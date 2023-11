Recuerden lo que le pasó a Judas: “el que la hace, la paga”

Es importante marcar que muchas gentes han tenido la intención de acabar con el país, con la Constitución del 1917 y con todo, ya que muchos son una bola de refugiados, como cierta judía, de ascendencia búlgara, ya que su familia llegó a México en situación de migrantes, y de quien “se dice”, está dispuesta a hacer cualquier tipo de cosas para salir adelante.

Esto es una llamada de atención, que prende los focos rojos, ya que al parecer es una persona que tiene una inestabilidad enorme y una innata manera de vivir de la mentira y el engaño, entonces los mexicanos tienen dos opciones, una es que analicen bien todo lo que ha sucedido para que vean todo lo que se ha perdido en México, así como también concienticen que más se puede perder, porque antes era muy criticada la actuación de los anteriores gobiernos pero ahora no hemos visto que critiquen a la actual administración, porque pretenden ignorar al incauto cretino, o fingen no verlo, como se desenvuelve con los fondos del propio pueblo, que tomen en cuenta que esto es un delito federal y esto ya no puede seguir existiendo.

La única alternativa que tenemos los mexicanos es tener la igualdad de oportunidades y de ser tratados todos los mexicanos de la misma manera, con las garantías individuales y sociales que nos brinda la Carta Magna, ya que es posible afirmar que la Constitución es la columna vertebral de un Estado, pues sobre ella descansa toda la organización jurídica y política de éste, su importancia y utilidad deriva del hecho que ella da cuenta de un conjunto de principios, valores y reglas sobre el modo de ser y de querer ser de una sociedad, ya que no es con una izquierda leninista-marxista inexistente, como la que pretenden llevar a cabo, como van a lograr sus propósitos de acabar con México, pero si será más fácil acabar con toda esta bola de malditos pelados anormales ya que son gentes que se desenvuelven en un mundo de odio y de rencor.

Los mexicanos tienen la obligación de actuar y de ver que las cosas sean como deben ser, positivas y productivas, y no esperar a que el país quede claramente marcado, con otro intento fallido, con la pretensión de querernos esclavizar con todo tipo de ideologías importadas, no más, ya no podemos permitir que sigan actuando negativamente, recuerden que los mexicanos buenos somos más.

México tienen una verdad para los mexicanos, esa es para todos los que estamos con la patria, con la Constitución y con sus leyes, por ello debemos reaccionar a toda clase de amenazas que están tratando de crear muchos de los hijos de su…, pero ya estamos cerca de poder iniciar los procesos legales, que nos permite la Constitución, para denunciar, demandar y enjuiciar a los malos políticos, sea por tráfico de influencias, por obstrucción de la justicia y por muchos delitos más que son catalogados como graves, todo lo cual debe ser llevado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución y sus leyes, y de todos los órganos que defienden los derechos de los mexicanos, pero principalmente para el bienestar de las nuevas generaciones.

No es con amenazas, mentiras, engaños o indiferencia con lo que se mueven los votos en algún país, los votos se ganan con hechos, con realidades y con estrategias positivas que garanticen y aumenten la confianza de los votantes, ya que son muchos los desafortunados que han sufrido algún tipo de situación difícil en algún país.

Esto es muy sencillo, es un sí o un no, esto lo veremos reflejado a la hora de elegir a nuestros gobernantes, es hora de que cambiemos, ese cambio lo lograremos ahora que la señora Xóchitl es la candidata de toda la coalición, votemos para que triunfe México y este vuelva a ser un país donde que brille por su dignidad y su honorabilidad ante la comunidad mundial.

¡Ya basta! ¡Ya por favor!

Y si no tienen nada que hacer, ni nada que ofrecer, pues que no lo vengan a hacer en México, sería más recomendable que este tipo de “bichos raros” se vayan lo más lejos posible o por otra parte si es que están decepcionados de su situación o de su vida, que mejor se suiciden con un Harakiri pero lejos de aquí, ya que en este país no se los vamos a permitir.

Antes la gente le ladraba a los malos gobernantes, ahora esto mismo le pasa al “Peje” y a toda la bola de Ali Babá y los 40 ladrones, por ello esperamos que todos los malos funcionarios, también sean rechazados de la misma manera.

