. Fue también porque se confiaba –porque se podía confiar— en recibir impunidad y en la inhibición para indagar tan execrable fenómeno.

La convivencia jurídica contra la razón, cimentó profundas raíces en el órgano encargado de procurar justicia, tan abismales que aún persisten en esta Cuarta Transformación de la Nación. Desde que la Procuraduría General de la República dio inicio a esas desagradables alianzas, comenzó una muy larga sucesión de indignidades, complicidades y justificaciones, con argumentos ilegales y delictivos. Con Alejandro Gertz Manero todavía persisten, incluso acentuados para brindar impunidad al organizador de la narco-política. Vaya infamia.

Desde los hechos acontecidos en un lejano mes de noviembre, se empezaron a descalificar las denuncias de corrupción presentadas por la abogacía independiente de la República, justificando el no indagar ellas por una supuesta “razón de estado”, enarbolando con esos conceptos una triste –ética de complicidad—, para pasar por alto el contenido del Código Penal Federal.

Fueron tiempos de vergüenza: La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, exigía desde aquél entonces un –-basta ya–; mientras que la corrupción y la narco-política atacaban el Estado de Derecho, la Procuraduría General de la República y sus titulares la defendían. Tan repugnantes, ignorantes y viles fueron los procuradores que olvidaron el magisterio ético y filosófico de Luis Cabrera, contenidos en su inolvidable obra: “La Misión Constitucional del Ministerio Público”.

Aún se espera y se desea que aquellas indignidades, complicidades y convivencias con la delincuencia sean investigadas. Tanto recurrir a una supuesta Razón de Estado para envilecer a la justicia, tanta ignorancia en la interpretación de la ley en el hoy aún sigue exasperando.

¿Hasta cuándo habrá que esperar para investigar esa verdad?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Respaldan periodistas a Natalie Kitroeff y piden a AMLO frenar hostigamientos a la prensa (Por Ernesto Jiménez)

En una carta a la opinión pública, una lista de periodistas, académicos y defensores de derechos humanos exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner fin a los “frecuentes hostigamientos” contra la prensa mexicana e internacional que lanza desde sus conferencias de prensa “mañaneras” y que vieron uno de sus puntos más altos el pasado 22 de febrero cuando el mandatario exhibió el teléfono personal de la comunicadora Natalie Kitroeff.

El contexto de la agresión a la privacidad de Kitroeff, jefa de corresponsables del New York Times, es la publicación que el diario norteamericano respecto a presuntos sobornos del crimen organizado -específicamente del áartel de Sinaloa- recibidos por personas allegadas al presidente en el marco de su campaña presidencial de 2018.

La carta recuerda que ante la solicitud de la periodista a la Oficina de la Presidencia para un posible derecho de réplica, AMLO “empleó su tribuna para atacar a la corresponsal, reiterando el patrón de acoso y descalificación a periodistas que ha caracterizado los cinco años de su gobierno”.

“Tales actos de hostigamiento tienen lugar en el contexto de una epidemia de violencia contra comunicadores. La alta tasa de asesinatos de periodistas en México, la más alta del mundo fuera de las zonas de guerra a lo largo de las últimas décadas, no ha bajado durante el sexenio actual. La tasa de amenazas y agresiones ha disminuido”.

Conviene recordar que datos recogidos por organizaciones civiles dan cuenta de 43 periodistas asesinados durante la administración del presidente López Obrador; por ello, ante este panorama le exigieron ejercer su derecho de réplica sin poner a las y los comunicadores en peligro o en condiciones de miedo.

También pidieron a las y al aspirante a la Presidencia de México respetar la libertad de prensa; y, en particular a AMLO, no violentar la Ley Federal de Datos Personales promulgada en el año 2010.

El texto difundido en redes sociales recuerda que “la prensa hostigada” desde el poder y practicada desde la amenaza “no es una prensa libre”.

