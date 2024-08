Regularización provoca más invasión en el sur de Q. Roo

Este año la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Ageproo) triplicó el número de colonias regularizadas. Sin embargo, también alentó la invasión de más tierras por parte de inmigrantes que esperan ser beneficiados también con estos programas.

Apenas hace unos días, la Ageproo acudió a las colonias El orgullo y La Bendición para recibir los documentos y realizar los estudios topográficos que se integrarán a los expedientes de regularización, otorgándole seguridad patrimonial a más de 300 familias.

Son ya cuatro asentamientos los que está atendiendo este organismo tan sólo en Mahahual, y el noveno en la zona sur y centro.

Pero en este mismo periodo surgieron al menos cuatro nuevas colonias irregulares en esa misma zona, alentadas por personas provenientes de Yucatán, Campeche y Tabasco, quienes ofertan los predios en 50 mil pesos cada uno, afirmando que serán escriturados por el Gobierno del Estado muy pronto.

Al respecto, el director general de la Ageproo, José Alberto Alonso Ovando, advirtió que se trata de estafas, ya que no se tiene planeado regularizar colonias nuevas. También dejó en claro que el Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, únicamente está enfocado en los bienes de dominio privado que forman parte del patrimonio del Estado.

Citó que muchas de estas invasiones se encuentran en propiedad privada o en zonas que le pertenecen a la Nación. Añadió que no pueden darles una certeza jurídica sobre terrenos que no les corresponden. Por eso les alertó que no caigan en esas mentiras, pues son sólo estafadores que buscan aprovecharse de la necesidad de vivienda de las personas.

Aun así, continúan aumentando las ofertas en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde invitan a llegar y hacerse de un predio. Uno de los promotores es una persona de Yucatán identificada como “El Puma”, de nombre Erick Castillo, quien asegura cuenta con respaldo de la Ageproo, lo cual fue negado por este organismo.