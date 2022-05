Los mejores y peores regalos, según madres de la farándula de Cancún

Planchas, licuadoras, flores, chocolates o manualidades no faltan cada 10 de mayo para celebrar a las mamás; sin embargo, esos maravillosos seres humanos lo que más valoran es la compañía y el amor de sus hijos y familia.

Novedades Quintana Roo celebra a todas las mujeres que cuidan de sus seres amados y en esta ocasión, personalidades de la farándula de Cancún, comparten cuáles han sido sus mejores regalos y los peores.

Norma Valdéz

Para la cantante, Norma Valdéz la convivencia con familiares es uno de los regalos que más disfruta.

“El mejor 10 de mayo fue el primero que celebré con mi nieta de 6 meses y mi mamá (q.e.p.d.)” declaró la cantante.

Valdéz dejó claro que no tiene malas experiencias con los obsequios: No hay peor regalo, desde siempre todos me han gustado.

Gaby Ampudia

Gaby Ampudia, caracterizadora de teatro, tiene un recuerdo muy especial en cuanto a sus regalos del día de la madre, pues lo que más aprecia es que sus hijos trabajen en equipo.

“Mis hijos siempre han sido muy detallistas conmigo, siempre me han dejado flores, cartitas, pero creo que el que más me ha gustado cuando todavía estaban chiquitos, me hicieron desayuno, me lo llevaron a mi cama y me dijeron que ese día serían mis esclavos, la verdad me dio muchísima ternura, es lo que más recuerdo de los dos en equipo” relató Ampudia.

Sin embargo, el que sus seres queridos no recuerden el día, es algo muy triste para ella.

“El que menos me gustó es que un día a los dos se les olvidó que era el Día de la Madre, no me dijeron nada y estuve toda triste y sensible como por dos semanas porque no podía creer que se les hubiese olvidado… buuu” dijo la caracterizadora.

Giselle Causilla

Giselle Causilla, Vocalista de Swing Latino guarda en su memoria el primer poema que su hija le dedico un 10 de mayo.

“Mi mayor regalo fue cuando mi hija me sorprendió con su primer poema que fue dedicado completamente a mí, me emocioné tanto porque nunca antes había hecho una poesía, fue su primera vez y fue para mí, su mamá” compartió la vocalista.

Lo más duro para Causilla es tener que trabajar en un día especial.

“Mi peor regalo ha sido trabajar un Día de las Madres, es terrible, porque todos quieren estar contigo y una en su papel de artista no los puede complacer. Es un poco difícil cuando trabajas con y para el público” comentó Giselle Causilla.

Dulce Vargas

La conductora, Dulce Vargas también compartió una de sus anécdotas favoritas en el día de las madres.

“El mejor regalo que me han dado fue la sorpresa de que mi mamá había llegado a Cancún, proveniente de la Ciudad de México” expresó Vargas.

“El peor fue una manualidad con pasta, pues tras guardarla como recuerdo, por el clima de la ciudad se hicieron gusanos” compartió la conductora.

Tiziana Roma

Finalmente, Tiziana Roma, historiadora y pionera de Cancún expresó que lo más lindo este 10 de mayo es poder tener a la familia cerca.

“El mejor regalo para mi es poder estar cerca de mis hijos” declaró Roma.

“No me gusta que me regalen flores porque con este clima se echan a perder muy rápido” confesó la pionera.