Respecto a los firmantes, destacan los nombres de periodistas mexicanos como Humberto Padgett, Jorge Carrasco Araizaga, Juan Omar Fierro, Laura Sánchez Ley, Diego Enrique Osorno y Raymundo Rivapalacio; además de otros de talla internacional como Temoris Grecko, Paul Antoine Matos, Laurence Civillier, Guilherme Amado y Alfonso Fernández, este último director de la agencia EFE en México.

Administración de AMLO logra primer lugar mundial para México, en crimen organizado (Por Ernesto Jiménez)

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador figuró en la cima de la lista del Índice Global de Crimen Organizado de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, una organización civil internacional con sede en Ginebra, Suiza, y que analiza el comportamiento de las organizaciones criminales en el mundo entero.

En su último reporte, México aparece en el lugar de deshonor por encima de otras naciones como Irán, Colombia, Afganistán, Rusia y China, principalmente por las redes criminales que operan en el país en delitos como la trata de personas, tráfico de personas, extorsión, tráfico de armas, delitos contra la flora y fauna, tráfico de drogas y ataques cibernéticos y financieros, entre otros.

La información recogida por la organización toma en cuenta todas las redes criminales detectadas y en operación durante el año 2023, el quinto bajo la administración del presidente López Obrador y en la que se documentaron 29 mil 675 homicidios, de acuerdo a datos del gobierno federal.

El objetivo de la organización -según lo publicado en su propia plataforma- es ofrecer una herramienta de medición multidimensional bajo los parámetros del nivel de criminalidad en 193 países, para lo cual toma en consideración tres factores clave: mercados criminales, actores criminales y resiliencia.

En este sentido, conviene recordar que México concentra a dos de las agrupaciones criminales más grandes del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, cuyos líderes están entre la lista de los más buscados por las autoridades internacionales, principalmente por las agencias de Estados Unidos.

Ambos cárteles además tienen nexos con otros grupos criminales de Sudamérica y Centroamérica, principalmente en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, aunque también se ha detectado que sus estructuras financieras y criminales alcanzan regiones de Europa y Asia.

Trata de personas y corrupción.

De acuerdo con el informe del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, los delitos relacionados con la trata de personas y de carácter financiero fueron en los que México salió peor calificado; mientras que en materia de redes criminales, Colombia lideró la lista negra con una calificación de 9.5, seguida por México (9.0), Honduras, Haití y El Salvador (8.5).

Vale la pena señalar que la posición geográfica de México lo ubica en el centro de una de las principales rutas de migración en el mundo entero, donde cada año millones de personas salen de Sur y Centroamérica en busca de alcanzar la frontera con Estados Unidos, una condición aprovechada por los grupos criminales para secuestrarlos, extorsionarlos, robarlos, sumarlos a sus filas o cobrarles fuertes cantidades de dinero para “ayudarlos” a llegar a la Unión Americana.

En cuanto al tema de los delitos financieros, la organización suiza hace hincapié en la participación de instituciones del Estado, funcionarios, empresas y ciudadanos en una cadena de corrupción, lavado de dinero, desvío de fondos públicos y evasión fiscal, entre otros delitos, que ubicaron al quinto año de la administración de AMLO como la peor calificada de América Latina.

Entre los primeros 15 países con mayor presencia del crimen organizado sólo cuatro naciones acompañan a México: Colombia (5 lugar), Brasil (8), Ecuador (14) y Paraguay (15); aunque hay otros como Haití, Honduras y El Salvador mal calificados en materia de redes criminales o Guyana en materia de corrupción y delitos financieros.

El informe ve la luz a unos días del arranque de las campañas presidenciales y a meses de las votaciones para elegir al o la sustituta de AMLO; también en medio de una crisis de violencia en contra de los actores políticos, donde precisamente se señala al crimen organizado como el principal responsable por querer controlar los territorios en disputa, en una especie de pacto político-criminal.

