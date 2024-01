Redesol, empresa con cesionaria de la basura en Solidaridad, ganó un amparo contra la falta de ejecución de una sentencia en 2019, por lo que el ayuntamiento se vería nuevamente obligado a reinstalarla.

Tras una serie de impugnaciones, magistrados del Segundo Tribunal Colegia do de Circuito, de Cancún, fallaron por unanimidad a favor del particular, que presentó un recurso de revisión, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito le negó el amparo.

De acuerdo con diversos expedientes consultados, Redesol había promovido un amparo contra la falta de ejecución de la sentencia a su favor dictada en enero de 2019 por la Sala Constitucional, del Poder Judicial de Quintana Roo.

El objeto del litigio, dentro del juicio contencioso administrativo, fue porque no le respetaron una con cesión otorgada en 2012 para recoger basura por un plazo de 20 años en la zona turística de Playa del Carmen y otros puntos de Solidaridad. No obstante, Rede sol alegó que no se cumplió esta sentencia.

Redesol obtiene amparo; gobierno de Playa del Carmen deberá reinstalarlo [Foto: Octavio Martínez]

En 2022 promovió un juicio de amparo indirecto que resolvió el Juzgado Segundo de Distrito, el cual perdió, algo que fue publicado en septiembre de ese año por este medio de comunicación.

Esta semana, de acuerdo con la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, se dio a conocer que ganó la protección de la justicia federal, es decir, quedó amparado.

Con esto, el particular puede solicitar la reinstalación y el cumplimiento de otras pretensiones. Según Redesol, la Sala Constitucional nunca verificó de manera puntual el cumplimiento de la sentencia que ganó en el juicio contencioso administrativo, agravio que fue señala do por los magistrados del Tribunal Colegiado.

“Calificó de infundado el concepto de violación (...) en el que la quejosa señaló que para tener por cumplida la sentencia contenciosa, la responsable debía cuidar, vigilar y cerciorarse de que la prestación de ser vicios se materializara realmente, y no únicamente a través de documento” , se lee en la sentencia de amparo en revisión a la que se ha tenido acceso.

Ayuntamiento no ha sido notificado

Se consultó a una fuente oficial al interior del ayuntamiento de Solidaridad relacionada con la representación legal del cuerpo colegiado. Dio a conocer que no han sido notificados del fallo.

Sin embargo, la historia de Redesol y su relación contractual con el gobierno de Solidaridad es un asunto que ninguno de los ayuntamientos que han ejercido han podido solucionar de manera firme.

En 2019, en su intento de ser reinstalada y no permitir, por los candados legales, que ninguna otra empresa ocupe su lugar ante su inoperancia, permitió el acumulamiento de basura en altas toneladas en la zona turística.

Algo similar ocurrió al inicio de la presente administración municipal; sin embargo, el actual Cabildo logró intervenir para suplir su ausencia.