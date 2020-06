Peligra la protección de vestigios en Quintana Roo por recorte al INAH

Yanireth González

Ciudad de México.- Académicos e investigadores advirtieron que un recorte de 75 por ciento al presupuesto operativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) agudiza una precariedad que no le permite ahora certificar licenciaturas ni pagar las membresías de sus escuelas, ni comprar incluso suficientes garrafones de agua; una reducción mayor podría tener efectos importantes en zonas como Quintana Roo.

El arqueólogo José Antonio Reyes, adscrito al INAH Quintana Roo, señaló que la escasez de recursos implica un peligro en el contexto de megaproyectos hoteleros y urbanísticos en la entidad, pues no habría la misma atención hacia denuncias o inspecciones para proteger el patrimonio no abierto a la visita pública.

A pesar de esto, el director del INAH, Diego Prieto, confió en que éste recibirá los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

La demanda de exentar al INAH del recorte a los capítulos 2000 y 3000 se planteó en una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que reunió más de 6 mil firmas, entre ellas de investigadores eméritos del instituto, como Eduardo Matos Moctezuma o Consuelo Maquívar.

La misiva, que una comisión hizo llegar a la Secretaría de Hacienda, está en proceso de entrega en la Presidencia de la República, cuya Oficialía de Partes no la recibió porque correspondía hacerlo al área de Atención Ciudadana, cerrada físicamente al público, explicó el antropólogo Bolfy Cottom, durante una conferencia de prensa virtual.

Se prevé un acercamiento con legisladores para que su demanda de exención sea atendida, anticipó Cottom, quien reconoció el respaldo de la población en este proceso.

En contraste, la Secretaría de Cultura no ha emitido una respuesta, sólo un comunicado de prensa que indica que las actividades sustantivas del sector no resultarán afectadas con los reajustes presupuestarios.

Si no se concede esta exención, advirtió Maquívar, "entonces sí se daría cuenta el público de la importancia del INAH, porque ¿cómo van a ver las iglesias sin restaurar? La mitad del patrimonio dañado por los terremotos no se ha podido culminar, lo museos dejarían de funcionar como tales, no habría custodios a cargo de los museos, de las zonas arqueológicas, se pararía la restauración y la formación de alumnos. Sería tremendo. Nunca hemos vivido una crisis como la que se vendría y entonces sí se daría cuenta el gobierno de la trascendencia de nuestra institución, porque como toda la vida lo hemos sacado con tres pesos, o con lo que podemos, hasta de nuestra bolsa, ahora sí se vería el deterioro y se perdería mucho de nuestro patrimonio".

"Diría que la situación es bastante grave, llegamos al grado de que no hay recursos para la certificación de 6 de las 7 licenciaturas y no hay recursos para pagar la membresía a la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) y al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales", alertó a su vez Alejandro Pinet, profesor y consejero técnico de la ENAH.

Guadalupe de la Torre, profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" (ENCRyM), dijo que se redujeron los fondos para proyectos de investigación, que tampoco disponen de dinero para pagar su incorporación al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) o para comprar suficientes garrafones de agua en la sede.

"El pronóstico es que saldremos adelante. No vamos a tropezar y no vamos a declinar en las tareas a las cuales nos obliga la ley. Es mi obligación conseguir ese recurso y cómo lo haga, pues ya es parte de mi labor, y con el apoyo de una comunidad muy palpitante, pues me siento más sustentado", zanjó.

"He acordado con la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que cualquier esfuerzo presupuestal tiene que hacerse cargo de tres principios básicos: primero, que no se pierda ningún empleo, ninguna clase de contratación, sea de base, de confianza, de estructura, eventual, o por honorarios. Segundo, que no se afecte ningún derecho o prestación de los trabajadores y, tercero, que no se afecte la operación sustantiva del instituto", puntualizó Prieto.