Reflexiones e información que nos pueden llevar a lograr un mejor futuro para todos

Hablemos por el momento de todas las cosas que han estado saliendo, respecto a la cercanía que tiene el narco con este señor, ya que es importante resaltar que con el poder que le da la inmunidad, ha tenido la oportunidad de continuar sus asociaciones delictuosas con los diversos cárteles, tanto él, como su familia, pero así como pasa el tiempo, también siguen saliendo datos interesantes que demuestran la financiación que ha tenido este señor, desde 2006, de que ha sido patrocinado por grupos beligerantes y narcotraficantes.

También estamos viendo que tanto la DEA, como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han tenido, o tienen, una permanente vigilancia hacia todos los gobernadores de Morena, para que en caso de que hayan cometido “lavado de dinero”, sean llamados a responder por ello, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así es que esto ya es una realidad, por lo tanto, las gentes que están teniendo esa incontrolable ambición de poder tomar dinero ilegal, significara un problema para ellos, tanto en el presente, como en el futuro.

Por ello es importante mencionar que todas las personas que han cometido este tipo de delitos, siempre han sido presentados ante la ley como los delincuentes que son, y con ello, han entendido que la verdad siempre brilla, como en el caso del señor Evo Morales, en Uruguay, a quien le encontraron grandes cantidades de droga y dinero, en su finca, por lo que ahora está encarcelado, para responder por los abusos de autoridad y por creer que la ley, para él no es la ley, al creer que tiene derechos y privilegios que no existen, tal como en algún momento tuvieron otros líderes de diversos países, esto es un cuento de nunca acabar.

Estamos viendo como muchísimos políticos, que llegaron a ocupar la presidencia de diferentes países, también han acabado en la cárcel, como en el caso del señor Sarkozy, ex presidente de Francia, quien fue encarcelado por el delito de corrupción dentro de su mandato.

En fin, casos que estamos y continuaremos viendo, con respecto al juramento que hacen los políticos de respetar al Estado de Derecho, al igual que a la Constitución, lo que es una obligación, que al no cumplir sus juramentos, demuestran que sólo son unos sinvergüenzas que dan pena ajena.

Por ahora tenemos una bola de información negativa que está saliendo, pero que, en “las chaqueteras”, continuamente siguen negando la culpabilidad que tienen de haber cometido tantos delitos, es importante que recuerden que podrán tener poder, mientras sean presidentes, para obstruir la justicia de México, pero la justicia de otros países con los que se tienen Acuerdos Internacionales, tarde que temprano los tendrá que llamar a cuentas, porque todo lo que empieza, tiene que llegar a su fin.

Lamentablemente vemos como muchos usurpadores hipócritas, narcisistas, psicópatas, que están en un viaje de ego interminable, no han tenido tiempo de recapacitar y aceptar, que no tienen una impunidad para siempre.

Es importante que tanto el Ejercito como la Marina vayan tomando las medidas correctivas, para que junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prepare una estrategia que lleve a ubicar a todos los socios del presidente, de los diversos cárteles, para que se tome una medida objetiva, tan pronto sea práctico, ya que por el momento tenemos la gran oportunidad de darle un mayor uso a la mega farmacia que han construido, para modificar una parte de ese gran espacio y utilizarlo como una cárcel, en la cual pueda caber toda la bola de bandidos y delincuentes que están saliendo a la luz.

Si, la mega farmacia que ya está hecha, se puede transformar en una mega cárcel, para alojar ahí a todos los sinvergüenzas, sólo faltaría arreglar la ubicación de las celadas para que se pueda aprovechar.

Por otra parte, Loret de Mola dijo cosas interesantes, él entrevistó a un agente de la DEA, lo que nos da a entender que el agente de la DEA y el Gobierno de Estados Unidos, están investigando y tomando la decisión de actuar contra el dictador presidente, que se tiene en México, para que pueda aclarar qué tipo de relaciones son la que ha tenido con algunas organizaciones delictivas, así como también de las aportaciones que se dice ha recibido de estas, como en el caso de la mamá de “El Chapo” Guzmán, ¿Quién está controlando ese dinero? ¿A dónde va ese dinero?

Esperamos que Estados Unidos y sus instituciones actúen en contra de todos los que tienen relación con los narcos, por el bienestar de las relaciones de ambos países y por el bienestar de la salud de la juventud estadounidense y mexicana, quienes merecen tener una mejor vida y un mejor futuro.

Y ahora nos viene a la mente, que es importante que ya se lleven a cabo las auditorías correspondientes, en todas las secretarias de estado, para que en el caso de haber incurrido en el mal manejo de los fondos, sea para apoyar mega obras, o para apoyar a los amigos de los hijos del presidente, todos y todo, sean debidamente investigados, para que en caso de resultar culpables, sean llevados ante la ley, porque ya no puede ser pensable que exista una situación, que desde la Revolución Mexicana no había existido, donde un señor tuviera un cambio tan radical de querer convertirse en un dictador.

