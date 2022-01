Reflexionar y actuar de manera positiva es lo que ayuda a un país a salir adelante

En esta ocasión debemos de iniciar las cosas poniéndolas dentro de una realidad creíble, como lo es en la que estamos viviendo, porque el país, México, se encuentra a la mitad del camino del gobierno actual, lo que significa que en realidad le queda mucho menos tiempo ya que en el sistema político mexicano, tal como ha sido en los últimos nueve sexenios, hablamos de estos próximos 2 años, tiempo en donde las lealtades presidenciales suelen derrumbarse ya que muchos de los que llegaron y que viven del erario, esto porque comienzan a preocuparse de quien será el personaje que ocupe el nuevo cargo como presidente y principalmente de qué partido para el año 2024.

En México sucede un fenómeno muy curioso, por lo menos es lo que ha sucedido en los últimos ocho sexenios, hablamos del quinto y sexto año del gobierno del presidente a cargo, porque es cuando el secretario particular no se da abasto para poder conseguir y coordinar su agenda de citas para todos los que querían ver al presidente, lo que tiene un efecto psicológico ya que en el penúltimo y último año esa situación entra en un status quo y se congela, se detiene y ya no funciona para las personas que tienen interés de establecer algún contacto con él encargado de ejercer las funciones de la presidencia, eso después de darse a conocer los nuevos posibles candidatos, aquí es cuando toda relación de trabajo y de lealtad desaparece en la mayoría de las gentes que trabajaban y lo seguían por interés económico.

Y es precisamente ahí donde la puerca tuerce el rabo, ya que muchos entran en una depresión que muchos no logran superar, esa es la realidad del sistema político mexicano, no ha cambiado nada ni va a cambiar, por lo tanto estamos en un momento de reflexión para poder revocar todos los casos, cosas y promoción de idioteces que se han estado llevando a cabo en los últimos 36 meses, es hora de que esto cambie su curso por el bienestar de todos y por la recuperación del país porque no debemos olvidar que la prioridad número uno es y debe ser siempre el pueblo de México, “Todos”, logrando así que el país tenga mejores y mayores oportunidades de crecimiento.

Ejemplos de buenas obras por hombres

que apoyan y quieren a su país

“El buen juez por su casa empieza”, he aquí un claro ejemplo de lo que hacen los hombres positivos: se sabe de un curioso caso por ahí de los sesentas en Europa, directamente en Irlanda, donde este país se había rezagado y contenía nada más granjas, es por ello que hace 40 años el señor Toni Ryan (fundador de la aerolínea irlandesa de vuelos económicos Ryanair, ha sido galardonada con el título de Doctor Honoris Causa en varias ocasiones (en varias instituciones educativas) de varias universidades, incluyendo Trinity College, Dublín , Universidad Nacional de Irlanda, Galway y la Universidad de Limerick) junto con un grupo de irlandeses apoyaron la creación de la Universidad de Limerick (centro educativo superior de Irlanda situado en la ciudad de Limerick, fundada en 1972 como Instituto Nacional de Educación Superior, y transformada en universidad en 1989.

Fue la primera universidad establecida desde la fundación de la República de Irlanda) contando con maestros preparados con un súper nivel académico y a quienes les brindan casa para su alojamiento dentro de los terrenos de la universidad, así como también para los estudiantes.

Fue así como contribuyó a la creación de una de las universidades más importantes, o mejor dicho a la creación de la catedral de la sabiduría, donde sus egresados en estos últimos 30 años son los responsables de vigilar todos los problemas relativos de software y de todas las empresas de Europa.

Eso demuestra como la inversión en la educación siempre será un pivote para obtener la mejor materia prima que vienen siendo las nuevas generaciones, que estén bien capacitadas para que triunfen, esa realidad es verdadera.

En la Universidad de Limerick, todos los estudiantes salen con un nivel de preparación certificado, y, antes de terminar la carrera, el 98 por ciento de estos tiene ya contratos de empresas europeas.

Es por ello que Irlanda se volvió no nada más un exportador de whisky y de muy buena comida ahora también ha aportado al nuevo mundo tecnológico, a miles de estudiantes preparados y certificados que han dado como resultado un crecimiento importante para Irlanda.

Ese es un real y claro ejemplo de a quién y cómo se puede ir capacitando a nuestros paisanos para darles la oportunidad de adquirir los cimientos necesarios que conlleven a un crecimiento tanto en lo personal como para beneficio del país porque serán gente capacitada ya que la riqueza más grande de un país es su pueblo y los mexicanos tienen el derecho universal de superar todos los malos tiempos buscando siempre actuar de manera positiva y con respeto hacia nuestra patria.

