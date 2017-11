Indecisión de hoteleros frena recuperación de playa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El dinero que este mes comenzaron a depositar los hoteleros a una cuenta que según el tesorero Asunción Ramírez Castillo está ya en funcionamiento, no podrá usarse ni para un programa de recuperación de playas ni para ningún proyecto en tanto los hoteleros no decidan quiénes los representarán en el fideicomiso que administrará esos recursos.

“Ya hay hoteleros que están depositando los recursos del saneamiento a la cuenta que tenemos aperturada, no tengo qué hoteles son, no sabemos cuánto dinero es porque vamos a cobrar a partir de que se crea el fideicomiso, y no se ha integrado a los integrantes (sic), eso se determinará hasta que el comité comience a funcionar”, dijo el funcionario.

También te puede interesar: Carecen de fideicomiso en derecho de saneamiento ambiental

Hasta ayer los representantes de los hoteleros no habían sido definidos por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

La propuesta de las autoridades incluye a Jean Agarrista Marfil, presidente de la organización, Agustín Sarasola, director de Proyectos de OHL Desarrollos; Carlos Constandse Madrazo, socio del Grupo Experiencias Xcaret; el hotelero Antonio García, y a Erika Alonso Flores, coordinadora académica de la Unidad Académica Playa del Carmen, de la Universidad de Quintana Roo.

Mientras que Asunción Castillo tiene la esperanza de que acepten ser vocales del fideicomiso, integrantes de la asociación hotelera consultados aún no definen si les permitirán representarlos en el organismo que administrará lo que los turistas paguen por cada habitación/noche alquilada.

Las autoridades municipales planean citar el lunes a los representantes de los empresarios para tomar la protesta a quienes integrarán el comité técnico del fideicomiso.

Si se incluyen a los hoteleros mencionados, se podrá proseguir con la realización de un programa de trabajo y definir si con ese dinero se hará la recuperación de playas como contempló la creación inicial de ese organismo.

Eso se determina en la primera sesión del Comité, donde están invitados en calidad de hoteleros y se les tomará protesta, si así lo considera el comité, como propietarios y ellos a los vocales que ellos determinen.

La presidenta, el tesorero el secretario, y todos los demás son vocales, salvo el contralor que es de vigilancia, pero la primera sesión es donde se ratifica al comité y cada propietario nombra a su suplente y no sabemos a quiénes vayan a poner

“Recibimos la aportación (de los hoteles), pero no podemos gastar mientras no determine el comité en qué se debe de gastar. La viabilidad de proyectos como lo de las playas lo determinará el comité (…) no te puedo contestar (si habrá recuperación de playas) derivado de que el fideicomiso va a determinar qué acciones se van a hacer con ese recurso”, dijo el tesorero de la Comuna.