Pero aquí vale la pena marcar claramente que tanto el señor Fox, como el señor Salinas, como el señor Peña Nieto y como el señor Calderón, no tuvieron los suficientes pantalones, para hacer que los Tres Poderes de la Unión actuaran conforme lo marca la Constitución y la ley, para detener y aclarar todas la malas acciones que siguen sucediendo y que han provocado la risa de México, en el mundo.

Lo más importante por ahora es que los mexicanos que aman al país, que aman a la Constitución y que aman nuestras tradiciones, reflexionen que la alternativa más segura para rescatar a nuestra hermosa patria, México, es apoyar a la candidata de Fuerza y Corazón por México, que conozcan sus propuestas, sus objetivos y porque no, los logros que ha obtenido, ya que ella está rodeándose de gente competente y comprobada por su nivel académico, así como por el amor que sienten por su patria, que son las características de los demócratas que México necesita para establecer una democracia tan necesaria en un país como el nuestro.

En otro tema, se ha dado a conocer nueva información, respecto a que fueron dos asesinos, dos sicarios, los que actuaron en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y que ya han identificado al segundo tirador, de quien se dice fue apoyado por el García Luna, Director de Seguridad en el sexenio de Peña Nieto, por lo que deben responder ahora por asociación delictuosa y obstrucción de justicia, al ocultar este sicario del gobierno, por tantos años, que apoyó al asesino del señor Colosio, de quien muchos mexicanos piensan que él si hubiera sido un excelente presidente, por lo que ahora la justicia debe de detener y presentar ante la sociedad mexicana y ante el mundo, al otro criminal y al señor Aburto, para que ambos sean condenados a cadena perpetua, ya que la pena que merecían sería la de muerte, pero esta fue abolida en el gobierno del Licenciado Portes Gil, pero sí valdría la pena aplicar todo el rigor de la ley contra esta bola de hombres malditos, por acabar con la vida de hombres buenos, así como también acabar con la esperanza de que México sea dirigido por buenos gobernantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la celebración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, para él es más importante exponer sus propuestas, que cumplir su deber de respeto hacia la Constitución, la cual juró respetar, pero que por ahora no le importa, a la cual ha pretendido sustituir por otra Constitución, al igual que ha querido modificarla en partes sustanciales para adueñarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial para evadir el contrapeso democrático y poder así establecer un régimen autocrático (“forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema Ley”).

Escucha Xóchitl Gálvez a migrantes mexicanos en EU Por Equipo de Xóchitl Gálvez

En su segundo día de actividades en Estados Unidos, Xóchitl Gálvez Ruiz sostuvo significativas reuniones con organizaciones sociales que apoyan a migrantes, estudiantes, profesionistas y jóvenes emprendedores mexicanos que radican en el país vecino.

Durante estos encuentros, donde también participaron inversionistas y el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, la ingeniera expresó su preocupación por el futuro del sector energético en México y la fallida estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal, que ha perjudicado a cientos de familias mexicanas.

Los diferentes grupos con los que dialogó coincidieron que en México no se respeta el Estado de derecho y las decisiones erráticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desestabilizan las inversiones y desalientan el interés por contribuir al desarrollo económico del país.

“Cuando tú firmas un acuerdo, la palabra se debe de cumplir y yo soy una mujer que cumple la palabra, soy una mujer que cumple lo que firma. Tengan la certeza que para mí recuperar la confianza es clave, garantizando el Estado de derecho. Más allá de tus posturas personales, en materia energética, vamos a trabajar en eso”, expresó en una de las reuniones.

Reconoció que fue favorable para el sector eléctrico el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.

Gálvez Ruiz dijo no estar optimista en que el Gobierno Federal acate el fallo de la Suprema Corte, pues en este sexenio se pretende seguir despachando la energía sucia de la CFE, que proviene de combustibles fósiles y es más cara.

Xóchitl Gálvez inaugura este lunes sus “mañaneras” y responde a López Obrador (Expansión Política)

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada descalificó que las “mañaneras” de la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz –que inician este lunes– sean hasta las 10 de la mañana porque “los fifís” no se levantan temprano, la aspirante aseveró que “él se levanta muchas veces a agredir”.

Gálvez Ruiz pidió no abonar al clima de polarización y atribuyó a este y a la violencia el que sigan los ataques en contra de los aspirantes en varias partes del país, como ocurrió con José Alejandro Naredo, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), asesinado el sábado pasado en Cuitláhuac, Veracruz.

Entrevistada tras sostener un encuentro con campesinos en la Ciudad de México, la senadora con licencia respondió al presidente, quien al dar la bienvenida a las “mañaneras” de la precandidata cuestionó que no sean como las de él a las siete de la mañana.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener ‘mañanera’. Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan tan temprano. Pero lo celebro”, dijo el presidente el viernes.

“La polarización no abona. El que el presidente, en lugar de levantarse a trabajar, porque uno se puede levantar muy temprano. Yo hoy me levanté a las cinco de la mañana, por cierto. Tuve un encuentro con conservacionistas, con gente que está preocupada por el tema de los animales (…) y pues a las siete de la mañana estaba reunida con ellos en Puebla. Y pues te puedes levantar a trabajar o te puedes levantar a agredir”.

