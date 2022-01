Regala vida a niños con cáncer el Día de Reyes: Fundación Aitana pide donar sangre

Fundación Aitana y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron una campaña para ‘regalar’ vida los días 6 y 7 de enero, a través de la donación de sangre para niños con cáncer y personas en situación vulnerable.

La cita es en el Banco de Sangre del Hospital Regional del IMSS número 17. La campaña tiene como objetivo atender la demanda de transfusión de sangre para los niños que atiende este nosocomio, explicó Jocelyn Vera, directora de Fundación Aitana.

Apenas en 2021 el IMSS comenzó a brindar atención a niños con cáncer en este Hospital Regional, mejor conocido como el “IMSS de la 510”, pues hasta antes de ello todos los pacientes eran trasladados a Mérida, Yucatán, para recibir tratamiento.

“Por el tratamiento que estos pacientes llevan siempre requieren donación de sangre y de plaquetas, es por ello que se está llevando a cabo esta campaña, para poder tener un banco de reserva, para que cuando alguno de los niños lo requiera se le pueda aplicar”, apunta.

Aunque la campaña va dirigida a apoyar a los niños con cáncer, el objetivo también es incrementar las reservas del hospital, para salvar más vidas en lo inmediato.

Durante la pandemia el número de donaciones se redujo considerablemente, por lo que es importante contar con suficiente sangre, señaló Vera.

Para los días 6 y 7 de enero se repartirán 140 fichas en total, 70 por día, para voluntarios donadores. No es necesario formarse, únicamente llegar antes de las 7:00 horas para realizar el proceso de entrevista de candidatos.

La directora de Fundación Aitana hizo enfásis en que los voluntarios sean personas que cumplen cabalmente con los requisitos para donar sangre, a fin de no desperdiciar fichas.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Entre los requisitos básicos que solicitan están ser mayor de 18 años y menor de 65; no estar embarazada, lactando o en periodo menstrual, en el caso de las mujeres; no haber padecido Hepatitis después de los 10 años; no tener prácticas sexuales de riesgo, no haber consumido alcohol tres días antes de la donación, no estar tomando medicamentos y, en términos generales, gozar de buena salud.