¡Mexicanos! queridos compatriotas, despierten de sus sueños de opio, pónganse a reflexionar, a analizar y luego a decidir para que no les vaya a suceder lo mismo que a muchos incautos que ejercieron su voto porque creyeron en la falsedad y mentiras de los que en su momento fueron los candidatos a contener por un puesto público, y que ahora al estar del lado de gobernantes cretinos, se convierten en cómplices de una asociación delictuosa.

Todos los que somos mexicanos y venimos de familias que han trabajado y han honrado a la Constitución, al Estado de Derecho y a sus instituciones, estamos dispuestos a luchar dentro de la ley, para acabar con toda la mie…, suciedad, llamada Morena y sus representantes.

Así es que ya veremos, porque cada día está más cerca el verdadero cambio, y no como la actitud del cómo es que han abandonado a Guerrero, estado donde se sentían muy protegidos por su representante y su partido, pero ahorita es cuando les está quedando claro que a nadie le importa que se los lleve la fregada y en todos los sentidos.

Y no tienen excusa para no apoyar a las víctimas, quienes creyeron en sus mentiras, está claro que están totalmente abandonados, ahora habrá que ver, si su gobernadora o cuando menos el papá de la gobernadora y todos los que forman este tipo de grupos, que más que apoyos parecen delincuentes, van a tener un poquito de sentido común para brindar la ayuda que necesitan los acapulqueños y los guerrerenses, muchos de estos se dice que, “al parecer”, han sido cautivados por el narcotráfico y por la destrucción del Estado de Derecho en Guerrero.

¿Eso es lo que querían? ¿Eso es lo que deseaban? pues ahora ¡ya lo tienen!

Ahora hagan lo que les dijeron, rásquense con sus propias uñas y demuéstrenle al mundo que no son más una bola de peleles que se arrodillan, sin respeto a sus derechos, ante una bola de usurpadores, falsos mesías, quienes les dieron alas y al final se las cortaron.

Ahí está el ejemplo de Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y muchos lugares más, en donde están trabajando personas leales a su partido, donde ni existe la justicia, ni existe nada que pueda recordarnos lo que es el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.

Y así es como cada día que pasa, seguimos viendo todas las locuras, las equivocaciones y la repugnante manera de pensar de estos “dizque” mexicanos, seres que al final quedarán en el olvido, pero que seguramente a muchos nos daría gusto enterrarlos, pero sin ponerles una cruz, porque no existen, para que queden marcados por la eternidad como las gentes negativas que son y que pretendieron acabar con un país como México.

En fin lo que será, será y a todos los que han hecho cosas negativas, en su momento les llegará la verdad y es ahí cuando tendrán que pagar por sus acciones y sus faltas al Estado de Derecho, a todo lo largo y ancho de la república.

Xóchitl Gálvez se registra oficialmente como precandidata del PRI, siendo la primera mujer en 94 años

Por primera vez en 94 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a una mujer como su precandidata a la Presidencia de la República. Xóchitl Gálvez Ruiz será la encargada de representar al instituto político en la boleta electoral en el próximo proceso electoral.

Con una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la aún senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) anunció sus intenciones de representar en la contienda por la titularidad del ejecutivo al partido fundado en 1929, su documento fue recibido por la dirigencia nacional a cargo de Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria.

Al dirigir unas palabras, el presidente del tricolor pidió a la militancia no regatear apoyos para dar a conocer el proyecto que pretende instaurar en el país la próxima candidata del Frente Amplio por México. Además, le recordó a la política hidalguense que cuenta con el PRI para lograr los objetivos planteados en 2024.

“Hay que tener claro que Xóchitl es la que nos encabeza a todos, aquí no podemos regatear apoyos y hoy lo reitero: el PRI está contigo, va contigo y contigo vamos a ganar. ¡Arriba el PRI! y ¡Arriba Xóchitl!”, refirió Moreno Cárdenas.

Por su parte, Gálvez Ruiz anunció con orgullo su trabajo con el PRI y pidió no sólo al tricolor, sino a todos los partidos y organizaciones que conforman el Frente Amplio por México “jalar parejo” en todos los rincones del país para poder obtener la victoria.