Es por ello que en esta fecha deseamos invitarlos a reflexionar, a que abran y cierren los ojos por un momento y se den cuenta que ya concluyeron 3 años del gobierno de la desesperanza.

Es momento de que los mexicanos nos unamos para promover, dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, los cambios necesarios para iniciar una recuperación, porque estamos viendo como la economía está retrasada 40 años y como ha ido aumentado la población, que ya está tocando fondo, en cuanto a calidad de pobreza (escasez o carencia de lo necesario para vivir dignamente) es por esto que a todos los que están y estén en el gobierno les pedimos que no sean aferrados, que reflexionen y que cumplan con la obligación que tiene un buen político la cual es siempre buscar el bienestar del país y de sus habitantes.

A todos los que tienen el amor y el gusto por la vida les deseamos que la luz los ilumine, los proteja y vivan siempre llenos de salud y felicidad.

¡Feliz Año Nuevo 2022!

El gobierno actual presenta un

nivel de deuda más alto al de EPN

A la mitad de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido créditos por parte del Banco Mundial por un monto de tres mil 855 millones de dólares, un 57 por ciento más de los dos mil 462 millones obtenidos por Enrique Peña Nieto en el mismo periodo.

Con esto queda nulificado el discurso populista de López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que durante su gobierno no se incrementaría la deuda pública.

El Banco Mundial ha sido magnánimo con López Obrador, a pesar de las descalificaciones de que ha sido objeto, como la del 24 de octubre del 2019, cuando se burló de esta institución internacional por colocar a México debajo de Chile en cuanto a la confianza para invertir.

Se desconoce lo que el gobierno de López Obrador ha ofrecido al Banco Mundial como garantía para que acceda a la entrega de, hasta el momento, casi cuatro mil millones de pesos.

Lo que sí sabemos es que ese nivel de endeudamiento continuará por el resto del sexenio y que en el 2024 López Obrador saldrá de la Presidencia pero dejará a los mexicanos como herencia una deuda superior a la que teníamos en el 2018.

En redes llaman “San pen…” a AMLO por afirmar

que México se fundó hace miles de millones de años

Contrapeso ciudadano publicó que el lunes en redes sociales pusieron en tendencia «San Pen…» para referirse a Andrés Manuel López Obrador, esta vez por indicar que México se fundó de 5 a 10 mil millones de años antes de la era cristiana.

Lo anterior no fue una broma, no es el día de los inocentes. Se trata de la información «Irrefutable» de Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.

Lo anterior provocó que en redes criticaran a Andrés Manuel por todavía pedir a los ciudadanos informarse en las conferencias matutinas.

“F á t i m a (@Fatymaespinoza) 27 dic. 2021”

“San pen… queriendo cerrar el año dejando más huellas de su reinado

En este punto el “se les dijo” lejos de agradar da pena”.

Ministras violaron la Constitución

solo para agradar al presidente

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violaron la Constitución al dar entrada a la controversia constitucional en contra del acuerdo del INE para aplazar la consulta sobre revocación de mandato.

El artículo 105 de la Constitución señala: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre…”

En el párrafo anterior queda claro que la materia electoral que excluida de las controversias constitucionales como la que presentó hace unos días el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Las ministras de la Comisión de Receso debieron haber rechazado la controversia por improcedente, pero la aceptaron a trámite solo para agradar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le deben su cargo.

Y no solo eso, sino que, al conceder a Gutiérrez Luna la suspensión provisional, las ministras adelantaron una sentencia al establecer que el INE debe organizar la consulta con los recursos que tiene, cuando aún no se analiza el fondo, lo que corresponderá al pleno de la Corte.

Con su conducta violatoria de la Constitución, las ministras “carnalas” dejaron claro su condición de obedientes ciegas del presidente de la República.

Conforme a las órdenes de la SCJN y del Tepjf,

el INE seguirá con la Revocación de Mandato

Lorenzo Córdova señaló que en caso de que los ajustes presupuestales internos sean insuficientes acudirán a la Secretaría de Hacienda

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acatará las medidas precautorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para continuar con el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“En síntesis: la revocación de mandato continúa en sus términos, mientras la Suprema Corte decide. El INE seguirá con los recursos que le fueron proveídos”

En sesión extraordinaria, los consejeros aprobaron por unanimidad el acuerdo para continuar con la consulta, así como realizar ajustes presupuestales y, en caso de ser requerido, solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello detalló que en caso de que el presupuesto interno sea insuficiente, acudirán a la SHCP como resolvió el Tribunal Electoral; sin embargo, explicó que con la sentencia, Hacienda no responderá de la misma manera como en la ocasión que solicitaron recursos adicionales para la consulta popular.

