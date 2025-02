Recordemos que “A cada capillita le llega su fiestecita”

"México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer", el presidente Donald Trump puso en marcha el complejo proceso para designar a los cárteles mexicanos del narcotráfico "organizaciones terroristas extranjeras". “Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental", se lee en la decisión presidencial.

El New York Times indicó que la designación de terroristas se aplicará también a los mexicanos del Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos, por su participación en el tráfico de drogas y trata de migrantes.

Es por ello que la acción penal por el daño que le han causado a Estados Unidos se está llevando a cabo, y ahí nadie más tiene ni voz, ni voto, ni opinión.

Ahora, el final se acera y con ello muchos acabarán tras las rejas, por los asesinatos y estupideces cometidas, recuerden que el Estado de Derecho es uno y la verdad es otra, aunque muchas veces la verdad no peca, pero incomoda.

Datos importantes de tomar en cuenta

¿Cuánto dinero se paga a los cárteles en mordidas por Derechos de piso?

En México, los cárteles cobran hasta 570 millones por derecho de piso: Expertos (El Independiente).

Sociólogos advierten que las entidades más golpeadas por este fenómeno son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Morelos, donde varios grupos criminales se disputan los mercados, el trasiego y la venta de todo tipo de drogas.

Julio Espinosa Rodríguez, sociólogo de la UNAM explicó que entre 2018 y 2023, grupos de alto impacto delincuencial se han apoderado de ciudades como Celaya, León e Irapuato, en el Bajío; Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en Jalisco; Maravatío, Apatzingán y Zitácuaro, en Michoacán.

“En cada ciudad se cobra en promedio entre 4 y 6 millones de pesos por semana a comerciantes establecidos, dueños de negocios como tiendas de materiales, barberías, tlapalerías y farmacias por dejarlos vender sin ser molestados”, explicó.

Los especialistas consultados al respecto aseguran que un negocio acreditado que vende a la semana o por mes entre 4 y 5 millones de pesos, bien puede pagar un “derecho de piso” de entre 800 y un millón 200 mil pesos, que es lo que muchos cárteles levantan por semana en diversas regiones del país.

La Alianza de Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reporta que las extorsiones del crimen organizado contra pequeños, medianos y grandes comercios representan cuando menos el 20% de sus ganancias ya que en muchos casos alcanzan los 50 mil pesos mensuales y en muchos casos representan la desaparición o quiebra de los establecimientos.

Esta modalidad de delito llega a afectar hasta 80% de las ventas de comercios y negocios en estados como; Chihuahua Guanajuato, Morelos y Puebla.

La extorsión se dirige con total impunidad; es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fondea a las pandillas delincuenciales que azotan a 75% del territorio nacional.

Hasta ahora se han identificado al menos cinco cuotas diferentes que el crimen organizado cobra: Derecho de piso, Extorsión en carretera, Derecho de tránsito, Extorsión telefónica y seguridad familiar.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el 53.7% de las empresas en México ha experimentado algún tipo de extorsión o soborno.

Las ganancias por cobro de piso son incalculables: Finalmente si consideramos que de acuerdo a la página oficial del Gobierno de México “Data México”, al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue-2022) el comercio al por menor registró un total un total de 2 millones 237 mil unidades económicas y un ingreso total de 5.63 billones de pesos, y asumimos que el 15% de ese ingreso total son utilidades; es decir 844 mil 500 millones de pesos y asumimos como lo estima la Anpec que el crimen organizado se lleva hasta el 20% de sus utilidades, podríamos estar proyectando que ”el negocio del derecho de piso o extorsión” podría representar en nuestro país ingresos para el crimen organizado por 168 mil 900 millones de pesos (10 mil millones de dólares), lo que equivale a la sexta parte de las remesas que México recibió en 2023. (López Dóriga/Digital).

El cobro de piso

La extorsión en su modalidad de cobro de piso es un delito que se expande a todas las ramas económicas que representen una oportunidad de ganancia para la criminalidad, así que los sectores y las experiencias varían en torno a los municipios, entidades, giros económicos y capacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacerle frente, de la mano de los niveles de impunidad y colusión.