Aunado a lo anterior, se comprometió a poner todo su esfuerzo no sólo en la campaña, sino en el trabajo que hará por el país en caso resultar ganadora; sin embargo, reiteró la importancia de que se trabaje como coalición tanto a nivel federal como en lo local.

“He sido testigo de sus estructuras en los estados, es hora de convocarlos a esta nueva esperanza. Eso sí les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional. Voy a poner todo mi corazón, todo mi esfuerzo en los siguientes meses y les digo de una buena vez pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos seis años”, refirió.

Finalmente, la aún senadora se comprometió no sólo a ganar, sino a arrasar en los resultados del 2 de junio del siguiente año, por lo que sentenció que el primer paso será alcanzar a la puntera en las preferencias, según diversos estudios de opinión pública, y señaló que eso tendrá que ser un trabajo en conjunto.

El PRI nunca antes tuvo una candidata mujer a la presidencia de la República.

El 12 de agosto de 2017 el Revolucionario Institucional realizó una de las mayores modificaciones, hasta ese momento, en sus estatutos, pues tras una larga tradición permitió que personas afines al partido pudieran ser candidatas sin la necesidad de ser militantes.

El primero en aprovechar esa medida fue el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña; sin embargo, él llevaba tiempo cercano al partido político, pues formó parte del gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto e incluso asistía a las reuniones partidistas.

Por lo que en 2024 será un año histórico para el tricolor pues serán representados por una mujer, algo que no había pasado en más de nueve décadas, además de que se trata de una política que hasta hace un par de años era opositora del partido y con la que se enfrentaron en las elecciones por la gubernatura en Hidalgo en 2010.

En aquella ocasión fue vencida por el priista Francisco Olvera Ruiz, quien obtuvo 438 mil 94 votos, lo que corresponde al 50.29% del total; mientras que la senadora consiguió 394 mil 49 sufragios.

Por todo esto no debemos permitir que gane Morena (Carlos Alazraki)

Familia Atypical muy buenos días, la carta que escribí este jueves para Atypical Te Ve es la carta más corta que he escrito desde que escribo las cartas de Alazraki hace más de 14 años.

Lo que quiero que vean en esta carta es un reportaje sobre “El Plan de Gobierno” que tiene la Titina Sheinbaum en caso de que gane ella la presidencia.

Es un plan de gobierno que da miedo. Es un plan de gobierno, que ya escribió Morena, en el cual quieren hacer una “Nueva Constitución” para que verdaderamente nos convirtamos en un país socialista y de mano dura.

Por eso, no quiero escribir carta, quiero que le pongan muchísima atención a este video y si están en radio que escuchen el audio para que se convenzan del daño que le quiere hacer Morena a nuestro país.

Corre video:

“Morena ya tiene un plan para continuar la destrucción de México en el periodo 2024-2030, porque creen que Titina Sheinbaum ganará la presidencia.

Por ello los ciudadanos libres debemos estar más alertas que nunca, porque ya están revelando su peligroso proyecto para acabar con la democracia y las instituciones del país.

Una parte ya se encuentra publicada en línea y además el periodista Salvador Camarena, tuvo acceso a una versión más detallada.

Para empezar Morena quiere eliminar la Constitución vigente, la de 1917, y convocar a un Congreso Constituyente para crear una nueva, con base en su ideología caduca y obsoleta.

Obviamente la oposición no tendría cabida en dicho Congreso o tendría una Representación Testimonial.

El plan de Morena contempla una Reforma Judicial de la que ya han hablado AMLO y Sheinbaum para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, es decir la justicia quedará en manos de quienes sean elegidos por el dedazo de López Obrador.

Además planea suprimir el Consejo de la Judicatura Federal, y crear en su lugar, una Sala más dentro de la Suprema Corte, para supuestamente ahorrar recursos.

La Reforma Política que proyectan reduciría significativamente los poderes, facultades y presupuesto tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral, pilares de la democracia por décadas.

Así mismo, Morena quiere que los partidos políticos se financien solo con aportaciones de sus militantes y que haya revocación de mandato en los tres niveles del Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, así como en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.

Además las huestes de AMLO planean la extinción, readecuación o relocalización constitucional de los organismos autónomos y descentralizados, es decir ya avisaron que van con todo para destruir al INE, además de órganos como el INAI, el Inegi, el Coneval o incluso el Banco de México.

