Registran 25 casos de Dengue en Cozumel: no abundan en casos de fallecimientos.

Unas 25 personas han dado positivo en Dengue, enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado; sin embargo, hasta el momento las autoridades de salud mantienen las estadísticas en un bajo perfil.

Los datos fueron revelados por el doctor Juan Carlos Góngora Aké, regidor presidente de la Comisión de Salud del Cabildo, esto luego de rumores de que dos muertes provocadas por esta enfermedad, una de ellos una menor de edad. El galeno lamentó que las autoridades de salud en el estado oculten los números de casos en el municipio.

Apuntó que en su experiencia como médico, el 75% de las personas que requieren de una consulta médica lo hace en instituciones o consultorios privados, por lo que los casos que registran los hospitales públicos pudieran no ser precisos. En cuanto a los decesos, no pudo confirmar los datos ya que no cuenta con información al respecto.

Mediante redes sociales se ha difundido información sobre la muerte de dos personas por dengue y cuatro casos confirmados entre alumnos de la escuela José Vasconcelos, uno de ellos del tipo hemorrágico.

Al consultar al responsable de la dirección de salud municipal, Juan Antonio Dzul Cámara, este únicamente se limitó a confirmas 25 casos de los que habló el regidor.

Al insistirle sobre cuantos de estos eran del tipo hemorrágico y si los fallecimientos son verídicos, Dzul Cámara se disculpó por no poder abundar en el tema ya que no está autorizado para hacer comentarios.

Antes Juan Carlos Góngora explicó que es muy difícil contralar este padecimiento que se presenta por oleadas, principalmente en temporadas de lluvia, pues un huevecillo de mosco puede vivir en sequia total hasta por un año.

“Cozumel está pasando por ello… tenemos casos de dengue y los médicos que estamos al frente de un consultorio nos damos cuenta de ello. No es que tengamos consultas abarrotadas por ello, pero si hay casos”, aceptó.

Destacó que las autoridades municipales de salud no tienen injerencia en los hospitales públicos manejados por el estado, por lo que se les niega la información sobre las incidencias de dengue.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten en su portal de internet que existen cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4), que circulan en el continente americano y en algunos casos simultáneamente.

La infección por una de estas variedades seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y morir.