“La sentencia (del Tribunal) es clara, iremos a la Secretaría de Hacienda. Ahora no va a poder contestarnos como otras ocasiones: ´el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas´. Y si luego no hay recursos, se hará con lo que se tenga. Y si hay menos casillas pues habrá menos casillas. Se va a hacer lo que se pueda hacer”

En su participación, el consejero presidente aclaró que el proceso de la organización de la revocación de mandato presidencial seguirá, no obstante, dijo que a “lo imposible nadie está obligado”.

“Si no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga. Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo. Si hay menos casillas, habrá menos casillas. Pero de qué va a haber revocación de mandato, si lo piden los ciudadanos, así va a ser”, manifestó.

Durante la sesión, los partidos de oposición respaldaron a los consejeros frente a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presidente morenista de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Córdova Vianello recordó que, aunque el diputado retiró la denuncia penal, siguen las indagatorias contra seis consejeros del Instituto Electoral que votaron a favor de posponer la revocación de mandato.

“Eso no basta porque los delitos contra servidores públicos se persiguen de oficio. Y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Entonces ojalá esta congruencia con el estado de derecho también abarque a las autoridades ministeriales. (…) Hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos funcionarios públicos”, sentenció.

Sobre el presupuesto, la consejera electoral Claudia Zavala declaró que no se debe caer en la “falacia” de que el organismo puede recortar los salarios de los funcionarios para conseguir los recursos, pues de hacerlo, “sería insuficiente para este ejercicio”.

Por su parte, Mario Llergo, representante de Morena ante el INE, sostuvo que el órgano electoral debe realizar los ajustes necesarios para llevar a cabo la revocación, y reiteró que también se podrá solicitar los recursos a la Secretaría de Hacienda.

“Nos pronunciamos porque este Consejo acate lo resuelto por la Sala Superior y se vea reflejado de manera más clara la voluntad de llevar a cabo todo el proceso de revocación de mandato sin restringir recursos de ninguna índole”, comentó.

900 funcionarios de la FGR se quedarán

sin empleo debido a la austeridad

La Fiscalía General de la República (FGR) despedirá al menos a 900 agentes en todo el país y casi la mitad serán aquellos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por razones de austeridad y reestructuración en la dependencia.

En los oficios solo se señalaron motivos presupuestales de forma general, pero fuentes federales han explicado a La Jornada que esta medida busca disminuir renta de oficinas, además de transferir la sede de la institución a instalaciones que anteriormente ocupaba la Policía Federal en la carretera libre México-Toluca.

Además, mandos de la FGR dijeron al mismo medio que los principales afectados serán personas que en la década pasada fueron considerados como funcionarios del Servicio Civil de Carrera, de ahí que sea posible su despido.

Presuntamente se trataría de 400 elementos que se han desempeñado en la AIC y el resto serán peritos, funcionarios del Ministerio Público Federal, así como empleados de confianza.

Mientras tanto, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido una aclaración sobre el caso, pese a ser consultada por este medio y muchos otros más. Uno de los afectados incluso señaló que serían hasta mil 200 agentes los que serán dados de baja.

Sobre el Servicio Civil de Carrera y la notificación del despido ha circulado un video donde se hace referencia al asunto. El agente del Ministerio Público fue notificado por una licenciada y alrededor había hasta cuatro sujetos como testigos.

“Si en un momento dado usted tiene conocimiento qué es el Servicio Civil de Carrera y nos debe notificar a nosotros los funcionarios”, intenta cuestionar el empleado.

Pero previamente le había sido negado que grabara lo que se le informaba de ese momento en unas oficinas de la FGR. Él explicaba que solo trataba de recolectar evidencia sobre lo que estaba ocurriendo.

Un elemento del Ministerio Público Federal llamó al fiscal Alejandro Gertz Manero a velar por los derechos humanos. Video: @pologarciawhite / Twitter.

Se le insistió en que las personas que le rodeaban solo fungían como testigos de asistencia de la notificación. Al no poder captar la situación el agente decidió retirarse pero fue alcanzado para que quedara clara la razón de haberlo citado.

