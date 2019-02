Recorte de viáticos, en contra de educación de adultos

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), dirigido por María Candelaria Raygoza Alcocer, recortó los viáticos de 43 técnicos-docentes, que tienen que trasladarse constantemente para cumplir con su trabajo.

En 2018 recibían entre mil 400 y mil 500 pesos, pero para este año la intención es entregarles únicamente un apoyo de transporte de 740 pesos para zona urbana y 841 para la rural.

Raygoza Alcocer, entrevistada en las oficinas de la institución, afirmó que sólo les respetarán el apoyo que les entregaban en 2018 a aquellos trabajadores que comprueben más certificados al mes.

“Le he solicitado a los técnicos-docentes que me presenten un plan de trabajo y que me justifiquen más gasolina, pero no encuentro justo que se le dé igual a un técnico-docente que me genera 30 certificados mensuales y a otro técnico que me está produciendo dos o tres. Lo que hice es que daremos más al que trabaje más y a los otros tal como lo marca su contrato de trabajo”, indicó.

Confirmó que ella gasta cerca de nueve mil pesos en gasolina mensualmente. “Pero obviamente viajó por todo el estado y no es el mismo trabajo que se hace”, contestó al ser cuestionada sobre sus gastos.

Indicó que la medida que tomó en bajar el presupuesto se debe a que hubo un recorte del 70% en el capítulo cuatro mil que pasó de 19 millones en 2018, a seis millones para este año.

“Situación que me obliga a tomar medidas de austeridad para poder avanzar”, dijo la funcionaria.

A las 3 de la tarde, los 93 sindicalizados en toda la entidad volvieron a manifestarse mostrando pancartas y exigiendo la compensación de fin de año 2018, así como el pago íntegro de sus viáticos que recibían hasta 2018, como parte de los 19 puntos que están en su pliego petitorio.

La manifestación es a nivel nacional y seguirá por lo que resta de la semana, a fin de que tengan respuesta positiva a sus demandas.

Gregorio Balam Hau, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos, sección 23 Quintana Roo, indicó que de no recibir respuestas positivas tomarán otras acciones.

Indicó que en todo el estado son 93 sindicalizados, de los cuales 43 son técnico-docentes, es decir, aquellos que salen a zonas urbanas y rurales a trabajar para alfabetizar a la población en educación básica y con ello otorgar los respectivos certificados.