El Plan morenista también incluye una Reforma de Medios con el ambiguo objetivo de fortalecer el modelo de medios públicos, supuestamente incluyendo el establecimiento de Derechos Digitales y la Democratización de Internet.

Incluso contemplan crear una Institución Pública de Verificación de Información fact checking para supuestamente combatir la desinformación.

Además las mañaneras seguirían y se institucionalizarían de acuerdo al proyecto en poder de Salvador Camarena.

Los documentos que la llamada 4T ha hecho públicos incluyen una lista de nuevos impuestos para el próximo sexenio para las grandes herencias, las ganancias de empresas y las grandes fortunas.

Nuevos impuestos para viviendas abandonadas y latifundios improductivos.

Además son claros cuando señalan que buscan suspender el pago de la deuda externa, lo que provocaría una crisis muy grave.

La obsoleta ideología de Morena plantea que el próximo sexenio se consolide el papel del sector público, como actor central, en sectores como el de la energía, las telecomunicaciones y la creación de infraestructura.

Es decir invertirán en más proyectos inservibles y la iniciativa privada tendrá las puertas cerradas para innovar en estas áreas.

Siguiendo su ruta populista el proyecto que Sheinbaum hará suyo, proyecta más aumentos al salario mínimo con la falsa promesa de que no impacten en la inflación.

También los de Morena van por una Reforma de Pensiones, poco clara hasta ahora, pero que busca que se garantice un retiro digno a los trabajadores.

La 4T planea seguir repartiendo dinero, a diestra y siniestra, para sus clientelas y por ello proyecta que el próximo sexenio se instaure lo que llaman “Salario Patriótico Universal” para la población de 15 a 29 años.

Además prevén que continúen y extiendan los programas del bienestar como “Sembrando Vida”, “Bienestar para el Campo”, “Producción para el bienestar” “Fertilizantes para el Bienestar” “Bien Pesca” y “Precios de Garantía” que han presentado múltiples casos de corrupción.

La siguiente administración de Morena seguirá con su irracional política de prohibir alimentos transgénicos, los cuales tienen cosechas con mejor rendimiento y tardan más en caducar, incluso el proyecto ya señala cuáles serán las Mega Obras de Titina.

La segunda etapa del aeropuerto de Santa Lucía, “El Chaifa”, el Ferrocarril Interoceánico, además de la construcción de una Nueva Refinería para consolidar la autosuficiencia en hidrocarburos.

Sí, la Refinería de Dos Bocas no produce ni un litro de gasolina y ya piensan construir otra.

Y en materia de Seguridad, Morena va por la Profundización de la Militarización del país, quieren otorgarle más poderes a la Guardia Nacional, la cual quieren que regrese a la Secretaria de la Defensa Nacional.

Además de ampliar el ámbito de empleo de las fuerzas armadas, por parte del Ejecutivo federal, para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, lo que sea que eso signifique.

Ese es el país de horror que nos espera si Sheinbaum gana la presidencia en 2024.

Sin embargo los ciudadanos y partidos políticos libres impulsaremos con todo a quien representa la esperanza de un Mejor México, Xóchitl Gálvez.

Detendremos juntos a Morena.

Familia Atypical, estos son los hechos, los hechos no mienten, son simplemente hechos y quiero nada más que viralicen este video entre todos sus seres queridos y sus conocidos para que se den cuenta de la atrocidad que sería vivir en un país gobernado por Titina Sheinbaum y por una mayoría de cerdos de diputados y senadores de Morena.

Espero que se concienticen y se viralice este video. Gracias.

Libertad de jurisdicción como Derecho y como poder de independencia

Circula ampliamente en redes sociales un video identificado con el título de “Toga de dignidad”, en él se observa cómo el juzgador llama severamente la atención a la fiscalía por su falta de eficiencia. Bien valdría la pena que otros jueces de control de toda la República sigan el ejemplo de la referida toga de decoro, además les sería de utilidad para abrevar una riquísima fuente de “tamaños de varón” que el pundonor de ese juzgador ha legado para múltiples órganos jurisdiccionales, los cuáles carecen de esa hombría de bien. Dicho video puede ser consultado en: https://youtu.be/jLuFoSQJixM?si=Btl-29xOA9SM4LNt.

