La Comisión de Espectáculos y Diversiones del Ayuntamiento de Benito Juárez aseguró que se han reducido hasta en un 50 por ciento las cancelaciones de eventos artísticos.

Karina Espinosa Pérez, regidora que preside dicha comisión, reconoció que, si bien aún se dan cancelaciones, se deben a que no cumplen con lo establecido en el actual reglamento de la materia.

“Consideramos que la cancelación de los conciertos bajó entre un 50 y un 60 por ciento, porque se anunciaban y luego cancelaban y ni para pelear el reembolso, que se daba incompleto, pero hemos logrado que ya no se anuncien eventos que ni siquiera tiene un permiso ni pactada la fecha con nosotros”.

Señaló que entre una de las estrategias que las autoridades llevan a cabo para evitar estas situaciones, es realizar revisiones con la Dirección de Imagen Urbana de aquellos espectáculos que se anuncian, para verificar que dichos eventos cuenten con la anuencia del gobierno municipal.

“Se empezó a monitorear con Imagen Urbana para multar a los espectáculos que se anuncian que no tienen autorización del municipio. Entonces, si quieres publicitar a un artista, tendrás que hacer el proceso correspondiente. Esto nos ha ayudado bastante (a reducir las cancelaciones)”.

Reduce la cancelación de conciertos en Cancún: ‘Ya no se anuncian sin permisos’ / (Foto: Edgar Balam)

Y, con ello, evitan que las empresas boleteras pongan a la venta boletos de espectáculos que no tenían permiso del gobierno municipal y, a las cuales no se les podía sancionar, ya que no están ni en el municipio de Benito Juárez o en el estado, sino que están asentadas en lugares donde las autoridades locales no tienen jurisdicción, como Monterrey, Ciudad de México o Puebla.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que, hasta el momento, no se han implementado multas, que podrían llegar hasta 400 Unidades de Medida y Actualización, debido a que se le informó a las empresas de espectáculos sobre dichas medidas.

En el caso de las cancelaciones de espectáculos que se han dado en los últimos días, la sétima regidora comentó que no han tenido que ver las autoridades municipales en dichas decisiones.

"En algunos casos se han dado porque no han cumplido con algunos de los requisitos y en otros casos ni nos avisan, ni nada y ahí ya no es de nuestra injerencia".

Espinosa Pérez aseguró que la mayoría de las empresas que organizan espectáculos, como conciertos, están acatando las disposiciones en el nuevo reglamento en espectáculos.