Reflexiones sobre las malas acciones

En una reciente entrevista se marcó que un grupo de gentes ha estado llevando a cabo una investigación cuyos resultados han demostrado que las personas que están ejerciendo en la actual administración no han cumplido y no han respetado el juramento que hicieron cuando tomaron el poder y que su único propósito es destruir al país pretendiendo convertirlo en socialista, leninista, marxista, algo que no podemos permitir ya que no queremos más Cubas, más Venezuelas, más Honduras o más Nicaraguas en el Continente.

De hecho esperamos que Estados Unidos intervenga para defender la democracia, algo que también es importante para ellos y porque los países con los que ha tenido cierta alianza han sido México y Panamá ya que los otros, que antes eran demócratas, fueron comprados con el dinero que entregó primero Chávez y ahora el señor in-Maduro, para que los actores políticos pudieran así financiar sus campañas políticas, faltando con ello el respeto a las Constituciones que prohíben la aportación de dinero del extranjero o de grupos pertenecientes a las diferentes ideologías que tienen otros países.

Con esto queda bien claro lo que se tiene que hacer, esperamos que tengan los cojones y los pantalones bien puestos para que se actúe de inmediato ya que de otra manera esto podría desenvolverse en un conflicto armado en el que no podemos permitir que los soldados quienes juraron lealtad a la patria, caigan en el engaño y puedan ser utilizados para destruir a un país como México, no es aceptable.

Un grupo presenta demanda de juicio político contra López Obrador

El presidente de la organización denominada Congreso Nacional Ciudadano (CoNaCi), Gilberto Lozano, presentó (el 13 de mayo de 2019) una solicitud de juicio político contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por “traición a la patria”, al permitir la entrada de miles de migrantes que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Advirtió que de no atender su solicitud, acudirá a cortes internacionales, en específico a la Corte Internacional de la Haya.

Denunció que al país ha entrado gente de los Mara Salvatrucha y otro tipo de presuntos delincuentes con el pretexto del pacto migratorio y de refugiados, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en mal momento firmó a espaldas de los mexicanos.

Igualmente, un colectivo del CoNaCi realizó una manifestación frente al recinto legislativo de San Lázaro, para acusar a la actual administración federal de “socialista y comunista”.

Además, esta organización presentó una demanda de juicio político en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde lo acusan de traición a la patria, dicha demanda fue presentada en el área de servicios legales de la Cámara de Diputados.

El funcionario de la organización comentó que la demanda contra AMLO tiene el respaldo de los ciudadanos de entidades federativas que identifican al menos 20 casos en los que ha incurrido en presunta traición a la patria. Entre los motivos está la de favorecer a los extranjeros con su política migratoria por encima del interés de los mexicanos.

Señaló como otro caso de traición a la patria, la militarización del país, el nombramiento de súper delegados y la pretensión de controlar al Poder Judicial.

Después de presentar la demanda de juicio político, este grupo realizó un mitin ante la Cámara de Diputados advirtiendo que si la solicitud de juicio político contra López Obrador no procede, recurrirán a las cortes internacionales.

Con lo que estamos viviendo debemos entender que la República Mexicana, nuestro querido y respetado país, está ante un inminente colapso y un peligro muy serio, por lo que estamos viendo como se ha iniciado un movimiento para desaforar al señor presidente electo por no cumplir con sus obligaciones como presidente.

Al señor ya se le levantó una demanda y lo tiene que recibir el Poder Judicial y se tienen que iniciar las averiguaciones correspondientes para que se aplique el Estado de Derecho, y, que sea boicoteado por el ejecutivo ya que no está dentro de sus funciones el no respetar la autonomía en el Poder Legislativo, el poder Judicial.

Y por lo tanto queda plenamente demostrado que este señor no está cumpliendo con sus obligaciones, y por ello tendrá que renunciar porque así lo pide el pueblo, porque deben tener bien presente que ellos no son más que unos simples empleados del pueblo mexicano.

La mentira dura hasta que la verdad llega y en ese sentido no podemos poner en riesgo los noventa años que han transcurrido en los cuales el país tuvo una República que se respetó y no podemos hacer un cambio ya que estas gentes no son ni una anarquía, ni una monarquía para querer transformar una República que tiene futuro, un pueblo hermoso que tiene tradiciones y sobre todo que ha tenido héroes que han luchado para que México, a través de su Revolución y su Independencia, tuviera la posibilidad de crear una república democrática, la misma que le dio la oportunidad de que fuera electo y que ahora está traicionando en todos los niveles y en todos los sentidos al demostrar su desinterés en el bienestar del país y sí, su interés con las licitaciones que está entregando a sus cuates, a sus amigos y a sus protegidos, con el único fin de que solo sea una minoría la que tenga beneficios.

