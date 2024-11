El Juzgado Segundo de Distrito otorgó una prórroga de 10 días a la Sala Constitucional del Poder Judicial de Quintana Roo para que presente la propuesta técnica de concesión de basura a favor de Redesol en Solidaridad, y así cumplir una ejecutoria de amparo que ganó el particular.

Lo anterior abre la posibilidad de que el particular regrese a brindar el servicio de recolección de residuos urbanos en Solidaridad, tal como lo establece el amparo que ganó en diciembre de 2023, tras una apelación en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.

En un acuerdo dictado este martes dentro del expediente 212/2022 de juicio de amparo indirecto del Juzgado Segundo de Distrito de Cancún, se da a conocer la prórroga otorgada a la Sala Constitucional.

“Se concede prórroga (...) que se le concede una nueva prórroga solicitada por diez días más, a partir de que se notifique el presente proveído, a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector” , se lee en el acuerdo dictado.

Redesol podría regresar a Solidaridad Juzgado otorga prórroga para concesión [Foto: Cortesía]

Redesol demandó a diversas autoridades por la vía del amparo porque no quedó satisfecha en una sentencia que la favorecía para reinstalarla en la concesión de recolección de basura en la zona turística de Playa del Carmen.

Este particular, obtuvo un contrato de concesión en 2012 únicamente para la recolección de los residuos en esa zona y Puerto Aventuras; no obstante, gobiernos posteriores no cumplieron tal relación contractual.

Fue entonces que Redesol inició una batalla legal por la vía administrativa y después con amparos. El gobierno del trienio antepasado tampoco lo reinstaló, pese a una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Poder Judicial de Quintana Roo. Entonces la representación legal de Redesol tramitó un amparo contra la negativa de reinstalación.

El Juzgado Segundo de Distrito, de Cancún, en septiembre de 2022 le negó la protección de la Justicia Federal. La concesionaria apeló con un recurso de revisión. En diciembre de 2023 el citado Tribunal Colegiado de Circuito le dio la razón a la empresa que debe ser reinstalada.