“Él (el presidente) se levanta muchas veces a agredir. Yo creo que hay que pararle a la polarización, porque pues sus seguidores a veces toman eso como el derecho a agredir a las personas”, expresó en entrevista.

Mencionó que es positivo que ya en el Instituto Nacional Electoral (INE) haya quienes adviertan “de la violencia que se va a vivir en las elecciones y el gobierno no puede seguir cerrando los ojos a lo que está pasando”.

Da la bienvenida a suplente de Monreal.

Por otro lado, Gálvez Ruiz dio la bienvenida al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien anunció su renuncia a Morena, partido por el que llegó al Senado como sustituto ante las ausencias del ex coordinador Ricardo Monreal.

¡No más degradaciones! Lic. Alberto Woolrich Ortiz

La Fiscalía General de la República y su misión constitucional de investigar a la narco-política se han hecho eco del cambio y de la política que pregona la Cuarta Transformación de la Nación. Antes los delincuentes, además del riesgo de terminar en la cárcel, afrontaban la situación “horrible” de ser investigados por honorables guardianes de la ley. La sociedad y el Poder Ejecutivo Federal se pronunciaban en contra de ellos. Se les declaraba delincuentes, narcotraficantes, infractores de la ley. Perdían su libertad y sus gananciales. En el México de hoy, nada de ello acontece, gracias a la errónea política de Andrés Manuel López Obrador. Burla a la nación.

La política de “abrazos y besos a la delincuencia”, hoy les concede protección y derechos. Unas veces hasta son propuestos por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ocupar sitiales de elección popular (más impunidad por el fuero que pretenden). En ocasiones hasta hacen campaña electoral. El pueblo les aplaude por su cara de honestidad. Pobre México.

Pero esas impunidades y políticas de complacencias y protecciones deben de concluir bien pronto, la abogacía independiente de la República tiene la obligación de exigirlo a los próximos gobernantes. El pueblo ya no soporta más delincuencia, más extorsiones, más cobros de piso, más homicidios, más robos, más desapariciones forzadas, más protección, más corrupciones, más vilezas, más maldades, más chingaderas. Nuestra patria ya no las soporta.

La alternativa para evitar ello, es aplicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o el Código Penal Federal, así como la renuncia o destitución de un corrupto e ignorante Fiscal General de la República.

Existe una característica común en esos delincuentes, todos ellos cometen delitos, al igual que los cometen aquellos que por omisión en el cumplimiento de su deber los protegen y no solo ello, también cobran por esa ayuda y obtienen grandes ganancias; que todos sabemos dónde van a parar. Dinero negro para obtener el sufragio.

México ya está harto de ello. Es más, es tanto su enojo que ya no guarda silencio. El pueblo no renuncia a la denuncia y algo más, ni perdona, ni besa a la delincuencia. La virilidad no la somete a caprichos de la gobernanza.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Carta dirigida a nuestra Constitución (Andrés te quiere socializar) Carlos Alazraki

Estimada Constitución, como es bien sabido este lunes 5 de febrero se conmemora tu 107 cumpleaños.

Han sido 107 años de aciertos y logros a favor de la democracia en nuestro México lindo y querido.

Hasta el año 2018, los tres Poderes eran autónomos. Eran tres Poderes que se respetaban y hacían respetar nuestras leyes, hasta que en ese año, Andrés tomó posesión.

Nadie se iba a imaginar lo que Andrés nos tenía guardado.

Nadie se iba a imaginar que un presidente, en el mero siglo XXI, quisiera regresar a México a la década de los sesentas, en el Siglo XX.

Nadie se imaginó que Andrés se convertiría en una especie de dictador wannabe tercermundista.

De verdad mi querida Constitución, Andrés quiere que desaparezcas.

Andrés no cree en la democracia, tampoco cree en las libertades individuales y menos cree en la autonomía de los poderes.

La obsesión enferma de Andrés los ha llevado a la locura máxima que un presidente pudiera tener.

Fíjate que este lunes 5, Andrés va a promover en el Congreso entre 11 y 20 leyes a tu Constitución, 11 a 20 Iniciativas de Ley, que desde ahorita él y todos sabemos que ninguna pasará.

La razón es muy fácil, Andrés no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso y a pesar de que él sabe que, se la va a pelar, está mandando estas Iniciativas para después echarle la culpa a la oposición.

Esta es la razón principal de su show de este lunes, un lunes en que por primera vez en la historia de México un presidente no asiste a la celebración de tu aniversario.

¿Y sabes por qué?

Porque él es el que tiene que ser a fuerza, el niño de la fiesta.

Y como el Poder Ejecutivo no lo es en esta ocasión, prefiere hacer su show aquí en la Ciudad de México.

¿Sabes qué quiere hacer?

Cambiarte a ti por una Constitución ad hoc al socialismo antidemocrático.

Es más, la basura asquerosa del ex ministro traidor, Arturo Saldívar, es el que la está redactando.

Ni Andrés, ni Titina, quieren un gobierno democrático.