Entonces hoy por hoy la moneda está en el aire y tenemos que ver quién o cómo se va a llevar a cabo toda esta transformación para restablecer los derechos de todos los mexicanos, de la Constitución y los deberes hacia la república que tienen todos los servidores públicos.

Para el Tren Maya es necesario tener estudios previos e información detallada

Debido a la magnitud de su superficie y al costo en la inversión del proyecto del Tren Maya resulta una apuesta arriesgada para el país, para lo cual es necesaria la opinión y el estudio de los expertos de las diferentes áreas en la actual etapa de planeación y luego ejecución.

Expertos coincidieron en que la información que se ha difundido del proyecto es mínima y que es necesario incrementarla con todos los pros y los contras que representa una mega obra de esta magnitud.

El director de análisis e indicadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en la necesidad de procurar el cuidado de los recursos naturales del entorno a la obra, por lo que los estudios deben ser realizados por expertos.

“Necesitamos conocer las cuestiones relacionadas con el tipo de residuos que la obra pretende generar en sus diferentes etapas y qué se piensa hacer con ellos. Incluso las sugerencias de modificaciones al trazo, una de las cosas que ha sido muy importante para la secretaría y que tiene muy clara es que se privilegie y se recomienda que el trazo del tren de alguna manera vaya en sitios que ya de alguna manera demuestran perturbación, que no se incentive el cambio de usos de suelos”, señaló.

El presidente del Colegio de Biólogos de México, dijo que se debe analizar a profundidad el impacto ambiental de la obra y separar los temas económico y social del medioambiental para que la obra tenga un desarrollo adecuado. “No queremos ser subversivos ni conservadores. No nos oponemos al proyecto, pero tenemos claro que no debe haber gastos innecesarios que abran un hoyo al que se tenga que estar metiendo dinero por muchos años. Hay que planear bien, con opinión de técnicos y hacer las cosas con transparencia, refirió.

Es importante destacar que antes de pretender iniciar la construcción de un tren, previamente debe presentarse un estudio a fondo por parte de las autoridades para que las comunidades mayas que se encuentran en esa zona puedan evaluar y a su vez decidir si les interesa o no dicho proyecto, ya que para toda obra primero se necesita informar, después presentar para finalmente decidir, esto no puede ser por imposición o por capricho de nadie.

Se debe concientizar el respeto a la fauna, que no habrá la contaminación de las aguas, que no habrá la destrucción de la fauna vegetal y que antes de que el proyecto se lleve a cabo, este sea evaluado y analizado por cada uno de los grupos de nuestros hermanos indígenas para que vean que es lo que más conviene para el progreso de ellos y de México.

Pero todo lo que se ha dicho y se ha visto, se considera cada vez más una falacia, una incoherencia porque todo lo que está proponiendo pareciera no tener resultados constructivos ni positivos.

En duda los nuevos proyectos del actual gobierno

Están saliendo críticas muy negativas contra la refinería de Dos Bocas ya que es una barbaridad lo que se está gastando y el daño ecológico que va representar para México.

Ahora se dice que el gobierno del presidente López Obrador quiere ser el gobierno de los proyectos y las construcciones ya que pretende que todo lo hagan las instituciones como por ejemplo el de la refinería Dos Bocas en Tabasco que dice que ahora lo tendrá a cargo Pemex, ya que no quiere el apoyo o ayuda del sector privado.

Será verdad que no quiere intervención de afuera para ahorrar o es que sólo quiere que sean los amigos o allegados los que se conviertan en los próximos millonarios de este sexenio.

Quien mal anda, mal acaba

Por las reacciones que tuvo la mega marcha en contra del actual gobierno, ahora “la vox populi dice” que están planeando hacerlas a su máximo nivel y que al parecer también están siendo promovidas por diputados de los partidos del PAN, PRD y del mismo PRI.

Los que están en el poder deben de estar conscientes de que este es el resultado de las violaciones sistemáticas que han llevado a cabo, tanto el presidente como varios de sus secretarios, porque es lo que han creado con sus acciones, algo que no es admisible ya que los mexicanos estamos acostumbrados a que México sea un país donde se respeta y se trabaja con las leyes, se respeta su Constitución y a sus Instituciones, y no es aceptable que estos señores piensen que pueden burlarse de ellas, ya que ellos solo son pequeños servidores públicos.