En materia de impartición de justicia, el señor juez de control de nombre Joel Garduño, ha denotado que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuenta, como lo afirma su presidente el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, con una total y absoluta independencia de jurisdicción para impartir justicia y que existen en dicho tribunal señores jueces que con argumentos encuadrados en el Derecho, se esfuerzan en dar a sus alegatos el tono de independencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicho juez debe de ser considerado como sucesor de togas como la de Abelardo Cárdenas Mc Gregor, Alfonso Jiménez O’Farril, Salvador Mondragón Guerra, Rafael Millán Estévez y muchos más.

Esa erudición exhibida por el referido juez de control fue ataviada con atuendo antiguo, rebeló y ridiculizó a una fiscalía ignorante y arbitraria, además, de ridícula y parlanchina, que se creía ¡gran conocedora del derecho!

Pues bien, dicha toga de dignidad volvió a actuar y evidenció una pifia más, para no variar, de una fiscalía preñada por la corrupción y la rusticidad.

Dejó en libertad a un detenido, el cuál llevaba un año con cinco meses privado injustamente de su libertad corporal, por haber participado supuestamente en aquella intervención de comunicaciones privadas ordenadas por el actual senador de la República don Miguel Ángel Mancera.

Gracias a la resolución recientemente emitida por Joel Garduño, se ha puesto en evidencia otra mentira y otra fabricación de demostrativas de responsabilidad por parte de la fiscalía capitalina, que sólo sirve para conformar y mal utilizar al derecho para sus venganzas de índole político.

Hoy la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sólo desea destacar la valentía y pundonor con la que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de ésta Entidad Federativa al emitir sus resoluciones con estricto apego al derecho.

Si toda facultad jurídica inserta en la toga de los jueces de control se aplicará cumpliendo la función de sus deberes para con la justicia y la libertad, tendríamos recintos de justicia que verdaderamente cumplen con la obligación impuesta y, por tanto, podríamos afirmar, no sólo en éste caso, sino en todos, que nuestro supremo tribunal de ésta ciudad cuenta con jueces justos. Ojalá todos siguieran el ejemplo de esa escrupulosidad.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Inició la 79 Asamblea General de la SIP. Xóchitl Gálvez, asumió la defensa de la libertad de expresión

Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial por el Frente Amplio por México, respondió a la invitación y firmó la Declaratoria de Chapultepec y Salta; asumió sin titubeos la defensa de la libertad de expresión.

“Invitamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y también se hizo extensiva a la canciller Alicia Bárcena para firmar la Declaración de Chapultepec, o a algún representante del gobierno mexicano para que presentarán sus puntos de vista sobre la relación que hay con la prensa. Sin embargo, declinaron asistir”, subrayó Michael Greenspoon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y representante del periódico “The New York Times”, al ponerse en marcha en la Ciudad de México la 79 Asamblea del gremio. Quien sí respondió a la convocatoria fue la abanderada del opositor Frente Amplio Por México (FAM), Xóchitl Gálvez, quien de entrada defendió la libertad de expresión.

Greenspoon destacó que durante cuatro días en los que participarán cientos de periodistas y dueños de medios de comunicación se abordará como tema central la libertad de expresión de los medios de comunicación, la sostenibilidad de los medios y las rutas que encaminen a una mejora, ante los desafíos que enfrenta este ejercicio del periodismo en tiempos violentos.

El presidente de la SIP resaltó que en la actualidad el mundo vive tiempos de sobresaltos, pero sobre todo en América Latina la prensa vive tiempos violentos que han propiciado agresiones contra periodistas, por lo que es importante crear consciencia sobre la importancia de la libertad de expresión en estos momentos grises.

Michael Greenspoon lamentó que, a diferencia de otros países de la región donde se celebró la Asamblea General, en México, ningún representante del gobierno aceptó la invitación para conocer los resultados del índice de Chapultepec, que es un barómetro para conocer de las acciones institucionales en materia de libertad de prensa y expresión.