Andrés y Titina, quieren un gobierno autoritario, un gobierno que permita la reelección y un gobierno que tenga el Congreso a la mano.

Y por supuesto, un gobierno que sea superior al poder judicial.

Andrés y Titina Sheinbaum, quieren un país jodido para seguir dándole migajas a los más humiles y así gobernar, mínimo, otros 12 años más.

En fin mí querida Constitución, así de diabólicos son.

Pero no te preocupes mi bien amada amiga, afortunadamente somos más mexicanos que te respetamos y te defenderemos.

Y si no me crees, ya lo veras en la próxima marcha del 18 de febrero y en la elección del 2 de junio.

Ya verás cómo Morena, Andrés y Titina Sheinbaum, se la van a pe…, ya lo verás.

Hablemos de la Constitución

Una tempestad política y publicitaria en contra de nuestra Carta Magna ha sido auspiciada por los líderes de la Cuarta Transformación de la Nación, se ha desatado ese malestar por motivo de que la Suprema Ley le ha puesto e impuesto coto a los actos de arbitrariedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene todo el derecho de poner fin a la ineptitud en la forma de gobernar, ya que esa gobernanza no satisface ni las aspiraciones, ni los intereses, ni los ideales que se contienen en su articulado.

El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, carece en puridad del derecho a criticar dialécticamente el espíritu de la Carta de Carranza, toda vez que nuestra Ley de Leyes fue una aplastante decisión democrática del Congreso Constituyente de Aguascalientes.

Es un hecho evidente que la Suprema Ley modificó, en todo, la vida jurídica, social, económica y política de México y que la proclamación de los derechos sociales en ella contenidos se ha venido robusteciendo durante décadas, desde su acto de promulgación hasta los inicios de la narco-política, misma que pretendió y pretende su destrucción.

Cabe recordar que nuestros Legisladores Constituyentes, con su gran saber, crearon en el ayer nuevos derechos fundamentales que modificaron la estructura del Estado Mexicano. En pocas y profundas palabras desde antaño, se presentaron rasgos de nuevos conceptos vitalicios de Estado y de Derecho, los cuales ni aún la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador podrá destruir.

Como bien sabemos en la República, el estado de antes de 1917 era arbitrario, indolente, corrupto, selectivo, imprudente; el que creo la Carta de Carranza fue y es de legalidad, se le encomendaron acciones que tenían y mantienen como objetivo lograr el bienestar del pueblo, encontrando el soporte del Estado de Derecho, ese Pacto Federal contiene un derecho cercano a la vida social.

México comprende que el espíritu de nuestra Norma Suprema nos llama a proteger la vida política del país, así como a sus grandes masas, para evitar con ello que se retomen viejos ideales como arbitrariedad, indolencia, indecencia, corrupción, selectividad, imprudencia, ocurrencia, desvarío. En ese documento histórico el derecho de unos se hace extensivo a otros.

Las acciones fecundas de nuestra Constitución Política demuestran la equivocación que pueden sufrir los gobernantes al pretender crear una nueva Constitución. Nuestro sagrado Pacto Federal tiene gran fuerza en la vida política de México, mucha más fuerza de la que pueda tener una mala gobernanza.

Si nuestra Ley de Leyes en su momento logró transformar de forma radical la vida de nuestro México, es por ello que las masas liberales o conservadoras, reaccionarias o revolucionarias, izquierdistas o derechistas, iletradas o letradas, nos inclinamos reverentemente ante ella, por eso la veneramos creyentes o libres pensadores, ya que todos comprendemos que como ideario político evitará las confrontas armadas que en el futuro se sienten venir.

Por ello mejor hablemos y respetemos a nuestra Constitución.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Otro golpe a Ana Gabriela Guevara, Conade pierde amparo contra Paola Pliego por “daño moral” (Por Luz Coello)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tendrá que indemnizar a la esgrimista Paola Pliego por “daño moral”, a través de un comunicado oficial, la institución dirigida por Ana Gabriela Guevara confirmó que tendrá que pagarle a la atleta de 29 años.

En medio de todas las acusaciones que ha recibido la administración de Ana Guevara —por su conflicto con diferentes atletas de diversas disciplinas— nuevamente volvió a perder una contienda legal, por lo que ahora tendrá que desembolsar la cantidad de 15 millones de pesos a la esgrimista, quien no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un falso doping.

En diciembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a la comisión deportiva, por lo que la dejaba con la obligación de pagarle a la esgrimista mexicana. En consecuencia, Ana Guevara tendrá que encarar la victoria que obtuvo María Paola en los juzgados.

Cabe recordar que el proceso legal inició hace 8 años atrás, Paola Pliego demandó a la Conade el mismo año que quedó fuera de todas las competencias nacionales e internacionales en las que representaba al país, por lo que luchó contra Conade para ser recompensada por los daños que sufrió su imagen deportiva.