“Un cochinero”: lanzan corrido (video) contra AMLO en donde lo acusan de ser un ‘narco presidente’; usuarios reaccionan

En el video hacen referencia a las investigaciones publicadas por medios internacionales, The New York Times, Propublica, y la periodista Anabel Hernández y Carlos Loret de Mola

Por Octavio Vargas (28/Feb/2024)

Desde la cuenta de X, antes Twitter, Morena nos está MATANDO fue publicado esta mañana una canción contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al puro estilo de narco corrido y utilizando el hashtag de narco presidente, que se ha caracterizado por mantenerse en los primero lugares de popularidad en la red social.

La canción utiliza la base instrumental del corrido titulado “en el radio un cochinero”, interpretada por Víctor Cibrián, que de igual forma tuvo un impacto significativo en redes sociales.

En el video hacen referencia a las investigaciones publicadas por medios internacionales, The New York Times, Propublica, y la periodista Anabel Hernández. Donde la DEA señala un supuesto financiamiento por parte de organizaciones criminales.

Asimismo, toman en cuenta el testimonio del líder de la organización criminal ‘Los Ardillos’ que fue entrevistado por Latinus, y confesó que Los Zetas también ofrecieron recursos a las campañas de López Obrador. Esto durante las elecciones del 2006 y 2018.

“Y en Palacio un cochinero, con esa información ya se está descubriendo, el estilo secreto del financiamiento, revelando quién paga este narco gobierno.

En el mundo ya se sabe que el narco pagó campañas de Morena. Pero le siguen en Twitter Narco Andrés está en tendencia.

Por más que mis mascotitas trabajen sus horas extras.

En el mundo ya se sabe que el narco pagó campañas de Morena”, se escucha en la adaptación del narco corrido.

Entre los perfiles que ayudaron a difundir el video, fue la organización Sociedad Civil México, una de las convocantes a la marcha por nuestra democracia celebrada el pasado fin de semana. “A caray... todos lo saben... #NarcoPresidenteAMLO10”, escribió en su cuenta de X.

“En el mundo ya se sabe que el narco pagó campañas de morena... Va directo al Top 1 de rolas 2024 del Spotify. Y en Palacio un cochinero... jajajajaja”, escribió otro internauta sobre esta adaptación.

En tanto no se ha registrado algún comentario por parte de simpatizantes o militantes de Morena. Sin embargo, cabe mencionar que el presidente López Obrador ha tachado de una campaña en su contra en redes sociales aquellas publicaciones que van acompañadas del hashtag narco presidente, pues suman millones de interacciones en la red social X.

Se bajan 7 precandidatos de Michoacán por violencia electoral (Por Ernesto Jiménez)

El asesinato de dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, provocó estragos en otros aspirantes a cargos públicos que decidieron bajarse de la contienda electoral ante el temor de ser víctimas de ataques orquestados por parte de grupos criminales que se disputan el control territorial de la región.

“Hay mucho temor”, indicó el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Campos, quien informó que al menos tres aspirantes del Sol Azteca -no especificó sus nombres ni los municipios a los que pertenecen- decidieron declinar de sus aspiraciones políticas.

Por su parte, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, informó que cuatro precandidatos no participarán en el proceso electoral y dos más recibieron amenazas de parte del crimen organizado, por lo que están pensando en abandonar la contienda.

Y es que además de los asesinatos de los precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN), se suma el secuestro y homicidio de Dagoberto García Rivera, representante y fundador de Morena en la localidad cuyo cuerpo fue hallado el pasado 3 de noviembre en el municipio de Zinapécuaro.

“Narcoterrorismo” en la contienda electoral de Michoacán.

A pesar de la violencia electoral que le ha costado la vida a cuando menos 36 actores políticos en el actual proceso, la mayoría de los partidos políticos se mantienen en la postura de seguir postulando aspirantes a cargos públicos pero modificando sus estatutos para garantizar su seguridad.

