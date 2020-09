Registran playas de Cancún excelente afluencia de bañistas

Desde las 9 horas, las playas Delfines, Chac Mool y Las Perlas recibieron de manera oficial a los primeros bañistas que tuvieron que pasar por filtros sanitarios. En los tres arenales solo pudieron permanecer al mismo tiempo 910 personas.

De acuerdo con el protocolo, Playa Delfines es el arenal con mayor capacidad que será de 750 personas al mismo tiempo; Las Perlas permitirá 100, mientras que a Chac Mool únicamente accederán al mismo tiempo 60 personas. Al llegar al máximo, las familias tendrán que esperar turno.

“En el caso del uso del cubrebocas, la persona debe portarlo al ingresar y salir del arenal, y no hay tolerancia para el consumo de bebidas alcohólicas, es por ello que se revisará que no ingresen con ellas en las hileras o en las bolsas. La medida es para que respeten los protocolos y no generar disturbios”, detalló Vagner Elbiorn Vega, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Desde temprana hora las familias se dieron cita en los arenales para disfrutar del primer día, y conforme pasaron las horas la afluencia de las playas incrementó, e incluso en playa Chac Mool se reportó un altercado por la espera para poder ingresar.

En el caso del mirador fotográfico que está en playa delfines deberán seguir las indicaciones señaladas y formarse respetando 1.5 metros de distancia entre las demás personas en la línea de espera y portar su cubrebocas.

Para no generar basura por el uso de las medidas de protección, están instalados contenedores exclusivos para depositar residuos como: cubrebocas, guantes y dosificadores entre otros.

Para garantizar el orden, el gobierno municipal de Benito Juárez desplegó 35 elementos de distintos cuerpos de rescate para ofrecer vigilancia, primeros auxilios y orientación a los bañistas.

La Dirección de Protección Civil distribuyó a 10 guardavidas entre las playas "Perlas", "Chac Mool" y "Delfines", para el rescate de personas en el mar.

El Cuerpo de Bomberos dispuso de un cuerpo de cinco salvavidas para reforzar dichas labores.

Por su parte, la Policía Turística del municipio de Benito Juárez desplegó a 20 elementos en las tres playas con las que el gobierno de Benito Juárez.

Eduardo Santa María Chávez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal, explicó que su objetivo es garantizar la paz pública de los visitantes - que pueden ser de hasta 920 personas en las tres playas-, así como evitar que los bañistas ingresen con bebidas alcohólicas.

La corporación también dispuso de una unidad de la Policía de Reacción Covid, que garantice la sana distancia y el uso de cubrebocas a la entrada y salida de las playas.