Por mencionar solo algunos sectores pagando el cobro de piso en distintas entidades del país, actualmente están: el comercial, construcción, transporte de carga, transporte público, industrial, minero, pesquero, agrícola, ganadero, turismo, restaurantero, educativo, y religioso, aunque pueden existir otros giros presa de este delito, que no discrimina montos, ni recurrencia, siempre y cuando represente una ganancia.

Con pago de cuotas que van desde los 100 pesos -el caso sonado en Reynosa, Tamaulipas donde se documentó un cobro de piso por sombra de árbol-, hasta el millón de pesos a cadenas de tiendas, o los cobros semanales de entre 600 pesos a 800 pesos a trabajadores del campo por “trabajar” la tierra, o entre 6,000 a 8,000 pesos por traslado de camión de productos semanal o mensual dependiendo la distancia, cobros por metro cuadrado de propiedad o por kilo de productos, los grupos criminales expanden su dominio e incrementan su fondeo indiscriminado, al amparo de la impunidad y la poca intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacerle frente. La extorsión y su modalidad de cobro de piso es uno de los delitos más intimidante y riesgoso no sólo para quien lo padece directamente donde se pone en juego el patrimonio y la vida, sino a su vez, por las consecuencias que implica a corto, mediano y largo plazo, como lo es el paralizar economías locales, regionales y estatales, aumento de desempleo, y la capacidad de ahuyentar de inversiones. (El Economista).

¿Cuál es la cantidad estimada que está pagando el pueblo mexicano a estos delincuentes?

Repunta cobro de Derecho de piso contra comercios; pierden 7 mil millones de pesos: Canaco CDMX.

El 80% de las extorsiones se han hecho vía telefónica y el 20% es el Derecho de piso en distintos sectores.

La incidencia delictiva que afecta a los negocios de la capital del país registra incrementos, sobre todo las extorsiones contra comerciantes, quienes en el primer trimestre del 2023 perdieron 7 mil millones de pesos por esos delitos, reportó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El líder de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez, explicó que “la inseguridad es una realidad que nos lacera a toda la sociedad, es una realidad que se ha incrementado, sobre todo el tema de la extorsión en la Ciudad de México” que afecta a los negocios.

De acuerdo con los estudios hechos por Canaco “hemos detectado que en los últimos meses ha habido repunte del cobro de Derecho de piso, es una realidad, el 80% de las extorsiones se han hecho vía telefónica y el 20% es el derecho de piso.

Nos llama la atención que el cobro de piso no solo se hace al comercio organizado, también se hace al comercio informal y esto afecta a todos, porque cuando hay cobro de Derecho de piso los productos incrementan sus precios, y esto es una tragedia para los que menos tienen”, añadió.

Rodríguez dijo que el año pasado se invirtieron 10 mil millones de pesos en medidas de seguridad como cámaras con circuito cerrada de televisión, rejas, y esto se traduce en un costo a los productos que se ofrecen al consumidor final, porque compran los bienes con un incremento de precios.

En conferencia de prensa para anunciar la realización de la Cuarta Edición de Expo Tendero 2025, la cual realiza VanExpo, el presidente de Canaco CDMX afirmó que la incidencia delictiva no provoca cierre de empresas “como tal” sino que hay cambios de domicilio, así como lo hay con la llegada del comercio asiático.

Es importante mencionas que una cosa es pagar impuestos al país y otra muy distinta el “pago” de un sobre impuesto a los delincuentes y los cárteles, por amenazas.

En referencia a sobre impuestos, es importante mencionar que por cada 25 pesos que se pagan por la gasolina, 10 pesos se van directamente para los gastos del gobierno y eso pues es un impuesto sobre de un bienestar del pueblo.

¿Cómo esta económicamente la deuda de Pemex? ¿Cuánto debe Pemex en 2024?

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. Para 2024, el endeudamiento neto interno aprobado de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a 138 mil 119.1 millones de pesos, esto representó un incremento real de casi cuatro veces el monto autorizado en 2023. (14 octubre 2024).

En tanto que el crédito externo máximo establecido fue de tres mil 726.5 millones de dólares, lo que significó un aumento porcentual importante con respecto al determinado un año antes.