Ahora, su caso resultó a su favor, pues Conade está obligada a pagarle dicha cantidad. Además también tendrán que remunerarle los daños y perjuicios “cuantificables” de la situación, según el juez que sigue con el caso. Así lo detalló la Conade en su comunicado oficial:

“El 21 de enero de 2020, el juez de la causa determinó absolver al COM y a la FME, dejando solamente la litis por lo que hace a Conade, como instancia en la que se encontraba el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje, condenando a la Conade a pagar una indemnización por concepto de daño moral de 15 millones de pesos, así como indemnización por concepto de daños y perjuicios cuantificables en la ejecución de la sentencia y pago de costas en la primera instancia”.

La multa a pagar la tendrá que cubrir en su totalidad la dependencia dirigida por la ex velocista, ya que a lo largo del caso, en enero de 2020 el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación Mexicana de Esgrima (FME) quedaron deslindadas de la responsabilidad por “daño moral”.

Por otra parte, la multa no implica para la Conade la erogación de recursos públicos, según se precisó en el comunicado.

“El nombre de AMLO ya aparece en los archivos de EU como el de García Luna”: Héctor De Mauleón Por Miguel Flores

Hace unos días se dio a conocer una investigación realizada por algunos periodistas, entre ellos, Tim Golden, un periodista estadounidense que en dos ocasiones ha ganado el premio Pulitzer, en donde se acusa a López Obrador de haber recibido dinero del crimen organizado para financiar su primer campaña presidencial, en 2006.

Este tema lo aborda el periodista Héctor de Mauleón en su videocolumna para el medio Latinus de este viernes. En ella, De Mauleón recuerda algunos hechos que relacionan a AMLO con el Cártel de Sinaloa, como la liberación de Ovidio Guzmán, sus constantes visitas a Badiraguato y el saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras esto, recuerda que seguidores de AMLO salieron a defender al presidente, diciendo que la investigación no concluyó, por lo que no se puede confirmar nada.

De Mauleón señala que Tim Golden ha declarado que la investigación no llegó a una conclusión, pero sí a información importante. Señala que se ha manejado la versión de que Golden se echó para atrás luego de publicar su investigación, lo que, asegura, es falso, pues Golden afirma que dio a conocer lo que supo de una investigación que ocurrió, y que cuatro testigos le hablaron a la DEA de una reunión en Vallarta a la que habría asistido Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, un líder narcotraficante, así como dos políticos y empresarios que se decían representantes de la campaña del actual presidente de México.

“Uno de ellos era el promotor de AMLO en la comarca lagunera, Héctor Francisco León, conocido como “Pancho” León, quien desapareció meses después de la derrota de López Obrador, y del que no ha vuelto a saberse nada desde entonces”, dice.

Acusa que en la reunión, según testigos, se acordó el financiamiento del Cártel de Sinaloa por 2 millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO del 2006. Golden, continúa, afirma que el hombre al que se le entregó el dinero fue Mauricio Soto Caballero, ahora miembro del Consejo Nacional de Morena, quien acabó trabajando como fuente confidencial de la DEA, luego de haber sido inmiscuido en una trama de narcotráfico.

“Dijo Golden, que Soto Caballero sabía que si no contaba la verdad a los agentes y fiscales estadounidenses, podía ser encarcelado en cualquier momento. Así que tenía interés en decir la verdad. Según Golden, Soto Caballero habría grabado a otro de los involucrados en la trama: Nicolás Mollinedo, Nico, quien fue presentado durante mucho tiempo como el humilde chofer de AMLO y hoy es un empresario multimillonario con fuertes intereses inmobiliarios en terrenos donde se construye el Tren Maya”.

Dice que de acuerdo con la investigación de Tim Golden, Mauricio Soto Caballero, Sergio Villarreal Barragán, un narcotraficante apodado como “El Grande”, un testigo de la DEA que había sido abogado de narcotraficantes y se volvió informante de esta agencia, Roberto López Nájera, y un hombre cuyo nombre no fue obtenido por el periodista, dieron a conocer en una declaración que ese dinero fue entregado para la campaña de AMLO.

Golden, señala De Mauleón, no se ha retractado de nada, y recuerda que la investigación existió, y no siguió adelante porque un comité de revisión de la propia DEA decidió cerrarla siguiendo sus propios protocolos al no poder comprobar que aquel dinero hubiera sido entregado.

Incluso, Golden averiguó que la DEA se propuso reabrir este caso en las elecciones del 2012, haciendo que supuestos narcotraficantes ofrecieran dinero a personajes cercanos a López Obrador, pero todo se detuvo por consideraciones diplomáticas y políticas, pero la investigación sí existió.

“Hoy sabemos que el nombre de Andrés Manuel López Obrador obra ya en los archivos de las agencias estadounidenses como alguna vez obró el nombre del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. La investigación sobre el supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador, se suma a la larga lista de relaciones sospechosas entre el crimen organizado y el gobierno de AMLO”, explica.

“Lo reto”: Anabel Hernández arremete contra AMLO tras negar nexos con el Cártel de Sinaloa (Por Mariana Campos)

Durante los últimos dos días los señalamientos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto financiamiento de su campaña presidencial en 2006 por parte del Cártel de Sinaloa han ido en incremento. Ante el destape de la información, la periodista Anabel Hernández retó a AMLO a corroborar que su investigación está sustentada con gente que pertenecía a su equipo de trabajo.