En este sentido, el líder del PRI en Michoacán adelantó que cambiarán el formato de elección de sus precandidatos para que se efectúe en secreto; además agregó que las amenazas e intimidación de los actores políticos parecen ya “actos de grupos de narcoterroristas” que lo que buscan es desestabilizar la paz social e infundir miedo entre los precandidatos y en el electorado.

“En muchas regiones del estado hay mujeres y hombres que tienen aspiraciones políticas, pero tienen temor de hacer campaña o incluso de hacer pública la intención de convertirse en candidatos”.

De acuerdo con datos recogidos por la organización Data Cívica en su informe “Votar entre balas”, desde 2018 a la fecha se tienen documentados mil 666 ataques contra candidatos, excandidatos o precandidatos y sus familiares en los procesos electorales; de esas agresiones, Michoacán concentra 56 eventos; mientras que los estados más afectados son Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, donde se contabilizaron 38.4 por ciento de los ataques.

Precandidatos de Maravatío “no pidieron permiso”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que -de acuerdo a la información en su poder- los dos aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío fueron asesinados por el crimen organizado por “no pedir permiso para hacer campaña en el área”.

El diputado aventuró que el mensaje del crimen organizado es que “no haya elecciones” y que gobernará el Ayuntamiento “el candidato que ellos quieren” para satisfacer sus necesidades como grupos delincuenciales.

En respuesta a las críticas por la violencia en el marco de la contienda electoral, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que garantizarán seguridad a cada uno de los actores que decidan permanecer en proceso; empero les hizo un llamado para no caer en extorsiones e intimidaciones de parte de grupos criminales.

Según las declaraciones del mandatario estatal, hasta el momento son 11 los aspirantes que cuentan con acompañamiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno y que cuentan con 18 mil elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que serán desplegados durante los comicios para garantizar que se ejerzan con libertad y orden.

Por qué Claudia Sheinbaum tendrá que cambiar sus spots a dos días del inicio de las campañas presidenciales (Por Ximena Ochoa)

La precandidata a la Presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá que modificar sus spots a dos días de que den inicio las campañas por la titularidad del Ejecutivo Federal.

De acuerdo a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deberá de cambiar una parte de sus grabaciones de propaganda política debido a que se ostentó como “presidenta” y no como “candidata a la presidencia”.

Fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que denunció al partido guinda y solicitó medidas cautelares contra los dos spots que serán publicados en radio y televisión, a partir del viernes 1 y el sábado 2 de marzo, en donde se identifica como “Claudia Sheinbaum, presidenta. Morena”.

Con base en lo que se discutió en la sesión del miércoles 28 de febrero, los consejeros consideraron que en el spot no sólo se aprecia a Sheinbaum como aspirante al ejecutivo, sino que también se llama a votar por las legisladoras y legisladores de Regeneración Nacional.

“Creo que el proyecto se hace cargo bien de ver cuáles son las responsabilidades cuando están cualificados los partidos políticos en los que sí se tiene que identificar que son producto de una coalición estos acuerdos y la presentación de las candidaturas”, refirió la consejera Claudia Zavala.

Finalmente, se dio a conocer que la modificación a la forma en la que se nombra la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se tendrá que presentar en tres horas después de ser notificada.

Se presentaron los primeros spots de los candidatos a la presidencia.

El pasado martes 27 de febrero a través del Portal de Promocionales de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), se publicaron las grabaciones que comenzarán a circular a partir del 1º de marzo hasta el 29 mayo, tiempo en que duran las campañas electorales.

En lo que se dio a conocer, Claudia Sheinbaum decidió hablar sobre los logros en tema de seguridad cuando estuvo al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, incluso insinuó que es la “única que tiene experiencia” y recordó a la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “abrazos no balazos”.

“En cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia: abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia”

En el video, la candidata habló en un primer plano mientras de fondo se proyectan imágenes de la capital del país.