¿Cuánto perdió Pemex en 2024?

La caída en la extracción de crudo tampoco es sorpresa dado el impasse operativo en el que se encontraba desde hace meses. A finales del año pasado, la dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP), a cargo de Néstor Martínez Romero, redujo los gastos de la petrolera en 26,770 millones de pesos. (27 enero 2025).

¿Cuánto debe Pemex a sus proveedores?

Pemex debe unos 20,500 millones de dólares a proveedores y su deuda financiera roza los 100,000 millones de dólares, según sus últimos estados financieros.

Desde cuándo y cuál es el adeudo que tiene Pemex ¿Cuánto sería?

Pemex, en la mira (Instituto Mexicano para la competitividad, A. C.)

(Análisis de resultados al tercer trimestre de 2024

Principales indicadores financieros.

En los primeros nueve meses de 2024 Pemex registró una pérdida neta de (-)430.1 mil millones de pesos. Esta es la mayor pérdida de la empresa en los últimos 13 años con excepción de 2020, año atípico por la pandemia del Covid-19 y el cierre de las actividades económicas. Al comparar con el mismo periodo de 2023, la empresa registró un retroceso de (-)433.1 mil millones de pesos.

*Al 30 de septiembre de 2024 el saldo de la deuda de Pemex con proveedores registró su mayor nivel para un periodo similar en los últimos 13 años (2011-2024). Al cierre del tercer trimestre de 2024, el saldo de las obligaciones que la empresa debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año fue de 402.9 mil millones de pesos.

*Al 30 de septiembre de 2024 el saldo total de la deuda financiera bruta de Pemex fue de 1.91 billones de pesos –97.3 mil millones de dólares–. Este saldo, que equivale al 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país estimado para 2024 en los Criterios Generales de Política Económica 2024 (34.37 billones de pesos), es 6.4.% (120 mil millones de pesos) mayor al registrado al cierre del tercer trimestre de 2023 (1.79 billones de pesos).

*A lo largo de los últimos 13 años (2011-2024) se observa un deterioro continuo del patrimonio neto o capital contable de Pemex como resultado –principalmente– de las pérdidas recurrentes reportadas por la empresa. Mientras que al 30 de septiembre de 2011 la empresa poseía un patrimonio neto de (-)118 mil millones de pesos, a esa misma fecha de corte de 2024 este fue de (-)1.74 billones de pesos. Esto significa que, al cierre del tercer trimestre de 2024, los pasivos totales de la petrolera (4.1 billones de pesos) fueron equivalentes a 1.8 veces sus activos totales (2.3 billones de pesos).

Telegrama dirigido a todos los mexicanos (Abróchense sus cinturones)

Tengo un pequeño prólogo: Hoy, con la aprobación del Senado el Infonavit les va a robar sus ahorros. Si yo fuera ustedes sacaría, hoy mismo, esa lana antes de que la 4T se los agandalle, conste que lo dijimos a tiempo.

Bien, vamos a empezar familia Atypical con el telegrama semanal.

Estimados amigos: Lo que les voy a decir en mi telegrama semanal no son inventos míos, son datos que antier publicó Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional de corrupción en su índice anual de percepción de la corrupción 2024, o sea último año de López Obrador.

Están listos, agárrense bien, México obtuvo 26 puntos sobre 100 puntos posibles de calificación, les repito México tuvo solamente 26 puntos sobre 100 puntos.

México ocupa en este en esta calificación el lugar 140 sobre 180 países, ojo, 140 sobre 180 países, o sea de 180 países México ocupa el lugar 140, esto es con López Obrador.

En el fin de sexenio de Peña Nieto que México ocupaba también un deshonroso lugar que era el 121 sobre estos mismos 180 países, o sea, Peña Nieto lo dejó en 121, Andrés lo llevó a 140, 19 lugares.

En la OCD, México ocupa el último lugar entre los 38 países que componen esta organización, o sea, el peor país calificado, o sea, también el primer el primer lugar en corrupción.

En el G-20, que es el grupo de los 20 países más industrializados que incluye a la Unión Europea más 19 países, más México, ¿están sentados? ocupa el penúltimo lugar, solamente nos gana Rusia.

