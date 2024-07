Regulan desprendimiento de desechos del Ayuntamiento de Benito Juárez

Las próximas administraciones del ayuntamiento de Benito Juárez deberán realizar, al menos en una ocasión, procedimientos para separarse de aquellos recursos materiales que ya no sean útiles, indican.

Mario Alberto Sámano Nevárez, décimo primer regidor, comentó que las reformas al Reglamento para el Registro y Control del Patrimonio de Benito Juárez, aprobadas en el Cabildo, se establecen tiempos de baja y enajenación sobre los bienes propiedad del municipio para evitar la acumulación de desechos.

“Se ponen a subasta, pero no se establecía cuántos se tiene que juntar para poderlo subastar y ahí estaba el tema, que podían pasar años y se acumulaban las cosas y, pues como no estaba reglamentado en tiempo, pues no había una obligación de poderlo sacar. Esta iniciativa está haciendo obligatoria la necesidad de que antes de que termine, cada administración se deshaga de los cacharros que cuente con ellos administración, debe de poner a concurso estos insumos que ya no sirven”.