Crecen homicidios dolosos durante febrero: cada día asesinaron a 72 personas en el país (Por Ernesto Jiménez)

El mes de febrero cerró con un incremento en el número de homicidios dolosos respecto a enero pasado, en el cual según cifras oficiales se contabilizaron un total de 2 mil 77 muertes intencionales en sus 29 días, es decir, un promedio de cerca de 72 crímenes diarios cometidos a lo largo y ancho del país.

Información recogida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dan cuenta del día 11 de febrero como el más violento del mes, con un total de 100 homicidios dolosos cometidos, la mayoría de ellos ocurrieron en el estado de Guanajuato, el más violento de toda la presente administración federal.

Comparando las cifras de febrero con las de enero, se registró un incremento de 30 homicidios dolosos, pues el mes pasado se abrieron 2 mil 47 carpetas de investigación por dicho delito y un total de 3 mil 425 homicidios; en relación a los mismos meses de la actual administración federal, febrero de 2024 ocupa el cuarto lugar más violento del sexenio: 2 mil 405 homicidios dolosos se documentaron en 2019; 2 mil 310 en 2020; dos mil 226 en 2021; 1922 en 2023 y y 1901 en 2022.

En el recuento por estados, la SSPC identificó 216 homicidios dolosos ocurridos en Guanajuato; seguidos por los 193 crímenes en el Estado de México; 169 en Baja California; 136 en Michoacán y 132 en Jalisco.

Algunas entidades como Baja California, Guerrero, Morelos, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México registraron tendencias al alza de entre el 8 y el 22 por ciento con relación al número de homicidios dolosos documentados en el pasado mes de enero.

Más de 180 mil homicidios en la administración de AMLO.

Cifras oficiales refieren un total de 180 mil 609 homicidios dolosos ocurridos bajo la actual administración federal, con corte del 1 de diciembre de 2018 al 29 de febrero de 2024, rebasando por casi 60 mil casos los crímenes cometidos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (122 mil 472) y los 96 mil 495 ocurridos en el gobierno que encabezó Felipe Calderón Hinojosa.

Aunque la tendencia sí ha ido a la baja -como lo ha señalado el presidente López Obrador-, el número de homicidios dolosos hasta el último año de su administración ponen en entredicho su política de “abrazos, no balazos”.

En su primer año de gobierno los homicidios dolosos fueron 36 mil 661 y subieron un poco en 2020 (36 mil 773); sin embargo en 2021 cayeron a 35 mil 700, para luego retroceder otro poco en 2022 (32 mil 287) y finalmente llegar a 30 mil 529 el año pasado.

En términos de porcentaje, la reducción de los homicidios dolosos cayeron entre el 4.1 y el 7.1 por ciento anual entre 2021 y 2023; a pesar de ello la actual administración federal suma más homicidios de los cometidos en los gobiernos de Peña Nieto y Vicente Fox; y está a punto de alcanzar el doble de los contabilizados con Felipe Calderón, el presidente que le declaró la “guerra al narco” y a quien López Obrador responsabiliza por iniciar una ola de violencia que hasta el momento -a seis meses de concluir su mandato- no ha podido detener.

Muertes de policías en México: Estados con los mayores registros (Por Redacción El Economista)

Entidades con mayor número de muertes de policías (01-Dic-2018 al 20-Feb-2024)

Guanajuato 337; Zacatecas 165; Guerrero 159; Edomex 154 y Michoacán 145.

Guanajuato y Zacatecas son las dos entidades de México que concentran el mayor número de decesos de policías.

En lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado en México 2,273 muertes de policías.

De acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero son las entidades donde han ocurrido la mayoría de estos asesinatos.

Sólo en estas tres entidades se registraron 661 decesos de cuerpos de la policía, lo que representa casi 30% del total registrado en el país.

El reporte mostró también que la mayoría de los uniformados que han muerto en el cumplimiento de su deber son hombres y ostentan el cargo de policía. Aunque también hay algunos ministeriales, agentes de tránsito y cuerpos de la Guardia Nacional.