XÓCHITL GÁLVEZ

Por otra parte, el opositor Frente Amplio Por México sí tuvo representación en la apertura de esta Asamblea y a la que puntual acudió la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, quien firmó la Declaratoria de Chapultepec y Salta.

La abanderada del opositor Frente Amplio por México con su rúbrica en la Declaratoria de Chapultepec, decálogo de principios sobre la libertad de expresión y de prensa, creada el 11 de marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, que se celebró en la Ciudad de México, con el objetivo de que jefes de Estado, mandatarios y autoridades, protejan la libertad de expresión, respeten a la prensa y promuevan y garanticen la labor informativa.

“Con enorme gusto suscribo la Declaración de Chapultepec y de Salta porque, además de estar convencida de su contenido están en la Constitución, en el artículo sexto, y celebro estar aquí en esta reunión y suscribir este par de declaraciones”, resaltó.

En el mismo tenor, la abandera del Frente Amplio por México criticó las trabas que se han puesto a órganos autónomos para que puedan realizar sus tareas con objetividad, como el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Asimismo, reprobó que el presidente López Obrador no le haya abierto las puertas de Palacio Nacional cuando ella solicitó el derecho de réplica en su conferencia mañanera, para aclarar y desmentir cosas que nunca dijo.

PRINCIPIOS

De acuerdo con la Declaración de Chapultepec, unos de los puntos esenciales de sus principios destacan que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

Asimismo, otro punto subraya que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

En la inauguración de la 79 Asamblea de la SIP acompañaron a Michael Greenspoon, Martha Ramos Sosa, directora de la Organización Editorial Mexicana y presidenta del Comité de Inclusión y Diversidad de la SIP; Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP; Roberto Rock Lechón, presidente electo de la SIP y director de La Silla Rota, entre otros.

Estado de Derecho, no Estado en contra del Derecho

La exploración de la historia jurídica de México nos lleva de pronto al descubrimiento de una veta riquísima de conceptos, anécdotas y situaciones que bien valdría la pena hacer del conocimiento de gobernantes y postulantes a gobernar a fin de que ellos lo aplicaran para el bienestar de nuestra Nación.

Por ello, habría que decirles que nuestras normas jurídicas son exigibles, ya que con ellas se busca el bien común, lo cual implica el engrandecimiento de México; ello sólo se lograría con la cooperación y coordinación de las acciones de todos los mexicanos (gobernantes y gobernados), lo cual exige la fiel observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esa ordenanza que de suyo está marcando esencialmente los fines supremos del derecho y que busca que se dé cumplimiento a las reglas de las leyes secundarias, que aclaran y fortalecen los puntos esenciales de la Carta de Carranza, depurando y fortaleciendo la vigencia de los derechos fundamentales y racionalizando dentro de lo posible, el funcionamiento de las potenciales confusiones de algún gobernante que pretendiera no cumplirlas, debilitando con ello nuestro Estado de Derecho.

El desprecio que la Cuarta Transformación de la Nación muestra por la Carta Magna y sus Leyes Secundarias llega a los extremos y, la caprichosa voluntad, ocurrencias y desvaríos del Poder Ejecutivo Federal sólo son comparables con la altanería y arrogancia que mostró el neoliberalismo para cubrir, proteger y coadyuvar con el fenómeno del narcotráfico, dando origen a que con ello se creara el concepto, aún vigente, de la narco-política.

En este punto mencionado al final del párrafo que antecede, es cuando la justicia y la voluntad del pueblo pensante topa con el poder político y es en ese punto cuando quien esto escribe, inicia la denuncia para obtener y demostrar la vigencia de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del. Ahí también es cuando los órganos de procuración de justicia han tenido pavor para investigar el gran problema que sólo atañe al Poder Político resolver.

Al Colegio Nacional de Abogados Foro de México le da la impresión de que sólo cuando la narco-política y el Poder Ejecutivo no están de por medio es posible aplicar con toda objetividad las exigencias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus Leyes Secundarias.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

En la apertura de su asamblea anual, la SIP le envió un fuerte mensaje a López Obrador

La tensión latente entre el poder político y la prensa despuntó apenas quedó inaugurada la 79º Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, país anfitrión del encuentro, ninguneó una invitación para brindar un discurso, sin ofrecer explicaciones y sin enviar a nadie en su nombre.

