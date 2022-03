Regina Carregha abre camino a la comunidad latina

“Soy originaria de Cancún, desde hace cuatro años vivo en la ciudad de Nueva York, estudié en la escuela de Stella Adler, he participado en diferentes puestas en escena en teatros Off Broadway y con la compañía LAByrinth Theater Company que ha sido uno de mis más grandes logros, ya que he podido trabajar con personas como Stephen Mackinly Henderson, Paula Pizzi, David Deblinger, Stephen Adly Guirgis en el curso intensivo de 2021”, son algunos de los logros que la bella actriz Regina Carregha comparte en una charla con Novedades y asegura se encuentra abriendo paso a la nueva generación de actores y actrices de Latinoamérica.

Regina Carregha ha logrado una sólida carrera en Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

“Quiero compartir que en junio de 2021 fui partícipe de la producción Bodas de Sangre de Federico García Lorca, producida por The Phoenix Theater y dirigida por Andrés Gallardo Bustillo en la que hicimos este clásico español bilingüe, ensayamos seis semanas la obra en inglés y al mismo tiempo la ensayamos en español, el elenco estaba constituido por diferentes actores de Latinoamérica y dos eran españoles, teníamos gente de Colombia, El Salvador, Ecuador, Paulina de la Parra y yo como mexicanas, fue increíble la experiencia, fue parte del festival Origin Theatre Festival e hice el papel de la novia, que es el protagónico, posterior a la apertura de nuestra obra, logramos 8 nominaciones a los Regional Broadway World Awards como mejor puesta en escena y yo como mejor actuación en un papel principal y quedé en tercer lugar, fue increíble”.

Actualmente Regina forma parte del elenco de la nueva serie Plant Moms, dirigida por Amy DePaola y donde comparte créditos con la actriz Catherine Curtin, a quien hemos visto en Stranger Things y Orange is the new black.

“En esta serie soy Carly, la protagonista, fue increíble la experiencia de haber sido seleccionada después de que el equipo de casting buscó por 10 meses e hizo más de mil audiciones para el papel principal y me lo quedé yo, es una palomita más en mi lista de logros, tuve la dicha de trabajar con Amy DePaola, una directora que ha trabajado grandes proyectos de Hollywood y con Catherin Curtin, quien fue mi compañera de escena y es un monstruo de la actuación, es un honor haber compartido con ella”.

Busca abrir brecha para los latinos que vienen detrás

“Esto se añade a mi lista de logros que he querido traer como mexicana, haber nacido y crecido en México, traigo mi cultura a Estados Unidos y he visto a lo largo de mi estancia aquí que poco a poco se hacen más oportunidades para la comunidad latine, quienes queremos dejar nuestra huella y cambiar esta narrativa que se cuenta de cómo debemos de ser y pintar las experiencias más específicas, queremos que los mexicanos, los colombianos, los puertorriqueños, cubanos, dominicanos, unidos queremos diferenciarnos y contar nuestra historia.

En noviembre de 2021 fue parte de un show de Cabaret de Día de Muertos, donde compartió un poema que ella misma escribió dedicado a su abuela y fue apoyada por el gobierno de Nueva York, también Regina escribió una obra llamada The White Boots, la cual logró premio como mejor producción y ella misma como la mejor actuación, dentro de un festival de artistas internacionales.