Respecto a las manifestaciones, sería bueno que se diera a conocer quiénes están organizándolas, cuando y donde serán, para ver la cantidad de gente que apoyará estos movimientos, porque están descubriendo que su voto se basó en falsas promesas.

Es la primera vez que presenciamos una situación como esta, en la cual el pueblo demanda la renuncia de un presidente que fue votado por una minoría, es por ello que se está proyectando pronto la renuncia del señor López junto con su gabinete porque la verdad no se ha visto que hayan hecho nada en los últimos 4 meses, sólo conferencias mañaneras que no tienen ninguna planeación, ninguna proyección y sin análisis o rumbo.

El engaño y la mentira en la que cayeron los milenials que votaron por este grupo comunista, marxista, ahora les está demostrando la realidad de que con esas semillas muertas y sembradas en terreno infértil no hay ni esperanza, ni posibilidad de lograr el bienestar económico, político, cultural y social de una gran nación como México.

Es por eso que los mexicanos unidos debemos exigir que cumpla lo que dijo cuando tomó protesta como presidente para que no solo sean dichos, que sean hechos ya que la historia será quien se encargue de juzgarlo como un hombre mediocre lleno de resentimientos y con un terrible odio hacia México y hacia los mexicanos por la burla que ha creado y por la separación generacional que generó el gran engaño, la gran mentira y la gran falacia con la que embarcó a los que votaron por un proyecto sin planificación, sin bases y sin futuro.

Ser periodista, una de las labores más peligrosas en México

México uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, profesión cuyo peligro es el solo hecho de informar con la verdad a la sociedad.

En el 99% de estos casos de homicidio a periodistas sigue sin identificarse a los culpables.

Se trata de un tema que ha ido en aumento conforme la violencia en el país se incrementa en relación al narcotráfico, migración, violación a los derechos humanos, corrupción, injusticia y desigualdad de género.

Es necesaria y urgente la aclaración de los múltiples homicidios que se han dado en contra de los periodistas, lo que no es aceptable que hasta la fecha no se tenga un informe que dé a conocer como van las investigaciones de estos casos así como tampoco es admisible que los procuradores y los encargados de la procuración de la justicia no ejerzan sus obligaciones, porque nos gustaría saber que es lo que pasaría si hubieran matado a 8 jueces o ministros en el mismo lapso de tiempo que lleva este señor en su administración.

Aquí cabe recordar la frase que dice “arrieros somos y en el camino andamos”, así es que tenemos que hacer lo que más convenga a la República Mexicana, a los mexicanos y al futuro del país, no solo para el futuro de ciertos “amigochos” porque “nos cansamos gansos” que no vamos a permitir que continúen estos abusos y este viaje de ego que está resultando ser una falacia con el único propósito de crear una monarquía, la Constitución prohíbe los títulos nobles y la creación de monarquías dentro de su territorio.

La sociedad y los mexicanos ya están cansados de que no pase nada, ya no puede ser aceptable esta situación.

Carlos Slim habla con López Obrador sobre su relación laboral

Carlos Slim Helú aseguró que su relación con el gobierno es cordial, aun cuando existen desacuerdos, dijo que esta es una condición normal, que incluso “ocurre hasta en las familias”, y aclaró de manera personal su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es cordial desde hace muchos años.

Al hablar sobre la reunión que tuvo con el presidente López Obrador, Slim dijo que fue amplia y trataron diversos temas, pero también que confía en que empleo en México aumentará cada vez más ya que la nueva administración apenas “va arrancando”.

El magnate millonario, criticó que los políticos piensan en la inmediatez y ello implica que no se asienten políticas de Estado claras, dejando claro que la sociedad está harta, tiene muchos años sin que pase nada (…), los gobiernos no saben cómo conducir el cambio”.

De igual manera enfatizó en que la política que se implementó durante los años de la Gran Depresión mundial, cuando el Estado y los empresarios desarrollaron un gran plan de industrialización que llevó al país a crecer a niveles de más de 6 por ciento.

Otra de sus críticas fue para los empresarios que detienen sus inversiones ante cualquier cambio en el entorno. Dijo: no sé cómo le puede dar miedo a la gente invertir en cualquier condición por cualquier sustito. Recordó que su padre, en pleno desarrollo de la Revolución Mexicana, en 1914, compró una empresa en este país.

En cuanto al tema de conectividad Carlos Slim Helú, dijo que en México hay rezagos en esa materia, debido a que el órgano regulador en el país limitó el campo de acción de sus empresas en materia de telecomunicaciones.