“Estamos sorprendidos y decepcionados de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó nuestra invitación y el gobierno no envió a ningún representante a expresar sus ideas”, afirmó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, al inaugurar la asamblea.

Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, la coalición oficialista creada por López Obrador, también pasó por alto una invitación para sumarse a la asamblea y firmar la Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, un decálogo de principios que se ha convertido en un pilar de la defensa de la libertad de expresión y la prensa en el hemisferio, y la Declaración de Salta, que extendió esos principios al mundo digital.

“Estamos decepcionados con la actitud del gobierno mexicano”, insistió Greenspon. “Digo que nos sentimos incompletos en esta mesa, pero también quiero decirles que solo refuerza nuestra convicción sobre la importancia de la libertad de prensa y el debate de ideas y de ideales en una democracia. No reconocer el valor de la libertad de expresión es subestimar el valor de la democracia”, completó.

En las conversaciones durante el primer día del encuentro se apelaba a la memoria para dilucidar cuándo había sido la última vez que un mandatario había esquivado el foro, que reúne a editores, periodistas, directivos y dueños de medios de comunicación y expertos de todo el hemisferio.

En su mensaje, Greenspon dijo que el 90% de las invitaciones a las asambleas habían sido aceptadas, incluso por parte de líderes que mantienen una relación muy áspera con los medios. Un antecedente: en 2009, Cristina Kirchner evitó la asamblea que se realizó en Buenos Aires; sí participó el entonces vicepresidente Julio Cobos, enfrentado con la presidenta.

El sexenio de López Obrador ha sido uno de los más letales para los periodistas en México. Desde que asumió, 45 periodistas han sido asesinados en el país. Y la mayoría de esos crímenes permanecen impunes.

En 2022, México fue uno de los peores países para ejercer el periodismo. El año dejó un mortal balance para la prensa en el mundo: por lo menos 67 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados, la cifra más alta desde 2018, y un aumento de casi el 50% en comparación con 2021, según datos recabados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). México, con 13 asesinatos, quedó en segundo lugar detrás de Ucrania (15), y por delante de Haití (7).

El gobierno de López Obrador, quien dejará el poder en diciembre del año próximo, ha tenido una relación tirante y tensa con los medios de comunicación. “AMLO”, como se lo llama en México, impuso en su gobierno el modelo de la “mañanera”, su conferencia de prensa matutina en el Palacio de México –donde una sala se ambientó casi como un estudio de televisión– con la cual busca marcar la agenda política de México, brindando largas declaraciones y anuncios sobre los temas en los que quiera imponer su mensaje.

“Estoy convencida de que este gobierno le falló a la libertad de expresión”, atizó la candidata a la presidencia de la oposición, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, que cerró el primer día de la asamblea, y firmó las dos declaraciones de la SIP.

“Una prensa libre contribuye al desarrollo de un país. Los medios, así decían en mi pueblo, son el cuarto poder y cuando comunican la verdad equilibran a los poderosos y los poderosos no le deberían tener miedo a los medios de comunicación. Los poderosos le deberían tener miedo a su mal actuar”, remarcó.

La SIP dará a conocer este viernes el Índice de Chapultepec, que, se prevé, volverá a marcar un retroceso en la libertad de expresión. Tres paneles reflejarán las vicisitudes de la prensa en la región. El primero se titula: “Violentados, perseguidos, estigmatizados”, y lo integrarán los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP por la Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. Un segundo panel llevará como encabezado: “Justicia acosadora y leyes inapropiadas”, y presentará a los vicepresidentes regionales de Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. La tercera mesa la integrarán los vicepresidentes de Chile, República Dominicana y Uruguay. Se titula: “Libertad y democracia: ¿Por qué son diferentes?”.

Presentan acción de inconstitucionalidad por desaparición de fondos del Poder Judicial: Senadores de oposición

Desde la perspectiva de los legisladores de oposición en su carácter de quejosos, la reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el pasado 27 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es inconstitucional.

El autodenominado bloque de contención, conformado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Senadores, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, que extinguió los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por 15,800 millones de pesos.

"Se presentó ya la acción de inconstitucionalidad… La parte más importante es que se está solicitando la suspensión; es decir, que dentro de los puntos petitorios, dentro de la parte importante de la redacción, es solicitar la suspensión", informó el senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa.