“Están aquí los testigos de asistencia con los cuales se da usted por enterado de la notificación que por este día se da por terminada y concluida su relación laboral con la institución”, se le indicó en un tono elevado por la tensión.

A partir del primero de enero ya no labora usted aquí, su cheque está disponible

También ha circulado otra grabación difundida por alguien que se presentó como Juan Manuel Grimaldo Cruz, agente del Ministerio Público y adscrito al área de Secuestros de Delincuencia Organizada.

Este funcionario explicó que se le llamó para informarle el pasado 29 de diciembre que sería separado del cargo pero sin especificarle motivos. Añadió que junto con sus compañeros los han corrido de manera indiscriminada.

“Las cosas se han hecho de manera totalmente violatoria de Derechos Humanos”, denunció en el video difundido por redes sociales.

Añadió que el oficio recibido estaba firmado por el licenciado Guillermo Terán Pulido. Según el testimonio, ese documento carece de la fundamentación debida y la persona no cuenta con facultades para expedirlo.

“Le hago un llamado a usted señor, Gertz Manero, que ponga atención en ese sentido, debe de tener usted conocimiento en el tema”, exhortó al fiscal general de la república.

Agentes, medios y un abogado han externado el cese a personal de la FGR por motivos presupuestales y supuesta reestructuración. Video: Ciudadanos Uniformados.

Iván Chávez, abogado y presidente de la organización Uniformados AC, acusó que fue notificado de las bajas por Rodolfo Valverde, a quien nombró delegado de la FGR. De ahí que hizo un llamado a los trabajadores para comenzar una defensa legal ante el anuncio de que su plaza será reprimida.

“No vayan a caer en ese juego de que firmen su renuncia, el dinero que se merecen por los años de servicio, ya hicimos la cuenta y lo que les están ofreciendo no es acorde con lo que establece la Constitución”, advirtió al momento de sugerir promover amparos el pasado 28 de diciembre.

Supuestamente se obligaría a los agentes a firmar su despido y aceptar el monto ofrecido, porque es inevitable que sigan trabajando en la institución. Las denuncias destacan que no habría oportunidad de que los agentes sean oídos ni puedan defenderse en áreas administrativas.

Pero ante los amparos, será un juzgado el que decida en lo inmediato si se mantiene el empleo hasta que el resto de las autoridades de la misma instancia decidan abordar el caso. También se ha sugerido que los funcionarios serán sustituidos por militares.

Y seguimos con la pandemia

En el segundo año de pandemia:

Cuando creíamos que ya se terminaba la pandemia y volvimos a comenzar con el nuevo virus.

La única ventaja es que ya sabemos los protocolos a seguir y los cuidados pertinentes para prevenir contagios.

Las cosas se complican de nuevo de modo inesperado, es un virus que desconocemos.

Con respecto a las vacunas indicaban la alta capacidad de las mismas para prevenir la muerte y los síntomas más graves de Covid-19, pero los resultados del número de fallecidos aun cuando han disminuido siguen presentándose.

Debemos tener presente que las vacunas no evitan la transmisión. Esto nos llevó a un paulatino aumento del optimismo. Muchos pensábamos que, una vez vacunados todos, el problema de Covid-19 acabaría, pero todo sigue igual.

Las vacunas no evitan la transmisión del virus, pero ayudan a que sea menos agresiva la enfermedad.

Entre 2020 y 2021, el SARS-CoV-2 ha sido capaz de transformarse un gran número de veces y mostrarnos diferentes variantes. Cuatro de ellas nos han traído de cabeza en 2021 y han sido denominadas por la OMS como variantes preocupantes (VOC). Nos referimos a Alpha, Beta, Gamma, Delta y ahora Ómicron.

Aun cuando las cifras que se publican dicen ser oficiales, muchos sabemos que el número de contagios y de fallecimientos siempre será mayor a los registros que nos reportan.

Lo verdaderamente importante es seguirnos cuidando.

Cuentas claras que nos ayudarán

a conocer quienes mienten

Sería bueno que investigaran a los funcionarios que tienen propiedades tanto en Europa como en Estados Unidos, ya que se sabe muchos de ellos no los tienen declarados en sus declaraciones fiscales.

Muchos de estos señores utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas ya que estas les ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Son muchos los políticos de los que se dice han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo. Estas declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona.

Lo que esperamos los mexicanos es que se haga una investigación a fondo que sirva para dar a conocer que tienen y quién miente en sus declaraciones. Todo por su propio peso cae y pronto veremos cómo caen los nuevos millonarios de sexenio.

