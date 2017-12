Carece de atención el relleno sanitario de Tulum

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- El gobierno de Romalda Dzul Caamal ha desatendido al medio ambiente, toda vez que los desechos que llegan al relleno sanitario siguen en aumento y sin tratamiento alguno, y falta la energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria compactadora, la cual no se ha puesto en marcha desde que se colocó en el relleno sanitario hace más de un año, pese a que el director general de Obras y Servicios Públicos, Efraín Yamá Moguel, aseguró que está en condiciones de operar.

Con la temporada alta de turismo en pleno auge para la última semana de diciembre, el volumen de desechos alcanza las 140 toneladas al día, que llegan a este sitio de confinamiento de los materiales recolectados en todo el municipio, donde lo único que se hace con esos residuos es la compactación con maquinaria pesada.

Esta cantidad de residuos llega a la celda del relleno sanitario, que en teoría tiene un tiempo de vida útil de cinco años, sin tener ningún tipo de tratamiento, y sin separar estos desechos. El relleno sanitario fue puesto en funcionamiento hace un año y siete meses, durante los últimos cuatro meses del gobierno de David Balam.

La maquinaria compactadora y el relleno sanitario fueron entregados e instalados por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) en el gobierno de Roberto Borge. Dado que la línea de electrificación fue apenas construida y no se encuentra interconectada con la red ubicada a orilla de la carretera federal 307, este pesado equipo no ha sido puesto a funcionar y asimismo no se trata del más moderno del mercado la máquina que se encuentra en el predio donde fue construida la celda sanitaria.

Aun cuando se encuentra bajo techo, el salitre de la región ya empezó a deteriorar este equipo, mientras, según Yamá Moguel, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva a cabo la conexión de la línea de más de cinco kilómetros, partiendo de la carretera federal hasta el predio. Asimismo, aún falta colocar el cableado que conectará la red del suministro al puesto de control de la maquinaria. Es de esperar que este servicio de la CFE tenga lugar hasta el año 2018 por la temporada vacacional para la burocracia.