En entrevista con su colega Carmen Aristegui, Hernández indicó que el mandatario debe hacer labor de investigación para que pueda afirmar de manera contundente que tanto ella, como su compañero de origen estadounidense Tom Golden, están mintiendo.

Lo anterior debido a que incluso pasaron varios años entre la publicación de su libro y el reportaje de Golden y que, aunque se trata de diferentes palabras, ambos comunicadores llegaron a la misma conclusión lo que no puede ser coincidencia.

“Y yo pude obtener de dos personas, una por parte del equipo de AMLO, gente que estuvo en estas reuniones. Y una que estuvo por parte del Cártel de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa en aquel momento, que me confirmaron ‘esto ocurrió, esto sucedió’.

Cuando el presidente dice: ‘esto no es cierto’, que es una calumnia, yo le lanzo un reto hoy, ahorita, aquí: que llame a Mauricio Soto Caballero que es ex miembro del Congreso Nacional de Morena”, dijo en la entrevista en Aristegui Noticias.

Hernández asegura que no es un caso nuevo.

Luego de que se hiciera público el artículo de Tim Golden en el portal de ProPublica, la periodista volvió a estar en boga de la opinión pública debido a que ella lleva años asegurando que las campañas de López Obrador han funcionado con dinero del narco.

En ese sentido, destacó que, a diferencia de las declaraciones del mandatario en donde dice que todo es falso, ella cuenta con sustento para sus reportajes y no teme entregar todos los datos necesarios para comprobarlo.

“Yo llevo en esto desde 2019, yo ignoro cuándo llegaron a esta historia, yo estoy investigando a López Obrador y varias historias en su entorno desde 2019, he sido muy dura y criticada porque tengo información”, explicó el 31 de enero del 2024 a MVS Radio.

Declaró que cuenta con varios testimonios que estuvieron presentes en las famosas reuniones con el narcotraficante conocido como ‘La Barbie’, en los que están incluidos agentes de la DEA y de la inteligencia de México y Estados Unidos.

Esta es la lista de los miembros de Morena ligados al Cártel de Sinaloa (Por Ernesto Jiménez)

La presunta relación entre el Cártel de Sinaloa y Morena volvió a sacudir a la política mexicana después de la columna de la periodista Anabel Hernández en el medio Deutsche Welle; sin embargo, las denuncias de vínculos entre ambas fuerzas (política y criminal) no son nuevas y van desde el financiamiento de campañas electorales hasta operadores del crimen organizado involucrados en las esferas de la 4T.

Según las palabras de la autora de “Los Señores del Narco”, una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló que el Cártel de Sinaloa entregó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 con la intención de tener injerencia en el nombramiento del titular del Procurador General de la República (PGR).

De acuerdo con Hernández, el 15 de junio de 2006 durante uno de los cierres de campaña de AMLO, el actual presidente habló con “La Barbie” Édgar Valdez Villarreal y le agradeció el apoyo a su campaña “y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia”.

La supuesta infiltración del Cártel de Sinaloa a Morena también se detalla en otros casos:

Alam Nidia Tapia Quintero: Ganó en 2023 la sindicatura de Tacuichamona, Culiacán, pero además de convertirse en la primera mujer en conseguir ese puesto, también se le señaló por ser la supuesta hermana de José Guadalupe Tapia Quintero, uno de los principales operadores de Ismael “El Mayo” Zambada. “El Lupe” sería dueño de una red de empresas de autobuses y camiones con lo que transportó toneladas de drogas a través de las fronteras de Tijuana y Sonora, según datos de la DEA.

José Ramón Enríquez Herrera: El actual senador de la República quedó vinculado a los hermanos José Luis, Alberto y Alejandro Cabrera Sarabia, señalados por traficar heroína para el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando Enríquez Herrera ganó la elección para la presidencia municipal de Durango convocó a una reunión con políticos del PAN, PRD y MC para presentarles a su “compadre” y financiador de campañas políticas: se trataba de Gerardo Soberanes, alias “El G-1″, operador de los Cabrera Sarabia.

Imelda Castro: Desde la tribuna del Senado de la República, la senadora Lilly Téllez señaló a su compañera de tribuna salida de las filas de Morena y la acusó de ser protegida de los cárteles del Golfo y Sinaloa: “Cómo me le voy a poner en frente a la senadora de Sinaloa sabiendo que tiene todo el respaldo del Cártel del Golfo, del Cártel del Chapo. Cómo nos va a poner enfrente a ustedes que tienen todo el respaldo de los narcos, de las mafias (...) Morena es brazo político del crimen organizado”.

José Paz López Elenes: El alcalde de Badiraguato si bien no fue señalado de supuestos vínculos con el narcotráfico, sí se puso en el centro de la opinión pública al lanzar una propuesta para la creación de un “Museo del Narco” en Badiraguato, la cuna de “El Chapo” Guzmán para la cual se invertirían 15 millones de pesos del erario público.

