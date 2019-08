Regreso a clases en Cancún

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Regresamos a clases y llega una tormenta de emociones a todas las casas. Horarios nuevos, actividades desconocidas, rutinas de ayer, nuevas rutinas y demás. Me encuentro con niños de primaria básica (1º, 2º y 3er año), que no tienen más actividades extra curriculares porque la semana solo tiene siete días. El infante por mucha energía que tenga necesita descanso y me refiero al descanso mental. Su horario regular de clases en la escuela y cuando mucho dos actividades vespertinas durante la semana y acomodadas entre lunes y jueves para que el viernes sea totalmente libre por la tarde. Este servidor aconseja que estas actividades sean deportivas y artísticas. Mientras nuestros hijos saben qué es lo que realmente les gusta, podemos escoger una actividad artística como pintar, tocar un instrumento, bailar, escultura y demás, alternando con un deporte y que ambas duren todo el ciclo escolar. Con ello uno se da cuenta de lo que realmente le gusta y podrá optar por otra cosa con amplio conocimiento de causa. Es imposible decir no me gustó el piano a las dos clases. Con la combinación de estas actividades el cerebro de los niños estará alternado las capacidades de ambos hemisferios y por ende habrá un aumento considerable en los resultados de las calificaciones de la tira de materias tradicional y sobre todo en aquellas materias llamadas difíciles como las matemáticas y por supuesto también tendremos notables avances en el proceso de la lecto-escritura y muchos beneficios más. Cosa curiosa: si sólo hago deporte no habrá estos resultados; pero si solo hago actividades de arte sí habrán estos resultados. El por qué de la combinación es para tener dos procesos muy claros. Deporte, motricidad gruesa; y arte, motricidad fina. El arte en general son actividades sedentarias, intelectuales y es necesario tener una actividad deportiva que nivele el sedentarismo. Así que mamás ya lo saben: ni saturemos las actividades de los niños ni matemos su calidad de niñez. Escuela normal y martes de piano con jueves de tenis (por poner un ejemplo) y con eso será suficiente para tener grandes resultados y una niñez feliz. Hasta la próxima semana.