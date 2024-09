Jueces del Poder Judicial de la Federación en Cancún advirtieron que aún no está consumada la reforma a dicha instancia, pues faltan otras etapas para su entrada en vigor.

Aarón Alberto Pereira Lizama, magistrado de circuito, comentó que si bien se aprobó en la Cámara de Diputados, aún falta la aprobación del Senado y en la mayoría de los Congresos estatales.

"Entonces, esto todavía no se termina, seguimos en esta lucha y seguimos informando que esta reforma sí va a impactar directamente las vidas de la gente, desde la persona que tiene un café, una tiendita, hasta el gran empresario, inversionista y nos puede afectar en todas las materias, en penal, civil, administrativo y laboral. De ahí su importancia".

Criticó que esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados "en un tiempo récord, a las 4 de la mañana en sedes alternas” a San Lázaro y luego de que se haya realizado un diagnóstico del Poder Judicial de la Federación, así como unos foros en los que realmente se hayan tomado en cuenta las propuestas vertidas.

Horas después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación por parte de los diputados federales, los trabajadores de dicha instancia acudieron a las instalaciones del Poder Judicial de Quintana Roo en Cancún para llevar su protesta.

Al respecto, José Manuel Novelo López, magistrado de Tribunal Colegiado de Apelación, señaló que en el país hay trabajadores de dichas instancias locales que se han sumado, pero no han sido todos, debido a que en muchas ocasiones el Poder Judicial está supeditado a los poderes locales.

Reforma al Poder Judicial, ‘aún no está consumada’; advierten jueces de Cancún / (Foto: Edgar Balam)

"Ellos tienen una base vertical. Aparentemente son independientes al Poder Ejecutivo del Estado, pero no lo es del todo. Ellos sí reciben línea, hacen lo que les digan los políticos en turno. Esto no sucede en el federal, donde sí somos independientes".

Señaló que buscan que los poderes judiciales locales se independicen, "pues hay mucha gente valiosa" que tienen que ascender, pero para ello tienen que trasladarse al PJF.

"En el estatal no, a menos que seas compadre, amigo, solo así puedes llegar y realmente aquí la carrera judicial no se da", comentó, para añadir que se busca que en los poderes judiciales de los estados aquellos que aspiren a ser jueces sea a través del esfuerzo y el estudio y no por sus vínculos con políticos poderosos.