Autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Chetumal Jesús Martínez Ross reforzaron las medidas de seguridad con las corporaciones policiales para la prevención de hechos violentos cómo los que ocurrieron la presente semana.

Salvador Osnaya Sánchez, director de este plantel educativo de nivel medio superior, explicó que ante el pleito masivo del pasado martes por la noche, en el que se vieron involucrados dos estudiantes y personas ajenas a la escuela, se solicitó a Seguridad Pública reforzar la presencia policial.