En América Latina, le ganamos nada más, fíjense a quién le ganamos, Guatemala, Haití, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Venezuela, los demás países nos ganan.

En 2023, con datos del Inegi, que ya va a desaparecer, el 83% de los mexicanos decía que se debe hacer más en el combate a la corrupción.

Estimados amigos, ahora sí, con estos datos oficiales ya me creen que Morena y la 4T son una mierda de ineptos resentidos que no saben gobernar.

Abran sus ojos, aún es tiempo para llegar a la elección intermedia y quitarles a estas ineptas basuras la mayoría calificada.

Familia Atypical, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros, disfruten la programación de Atypical y nos veremos Dios mediante.

Mil, mil gracias. (Carlos Alazraki).

Ex líder de la DEA dice que mayoría del fentanilo que entra por la frontera con México a EU llega por las garitas y por estadounidenses

El ex director de Operaciones Internacionales de la DEA Mike Vigil dijo a EFE que la mayoría del fentanilo que entra por la frontera con México a Estados Unidos llega camuflado por las garitas o los puntos de entrada oficiales y además a manos de estadounidenses, no de inmigrantes.

El conocido ex líder de la Agencia Antidrogas Estadounidense subrayó que la militarización a ambos lados de la frontera no va a detener el narcotráfico del peligroso opioide sintético.

Además, sostiene que mientras los estadounidenses mantengan la demanda de consumo de fentanilo, no habrá fuerza militar que detenga su tráfico.

México avanza en un despliegue de unos 10,000 militares en la frontera con Estados Unidos y ha detenido unos 220 sospechosos este mes en uno de los mayores operativos contra el tráfico de fentanilo.

Pero "podrían desplegar 100,000 soldados y otros tantos del lado de Estados Unidos a vigilar la frontera y van a fracasar, porque casi todo el tráfico de fentanilo sucede por las garitas, donde la mayoría de los traficantes detenidos son ciudadanos estadounidenses", declaró el experto.

Vigil basa sus cifras en datos del propio gobierno, como la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, una agencia del poder judicial que opera de manera independiente.

Esa institución señala que cerca del 90% de las detenciones por tráfico de fentanilo ocurren en las garitas y el 86.4 % de los procesados son estadounidenses.

Una información de septiembre pasado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) sobre el combate a esa droga corrobora que "más del 90% del fentanilo interceptado se detiene en los puertos de entrada", principalmente "en vehículos conducidos por ciudadanos estadounidenses".

Vigil señaló que una estrategia más adecuada sería "que las autoridades incrementen recursos y tecnología en la frontera, pero que reduzcan la demanda entre los estadounidenses".

La estrategia que sugirió también incluye "que haya más detenciones de distribuidores dentro de Estados Unidos y que las autoridades hagan un esfuerzo por detener el tráfico de armas hacia los cárteles".

"Si continúan el tráfico de armas y el apetito de los estadounidenses" por el fentanilo, no vale de nada lanzar misiles contra laboratorios, comentó.

El fentanilo es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.

En Estados Unidos esta droga se ha convertido en una de las principales causas de sobredosis, porque además los traficantes suelen mezclarla con heroína, cocaína o pastillas falsas, lo que aumenta el riesgo debido a su alta potencia y dificultad para detectarlo. Agencia EFE.

Lilly Téllez estalla contra los hijos de AMLO en el Senado con un demoledor mensaje

Tu dinero de Infonavit solo va para transas, primero para los pobres, pero para los pobres hijos de AMLO, pobres de honestidad, pobres de decencia, pobres de inteligencia, pobres de valores que se hicieron millonarios en seis años.

Primero para los pobres, pero para los pobres diablos como Adán Augusto López, Alfonso Durazo, Manuel Bartlett que con empresas, con familiares, que con empresas fantasma, cobrando moches con sus cuates, con tráfico de influencias y con lazos con el organizado se han enriquecido.

