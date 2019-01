Dejan de fluir recursos para 18 proyectos turísticos

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos 18 proyectos contemplados para el sur de Quintana Roo están estancados y sin financiamiento debido a la suspensión definitiva de aproximadamente 110 millones de pesos que provenían del Prodermágico y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo estatal, explicó que se trata del financiamiento para los proyectos como el Paseo Escultórico de la Bahía, Museos Recreativos, Zoológico de Chetumal, así como un proyecto para Calderitas y eventos culturales diversos; todos ellos solicitados a través de un fondo bipartita de 60 millones (Estado -Federación).

La funcionaria explicó que el estado mantendrá la parte que le corresponde de ese fondo; es decir, 30 millones para rescatar algunos, aunque para ello será necesario buscar otros mecanismos para suplir los 30 millones faltantes.

“Hay que buscar por otras vías, estamos tratando de armar un fondo estatal de infraestructura, donde participan los municipios y la iniciativa privada, para continuar con estos proyectos”.

A esos 30 millones de pesos, se suman 80 millones de pesos que la entidad dejará de percibir a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para el financiamiento de los cooperativos y promoción internacional, haciendo la suma de 110 millones.

“Ya no tendremos el recurso de cooperativos para promoción turística, también se afectó la asistencia a ferias internacionales”.

Esos cooperativos, explicó, se llevan a cabo con empresas, principalmente, aliados internacionales mayoristas.

No obstante, dijo, que no será limitante para la promoción; debido a que la próxima semana se llevarán los proyectos turísticos en Quintana Roo, incluyendo la Ruta Arqueológica del sur y la Ruta de Guerra de Castas, a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

“Las ferias estarán saldrían un poco más costosas, porque ya no tendremos el equivalente, pero nos vamos a Anato, ya está confirmado piso”.

Vanegas Pérez confirmó la conformación de un fondo peninsular de promoción con los estados de Yucatán y Campeche, para vender o promocionar juntos las tres entidades federativas; el fondo se denomina “Yucatán Peninsular” y participarán en ferias como Milán, París, Rusia y Fitur.

“De todos estos temas de la federación, no hemos recibido notificación oficial, a pesar de que ya estamos entrados en enero; no sabemos a partir de cuándo se suspende el trabajo de la CPTM. Todavía no lo han extinguido y sabemos que el presupuesto que se les otorgó es para la parte administrativa de la extinción”, finalizó.