Rubén Rocha Moya: El gobernador de Sinaloa ha salido a defender a los políticos y empresarios señalados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa: de Alma Tapia Quintero dijo que a nadie le debían poner peros (”sólo la gente”) y que todos tenían derecho a participar en una contienda electoral y ganar; de Jesús Vizcarra Calderón -presunto compadre de “El Mayo” Zambada, con quien sale en una fotografía- dijo no saber si es o no y lo llevó a una cena de empresarios y políticos con AMLO en Palacio Nacional.

Virgilio Mendoza Amezcua: Recientemente la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue expulsada de Morena por señalar presuntos nexos del partido con el crimen organizado, específicamente de su antecesor Mendoza Amezcua, líder del Partido Verde Ecologista de México y aspirante de la coalición Morena-Verde al Senado de la República. La alcaldesa señaló un desvío de tres millones de pesos durante su administración y develó un presunto compadrazgo con Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rosy Bayardo: Según la alcaldesa Griselda Martínez la ruptura con Morena se debió a que el partido y la gobernadora Indira Vizcaíno están impulsando la candidatura de Rosy Bayardo para sucederla en Manzanillo -uno de los puertos por donde llega la mayoría de los precursores químicos para la elaboración de drogas- a pesar de los presuntos nexos que la vinculan con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista para Infobae México el periodista Ricardo Ravelo apuntó a un presunto pacto político-criminal para “pacificar el país” al conseguir que el Cártel de Sinaloa domine todo el país acompañado de los triunfos electorales de Morena.

Qué frenó la investigación de la DEA contra AMLO, según Anabel Hernández (Por Luis Contreras)

La periodista Anabel Hernández reveló que autoridades estadounidenses investigaron al actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a que personajes cercanos al entonces candidato presidencial habrían recibido millones de dólares para la campaña política del tabasqueño de parte del Cártel de Sinaloa en 2006.

El trabajo de Hernández, periodista especializada en temas de narcotráfico, fue publicado en DW, espacio en el que hace referencia a una serie de documentos y testimonios que apuntan a la presunta financiación del grupo criminal mencionado.

Luego de darse a conocer la información el mandatario reaccionó en su conferencia matutina y negó que los datos fueran ciertos, incluso acusó que se trataba de “viles calumnias”.

Lo que habría frenado la investigación de la DEA

Mientras en la primera parte del artículo de Anabel Hernández la periodista señaló a los implicados en la investigación en la segunda parte ahondó en confesiones que Nicolás Mollinedo, también conocido como Nico y quien, según la periodista, buscaba realizar tráfico de drogas.

Las instituciones encargadas de las averiguaciones fueron la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Uno de los hombres clave para la investigación fue Roberto López Nájera, un hombre conocido con el nombre clave Jennifer.

Sin embargo la investigación no derivó en acusaciones contra el actual presidente o sus cercanos, incluso fue cerrada por las autoridades estadounidenses. Sobre las circunstancias que llevaron a lo anterior Hernández explica que fueron varias las razones que resultaron en el cierre de las investigaciones sobre el equipo de AMLO.

Las autoridades estadounidenses contaban con información, pero faltaba camino para tener algo sólido. La situación fue compleja debido a que el posible delito cometido estaba a punto de prescribir.

Cabe recordar que la investigación que involucraba a los cercanos a AMLO fue realizada de 2010 a 2011, según reveló Hernández. Durante esas fechas López Obrador anunció su interés en competir en las elecciones presidenciales, en las cuales terminó perdiendo frente al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, la publicación de Anabel Hernández no fue la única que apuntaba un presunto pago del narco al equipo de López Obrador, pues también el periodista Tim Golden en ProPublica y Steven Dudley en InSight Crime ofrecieron datos sobre las averiguaciones mencionadas.

En los tres trabajos se habla sobre la labor del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), una organización encargada de aprobar investigaciones complejas. “Se consulta al SARC cuando la DEA está entrando en un terreno legal, ético, o político delicado”, detalla Dudley.

Este organismo fue el encargado de determinar si la investigación sobre los colaboradores de AMLO continuaba o no. A decir de la periodista, las razones “políticas” fueron las que decantaron la decisión de frenar las averiguaciones, en las que estaban implicados los cercanos al actual mandatario.

“No es información concluyente”, aseguró Tim Golden.

En otras acciones, Tim Golden fue entrevistado por el periodista Jesús García para el medio La Opinión, en dicho espacio fue cuestionado por su trabajo en ProPublica sobre las investigaciones contra el equipo de Obrador y el propio Golden reconoció que los datos que fueron publicados no son “evidencias contundentes” sobre los pagos que habría hecho el Cártel de Sinaloa.

Además aseguró que son las personas las que deben sacar sus conclusiones sobre los datos publicados en su trabajo.

Anabel Hernández cerró su columna asegurando que su información no pretende entrar en una lógica política o de elecciones y que ha trabajado con casos que implican a diversos expresidentes y también a funcionarios de Morena, el partido de AMLO.

El sexenio de AMLO contra los periodistas (Jorge Bravo)

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más peligrosamente endémico en contra de los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación, el derecho a la información y la libertad de expresión.