Tú trabajador mexicano quieres dar tu dinero a Morena sin que Morena te informe cómo, cuándo, dónde, en qué y con quiénes lo va a gastar y que termine guardando esa información por 50 años para que nunca sepas cómo estuvo y que terminen hasta tus nietos y bisnietos pagando porque te robaron los de Morena tus ahorros.

Tú trabajador, quieres darles tus ahorros a estos mafiosos políticos de Morena para que te avienten con una casucha, mientras ellos tienen mansiones de miles de metros.

Mexicanos les hago un llamado, los llamo a defender sus ahorros ante los políticos de Morena, Morena está a punto de cometer el robo, el robo del siglo o el robo del milenio, uno de los robos, de los atracos más inhumanos que existen, les van a robar el dinero que han ahorrado en el Infonavit para comprarse una casa.

Justo ahora lo va a hacer la bancada de los mafiosos, justo ahora que México es otra vez un escándalo mundial porque antier México debutó, en cifras internacionales, como uno de los países más corruptos del mundo a raíz de que entró el gobierno de Morena.

Qué cosa, Morena que decía que iba contra la corrupción y está ya probado que con Morena México se hizo un país todavía más corrupto, uno de los más corruptos del mundo, volvieron hacer historia bancada de mafiosos.

¿Qué pasó? resulta que AMLO, López Obrador, acuérdense, juró, perjuró, prometió, que no iba a endeudar a México y resultó el presidente que más endeudó a nuestro país y se acabó el dinero de México.

Por eso el gobierno ahora, con su, con su modelo inhumano, va por el dinero que han ahorrado los trabajadores, no son mentiras, se los van a robar.

El modelo se llama estatismo, y ya está probado que es un fracaso, que es pura corrupción y que es un modelo abusivo.

El estatismo, recuerden muy bien, que es cada vez que escuchen hablar de ese modelo, el estatismo es inhumano, el estatismo es la expropiación del dinero de la gente para beneficio de unos cuántos políticos que están en el poder.

El estatismo es que el Estado haga de todo, menos, lo que debe hacer con nuestros impuestos que es brindar seguridad.

Ese modelo no ha funcionado en ninguna parte, así que no lo estarían imponiendo algo que no funciona, a menos, que sea porque le conviene a las carteras de los políticos de Morena.

Esta reforma va a ser impuesta por, no por la razón, sino por la fuerza, porque a ver tu trabajador mexicano le quieres dar los ahorros de toda tu vida, los ahorros que hiciste para comprarte una casa, ¿Se los quieres dar a los corruptos políticos de Morena?

Tú trabajador mexicano, quieres dar tu dinero a Morena, sin que Morena te informe cómo, cuándo, dónde, en qué y con quiénes lo va a gastar, y que termine guardando esa información por 50 años para que nunca sepas cómo estuvo y que terminen hasta tus nietos y bisnietos pagando porque te robaron los de Morena tus ahorros.

Tú trabajador, quieres darles tus ahorros a estos mafiosos políticos de Morena para que te avienten con una casucha mientras ellos tienen mansiones de miles de metros.

Tú trabajador, quieres que el encargado de manejar el dinero de Pemex, que la quebró, y que hundió a Pemex en el más bajo nivel en la historia, ese tal Octavio Romero, del que los propios integrantes de Morena califican como un déspota, corrupto e ignorante, a él ¿le darías tu dinero?

¡No! Por supuesto que no lo harías, por eso rápido les han tronado los dedos a esta bancada de mafiosos para que no nos escuchen a los que les estamos diciendo la verdad y que puedan cometer ese atraco.

Tu dinero de Infonavit sólo va para transas, primero para los pobres, pero para los pobres hijos de AMLO, pobres de honestidad, pobres de decencia, pobres de inteligencia, pobres de valores que se hicieron millonarios en se años.

Primero para los pobres, pero para los pobres diablos como Adán Augusto López, Alfonso Durazo, Manuel Bartlett, que con empresas, con familiares, que con empresas fantasma, cobrando moches con sus cuates, con tráfico de influencias y con lazos con el crimen organizado se han enriquecido.

Mexicanos les hago un llamado, los llamo a defender sus ahorros ante los políticos de Morena, los llamo a resistir contra el estatismo, ese sistema inhumano que solo expropia el dinero de las personas para dárselo a los políticos de Morena.