La suspensión del acto reclamado implica que, en caso de ser otorgado por el máximo tribunal constitucional del país, no se podrá hacer uso del dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En referencia a la suspensión provisional otorgada por la Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, en el juicio de amparo indirecto promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Mancera Espinosa explicó que el recurso jurisdiccional presentado por senadores de oposición busca el mismo efecto.

"A mí me parece que la suspensión del acto reclamado, que implica que no se puedan tocar los fideicomisos, va a venir por dos vías. Además, la suspensión no implica que se queden congelados, sino que implica que sigan funcionando como están funcionando; simple y sencillamente que no se haga la transferencia a la Tesorería de la Federación".

Desde la perspectiva de los senadores de oposición en su carácter de quejosos, la reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el pasado 27 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es inconstitucional.

Entre otras razones, explicó el senador perredista, porque "no se puede hacer una afectación así a otro poder. No se puede, por varios criterios que se han ya sostenido y que en la parte convencional, es decir en la parte que ocupa a los criterios que ha adoptado México como propios en los convenios internacionales, es la afectación del Poder Judicial en su autonomía".

Además de que no se puede afectar "derechos adquiridos" de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

"Ese es otro tema que se ha tocado; ya se están presentando diversos amparos y fue otro de los escenarios que aquí advertimos, y también en esos procedimientos de juicios de amparo se está solicitando suspensión".

Mancera precisó que cuando se resuelva el fondo de los amparos indirectos promovidos se puede "declarar inconstitucional el decreto completo".

[email protected]

En el gobierno de AMLO, el déficit público será mayor que el gasto en inversión física: México Evalúa

Al concluir la administración se revertirá la tendencia de sus tres antecesores ya que el déficit del sector público sumará 18.6 puntos porcentuales del PIB y la inversión física será de 16.1 puntos del PIB.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el gobierno en donde el déficit público fue mayor al gasto en inversión física, afirmó un análisis de México Evalúa en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Los datos analizados en el documento “Inversión 2024: recorte y militarización” refieren que al concluir la administración de López Obrador se revertirá la tendencia de sus tres antecesores, ya que el déficit del sector público sumará 18.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión 16.1 puntos del PIB.

“La regla de oro fiscal –que la inversión sea mayor que la deuda– se había cumplido, por lo menos, desde el sexenio de Fox hasta el sexenio de Peña Nieto, pues a pesar de que estos gobiernos incurrieron en endeudamiento, el gasto de inversión que realizaron fue mayor. Con Fox la inversión sumó 12.7 puntos del PIB, y el déficit 2.3 puntos; con Calderón, la paridad fue 22.7 contra 9.6 puntos, y con Peña de 21.4 a 14 puntos del PIB, siempre en favor de la inversión”, de acuerdo con el análisis.

Para 2024, el gasto en inversión física será de 888,803 millones de pesos, una reducción anual de 23% en términos reales, como porcentaje del PIB representaría 2.6 por ciento.

Así, se concreta el valor más bajo del sexenio después de 2019 y respecto del gasto total del sector público representaría el 9.9% lo que es el segundo menor porcentaje registrado desde el 2000, según la asociación civil.

El cambio verdadero es lo militar

México Evalúa acotó que el verdadero cambio de fondo es que la gestión de recursos de inversión en manos de las Fuerzas Armadas crecerá 8.6 veces frente al cierre de 2018.

“El hito en el sexenio será la militarización de la inversión pública: en 2018 los entes militares (Sedena y Semar) ejecutaron sólo el 3% (20.2 mil millones de pesos) de este gasto, pero en 2024 concentrarían el 20% (174.7 mil millones de pesos) de los recursos, si consideramos a la Guardia Nacional como un ente militar”.

El incremento se debe a que en el 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional se hará cargo oficialmente del Tren Maya y la Secretaría de Marina del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

Así, “los perdedores, evidentemente, han sido los entes civiles. Se destaca la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, que pasó de ejecutar el 12% (85.6 mil millones de pesos) de los proyectos de obra pública en 2018 a hacerlo sólo en el 7% (63.6 mil millones de pesos) el próximo año”.

[email protected]