Desde el reciente hackeo a la base de datos de los periodistas que acuden a la conferencia de prensa matutina, hasta las diatribas y descalificaciones cotidianas a los comunicadores y el asesinato de informadores, la administración de AMLO ha creado un entorno y caldo de cultivo de agresiones permanentes y sistemáticas a la prensa en México.

En los últimos cinco años, México ha sido testigo de una creciente amenaza a la libertad de expresión bajo el indiferente mandato de AMLO, que se ufana de ser humanista. Se trata de un régimen que se considera de izquierda, pero es insensible a las agresiones contra los periodistas y es activista cuando se trata de desacreditar a los medios y la prensa adversaria.

Este oscuro panorama se salió aún más de control con el hackeo a la base de datos de periodistas que asisten a la mañanera, revelando un preocupante patrón de hostigamiento y un desinterés absoluto por la ciberseguridad, cuya primera revelación en los medios la hizo el periodista Alejandro González de DPL News, tras una alerta de ataque al Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia por parte de la empresa de ciberseguridad Silikin.

Es delicada la filtración en sitios clandestinos de internet porque la base de datos exhibió datos personales como identificaciones con foto y domicilio de los periodistas, varios de los cuales han imprecado y puesto contra las cuerdas al Ejecutivo Federal con interrogantes incisivas sobre su gobierno y desempeño.

Los detalles de la vulneración de la base de datos se pueden consultar en Economicón, la newsletter de privacidad y datos personales de México del periodista José Soto Galindo.

Todas y todos ellos, pero sobre todo los reporteros más incisivos contra las políticas públicas del mandatario, están en peligro de que un delincuente o un fanático de la 4T detonen su violencia contra algún periodista.

El acribillamiento fallido contra el comunicador Ciro Gómez Leyva, de Imagen Televisión y Grupo Fórmula (hasta la fecha, sospechosamente impune a pesar de las múltiples cámaras de seguridad instaladas en la Ciudad de México), es una advertencia aterradora de que sí se puede atentar contra los corresponsales críticos que cubren la conferencia de prensa.

Según el informe del primer semestre de 2023 de violencia contra la prensa de Article 19, se habían perpetrado 2,941 casos de agresiones contra la prensa durante la presidencia de López Obrador, lo cual equivale a una agresión cada 16 horas cometida en contra de periodistas y medios de comunicación en el país. Las principales violencias registradas contra la prensa son amenazas, intimidación y hostigamiento, seguidas del uso ilegítimo del poder público.

AMLO ha atacado a la prensa cerca de 3 mil veces en cinco años desde el púlpito de la mañanera. Estos ataques verbales han generado más agresiones contra la prensa por el clima de impunidad que hace germinar. De 272 agresiones contra periodistas en la primera mitad de 2023, más de la mitad (142) fueron cometidas por autoridades, por lo que el Estado es el principal agresor contra la prensa.

López Obrador ha descalificado a los periodistas en infinidad de ocasiones. Estas desacreditaciones han llevado a una estigmatización de la prensa y han contribuido a un ambiente de desvalorización y hostilidad hacia los periodistas, incluso por parte de la sociedad.

Los medios de comunicación que han criticado y no se alinean a las políticas de la Cuarta Transformación también han sido objeto de estigmatizaciones por parte de AMLO.

La lenguaraz violencia del presidente contra comunicadores, descalificaciones a periodistas y críticas a defensores de derechos humanos han creado un clima de intimidación. Los medios críticos de la 4T son cuestionados, poniendo en duda la diversidad informativa y el papel esencial de la prensa en la sociedad y la democracia, abonando al entorno de polarización, noticias falsas y posverdad.

Aunque AMLO ha negado cualquier acto de espionaje a los periodistas por parte de las fuerzas armadas de su gobierno a través de sistemas informáticos, organizaciones defensoras de derechos fundamentales han documentado y denunciado el espionaje en México de al menos tres periodistas y activistas defensores de derechos humanos a través del software Pegasus entre 2019 y 2021.

Las metodologías y las cifras varían, pero desde el inicio del gobierno de AMLO en diciembre de 2018 hasta el término de 2023, se han cometido 43 homicidios contra periodistas, según Article 19, pero otras fuentes arrojan 47 asesinatos. Si se suman las personas defensoras de derechos humanos, la cifra se eleva a 151 en lo que va del sexenio, el más sangriento de la historia reciente.

Casos como el asesinato de Javier Valdez, la muerte de Lourdes Maldonado y el espionaje a Carmen Aristegui son ejemplos alarmantes de la vulnerabilidad que enfrentan los periodistas en México.

La estrategia desde el poder público de lavar y minar el periodismo y el derecho a la información en México ha sido exitosa. Soy profesor de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El número de estudiantes que optan por la opción terminal de periodismo ha descendido en los últimos años. A pregunta expresa y con notable sentido común, un estudiante explicó la razón de porqué cada vez menos alumnos quieren dedicarse al oficio de informar: “los periodistas en México están en riesgo”.