Los llamo mexicanos, a estar atentos porque volveremos a fundar a la República Mexicana, la volveremos a fundar y va a prevalecer la paz, la prosperidad, la libertad, la vida y la justicia. (Atypical)

Perdón, pero me ganó la risa dando esta noticia: Loret

La organización transparencia internacional publicó su índice de percepción de corrupción para el año 2024 y en México fue el año más corrupto desde que se empezó a medir la corrupción hace 30 años, López Obrador dejó a México más corrupto que Peña Nieto, la calificación máxima es de 100 y México apenas alcanzó 26 puntos.

Hoy la presidenta Sheinbaum se dijo desconcertada que por qué dicen eso, que por qué no toman en cuenta el combate a la pobreza, los programas del bienestar, las obras: “Afortunadamente esa, la percepción de la gente es distinta, eh, cómo, cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi, del 18 al 24, sin una reforma fiscal, se acabaron los privilegios y acabó la corrupción, todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos”. “Evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad, en 6 años no se pudo hacer todo pero nos toca seguir apretando las tuercas”.

No pues, porque imagínese si 2024 es el año más corrupto de los últimos 30 años pues ya no funciona eso de, Peña robó más no, tiene razón la presidenta Sheinbaum, con qué cara dicen que 2024 es el año más corrupto de los últimos 30 años.

Mire, en Latinus nos metimos a ver cómo se construye este índice de percepción de corrupción y encontramos que oficialmente está basado en cinco temas principales que son los que evalúan y preguntan.

Primer tema: Sobornos.

Pues qué es soborno, digo está el dinero ahí que recibía en sobres Pío López Obrador, el hermano del presidente y luego este, pues otro hermano no, también Martinazzo López Obrador pero pues, soborno…

El segundo tema que evalúa el índice de corrupción: Desvío de Recursos.

Cuál, cuál desvío de recursos con López Obrador, bueno, está lo de Segalmex no, que son 15,000 millones de pesos, el triple de lo de la Estafa Maestra, pero que usted diga es desvió de recursos…

Tercer tema, Uso del Cargo Público para Beneficio Privado.

Cuál, o sea está lo del Clan de los hijos del López Obrador no, las grabaciones telefónicas de cómo se hicieron ricos con los contratos del gobierno del papá, pero así que usted diga qué fueron 30,000 millones nada más lo que les descubrimos, no.

Bueno, cuarto tema: Nepotismo en el gobierno.

Cuál, los Batres, la parentela de Adán Augusto, los Monreal, la familia Alcalde, los Salgado Macedonio, los de Pablo Gómez, los de Taddei, pues que usted diga es mucho, hay unas familias no, pero que usted diga mucho nepotismo…

Y por último: La Captura del Estado por Intereses Privados.

No, no dicen esto, no es que el estado mexicano ha sido capturado por interés privado no, o sea digo, Morena ya tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el INE, el Tribunal Electoral, la Fiscalía ya absorbió al INAI, pero así que usted diga el estado capturado… no entiendo, quién sabe por dicen que el 2024 fue el año más corrupto del que se tenga registro, tiene razón la presidenta Sheinbaum, seguro no supieron medir bien.

El ex priista Alejandro Murat se afilió ja, ja, ja,… qué coincidencia, ja, ja, ja, perdón el ex priista Alejandro Murat se afilió a Morena, es que no se ayudan de verdad, el ex priista Alejandro Murat se afilió a Morena, el ex gobernador de Oaxaca compartió en redes sociales una foto posando con Andy López Beltrán, el hijo del ex presidente cuestionado por escándalos de corrupción y actual Secretario de Organización de Morena.

Murat escribió, seguimos construyendo el segundo piso de la 4t con mi amigo Andrés López Beltrán y Morena, Vamos con todo en esta nueva etapa de afiliación.

Cómo son las cosas no, Murat en Morena, vea lo que decía López Obrador de Murat apenas dos años antes de ser presidente López Obrador, puso en Twitter “Designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de República, existe una monarquía hereditaria y corrupta”.

Hoy, Murat está en Morena.

